Kimondta az IMF igazgatója: olyasmi közeleg, amire a második világháború óta nem volt példa

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) új stratégiai igazgatója arra sürgette a tagállamok kormányait, hogy a globális gazdasági bizonytalanság közepette a költségvetési és monetáris politika hitelességének megőrzésével tartsák stabilan az árakat – számolt be a Reuters.
Christian Mumssen, az alap frissen kinevezett stratégiai igazgatója az Atlantic Council rendezvényén kifejtette, hogy az elmúlt években gyors egymásutánban érték jelentős sokkhatások a világgazdaságot, a koronavírus-járványtól és a megélhetési válságtól kezdve a kereskedelmi feszültségeken át egészen az ukrajnai és közel-keleti háborúkig.
Kiemelte, hogy a mesterséges intelligencia és a digitális pénzügyek a vártnál sokkal gyorsabban fejlődnek, miközben geopolitikai téren a második világháború után kialakult globális rend átadja helyét egy széttagoltabb, többpólusú világnak.
Hozzátette, bár a világgazdaság figyelemre méltó ellenálló képességről tett tanúbizonyságot, a jelenlegi folyamatok léptéke rendkívül nagy bizonytalanságot szül.
Mumssen szerint a kormányoknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra, az adósságkezelésre, valamint az infláció, a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés alakulására. Véleménye szerint
az árstabilitást jelenleg az ellátási láncok gyakori zavarai fenyegetik, ezért a döntéshozóknak erősíteniük kell az ellenálló képességüket a kínálati sokkokkal és a geopolitikai feszültségekkel szemben.
A stratégiai igazgató hangsúlyozta a gyors technológiai változások kezelésének fontosságát is, különösen annak biztosítását, hogy a mesterséges intelligencia gyors térnyerése inkluzív növekedést eredményezzen. Megjegyezte, a mostani helyzet különlegessége abban rejlik, hogy ezek a horderejű átalakulások egyszerre zajlanak.
Mumssen arra ösztönözte a tagállamokat, hogy a Valutaalappal együttműködve keressék a megoldásokat. Ugyanakkor rámutatott egy alapvető ellentmondásra is, miszerint éppen akkor töredezik szét a globális kormányzási rendszer, amikor a hatalmas strukturális kihívások és az új technológiai forradalom minden korábbinál szorosabb nemzetközi együttműködést követelne meg.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: EU
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