ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Gazdaság

Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A tartós hőség és szárazság miatt ismét kritikusan alacsony a Rajna vízállása, ami megdrágítja és lassítja a teherhajós szállítást Európa egyik legfontosabb belvízi útvonalán. A helyzet súlyosan érinti a német nagyvállalatokat: a Thyssenkrupp felfüggesztette tolóhajós szolgáltatását, a BASF pedig több hajót állított forgalomba a kapacitáshiány kompenzálására – számolt be a Bloomberg. Magyarország is aggódhat az erős kapcsolatok miatt.

A Rajna alacsony vízállása ismét veszélyezteti Európa gazdasági motorjának, a német ipar működését:

a tartós hőség és szárazság miatt a teherhajók csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, ami megdrágítja és lassítja a szállítást.

Ez különösen azokat a nagyvállalatokat érinti, amelyek szenet, kőolajat, vegyipari alapanyagokat és más tömegárukat fuvaroztatnak Európa egyik legfontosabb belvízi útvonalán.

A Thyssenkrupp duisburgi üzeme kénytelen volt felfüggeszteni saját tolóhajós szolgáltatását, és olyan külső hajókat igénybe venni, amelyek a sekélyebb vízben is közlekedhetnek. A BASF eközben több hajót állított szolgálatba, mert az egyes járművek a szokásosnál jóval kisebb kapacitással működnek.

Még több Gazdaság

Kettészakadt az ország az éjjel: míg a többség a fülledt meleg miatt nem aludt, az északkeleti határhoz közel hirtelen lehűlt a levegő

Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Hullanak a fejek az aranykonvoj-ügy miatt

Az ágazati szereplők szerint egy hosszabb alacsonyvízi időszak már érezhetően visszafogja az ipari termelést.

A helyzet az egyébként is gyengélkedő német gazdaság kilátásait is rontja. Berlin az infrastruktúra- és védelmi kiadások növelésével próbálja kivezetni az országot az évek óta tartó stagnálásból, a közel-keleti konfliktus miatt azonban áprilisban 0,5 százalékra csökkentette a 2026-os növekedési előrejelzését.

A 2018-as, hónapokon át tartó alacsony vízállás becslések szerint mintegy 0,4 százalékkal mérsékelte a német gazdaság teljesítményét, bár a vállalatok azóta jobban felkészültek a hasonló helyzetekre.

Mindez az érték- és a beszállítói láncok összekapcsoltsága miatt súlyosan érintheti a magyar gazdaságot: ha a német partnerek megrendelései visszaesnek, a magyarországi termelés is zsugorodhat.

Az idei problémát súlyosbítja, hogy munkálatok miatt lezárták a folyó jobb partján futó egyik kulcsfontosságú vasúti teherszállítási útvonalat, így kevés az alternatíva. A magasabb fuvarozási költségek az inflációt is felfelé hajthatják, miközben az Európai Központi Bank egy újabb kamatemelés lehetőségét mérlegeli. A Rajna alacsony vízszintje önmagában legfeljebb 0,2 százalékponttal növelheti a német inflációt, de a szárazság élelmiszerárakra gyakorolt hatásával együtt már jelentősebb kockázatot jelenthet.

Kapcsolódó cikkünk

Két ellentétes erő feszül egymásnak: kettős nyomás alatt a forint

A járvány vége óta nem látott helyzet alakult ki a kínai gazdaságban, az amerikaiak bevihetik a kegyelemdöfést

Verik az asztalt Brüsszelben, hogy ennek már véget kell vetni

Címlapkép forrása: Andreas Rentz/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility