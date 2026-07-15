Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara

A Rajna alacsony vízállása ismét veszélyezteti Európa gazdasági motorjának, a német ipar működését:

a tartós hőség és szárazság miatt a teherhajók csak csökkentett rakománnyal közlekedhetnek, ami megdrágítja és lassítja a szállítást.

Ez különösen azokat a nagyvállalatokat érinti, amelyek szenet, kőolajat, vegyipari alapanyagokat és más tömegárukat fuvaroztatnak Európa egyik legfontosabb belvízi útvonalán.

A Thyssenkrupp duisburgi üzeme kénytelen volt felfüggeszteni saját tolóhajós szolgáltatását, és olyan külső hajókat igénybe venni, amelyek a sekélyebb vízben is közlekedhetnek. A BASF eközben több hajót állított szolgálatba, mert az egyes járművek a szokásosnál jóval kisebb kapacitással működnek.

Az ágazati szereplők szerint egy hosszabb alacsonyvízi időszak már érezhetően visszafogja az ipari termelést.

A helyzet az egyébként is gyengélkedő német gazdaság kilátásait is rontja. Berlin az infrastruktúra- és védelmi kiadások növelésével próbálja kivezetni az országot az évek óta tartó stagnálásból, a közel-keleti konfliktus miatt azonban áprilisban 0,5 százalékra csökkentette a 2026-os növekedési előrejelzését.

A 2018-as, hónapokon át tartó alacsony vízállás becslések szerint mintegy 0,4 százalékkal mérsékelte a német gazdaság teljesítményét, bár a vállalatok azóta jobban felkészültek a hasonló helyzetekre.

Mindez az érték- és a beszállítói láncok összekapcsoltsága miatt súlyosan érintheti a magyar gazdaságot: ha a német partnerek megrendelései visszaesnek, a magyarországi termelés is zsugorodhat.

Az idei problémát súlyosbítja, hogy munkálatok miatt lezárták a folyó jobb partján futó egyik kulcsfontosságú vasúti teherszállítási útvonalat, így kevés az alternatíva. A magasabb fuvarozási költségek az inflációt is felfelé hajthatják, miközben az Európai Központi Bank egy újabb kamatemelés lehetőségét mérlegeli. A Rajna alacsony vízszintje önmagában legfeljebb 0,2 százalékponttal növelheti a német inflációt, de a szárazság élelmiszerárakra gyakorolt hatásával együtt már jelentősebb kockázatot jelenthet.

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