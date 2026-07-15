Kiderült, mikor jön a fordulat az időjárásban: jelentős lehűlés lesz, de előtte valósággal berobban a kánikula

Csütörtökön a hőmérséklet jellemzően 30 és 35 fok között alakul majd. Bár a nap nyugaton és délnyugaton záporokkal, valamint zivatarokkal indulhat, délutánra már csak elvétve kell csapadékra számítani.

Pénteken egy közeledő hidegfront előtti déli áramlás forró levegőt szállít térségünkbe, így ez válik a hét legmelegebb napjává.

A csúcsértékek sokfelé elérik a 35 fokot, sőt több helyen akár 36–37 fokot is mérhetnek.

A hőség azonban nem lesz tartós, mivel péntek éjjel nyugat felől megérkezik az a hidegfront, amely már nagyobb területen hoz majd csapadékot. A hétvégén elszórtan még kialakulhatnak záporok és zivatarok, emellett többfelé feltámad a nyugatira, északnyugatira forduló szél.

Drasztikus lehűléstől ugyanakkor nem kell tartani, a hőmérséklet csak fokozatosan esik vissza. Szombaton és vasárnap 27 és 34, míg hétfőn 25 és 32 fok közötti csúcsértékek várhatók, a legmelegebb idő pedig mindvégig az Alföld középső és déli területein alakul ki.

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