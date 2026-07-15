Lemond Szijjártó Péter

Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére
– írja a Facebookon a volt külügyminiszter.
Szijjártó Péter a jövőjével kapcsolatban annyit írt, hogy a Szegeden beruházó BYD kínai autógyártónál folytatja a jövőben, már szerdától a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább.
Szijjártó Péter 1978. október 30-án született Komáromban, majd a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 2002-ben külügyi szakirányon szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Ugyanebben az évben, 23 évesen került be először az Országgyűlésbe a Fidesz képviselőjeként, előtte a Fidelitas elnöke volt.
Politikai pályája szorosan összefonódott Orbán Viktoréval, akit mestereként is jellemzett. Szijjártó 2006 és 2010 között a Fidesz kommunikációs igazgatója, 2010-től a miniszterelnök szóvivője, 2012-től külügyi és külgazdasági államtitkár volt. 2014 szeptemberében nevezték ki külgazdasági és külügyminiszterré, ezt a tisztséget a Fidesz 2026-os választási vereségéig töltötte be.
Az idén április 12-i választáson a Fidesz–KDNP országos listájáról ismét mandátumot szerzett, ezzel hetedik parlamenti ciklusát kezdte meg.
Miközben a pártszövetség megválasztott listás politikusai közül többen nem ültek be az új Országgyűlésbe, Szijjártó megtartotta képviselői helyét. A Fidesz eredetileg az Országgyűlés egyik alelnöki posztjára jelölte, a Tisza Párt azonban nem támogatta a megválasztását, ezért a párt végül Vitályos Esztert jelölte helyette.
Szijjártó ugyan a kormányváltás után ellenzéki képviselőként folytatta politikai pályáját, de túlzás lenne azt mondani, hogy a külügyminiszterként még őt jellemző hévvel vett volna részt a munkában:
Szijjártó Péter az új Országgyűlés május 9-i megalakulása és július 8. között megtartott 166 parlamenti szavazásból 91-en nem vett részt, vagyis a voksolások 54,8 százalékáról hiányzott a Lakmusz összesítése szerint.
Ezzel a második leggyakrabban távol maradó képviselő volt, csak Lázár János járt be nála kevesebbszer a parlamentbe.
A Fidesz politikai bukásában meghatározó szerepet játszhattak a választás előtt nyilvánosságra került, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetései, amelyekből az rajzolódott ki, hogy a magyar diplomácia vezetője uniós ügyekről egyeztetett Moszkvával, és segítséget ígért orosz érdekek érvényesítéséhez.
A felvételek súlyosan terhelték a leváltott Orbán-kormány kampányának utolsó heteit, Szijjártót pedig ellenfelei és a közvélemény egy része nyíltan hazaárulással vádolta – ezt a minősítést ő maga határozottan visszautasította.
A választási vereség után ugyan egy több mint háromórás, maratoni interjút adott a Telexnek, amelyben az orosz kapcsolatairól, a Fidesz bukásáról és saját felelősségéről is kérdezték, ezt követően azonban a korábban rendkívül aktív politikus szinte teljesen visszahúzódott a nyilvánosságtól.
Parlamenti mandátumáról való mostani lemondása így nemcsak egy csaknem negyed évszázados képviselői pálya végét jelenti, hanem azzal is jár, hogy elveszíti az országgyűlési képviselőként őt megillető mentelmi jogot.
Címlapkép forrása: EU
Sajátjaival állt le üvöltözni Donald Trump: gyűlnek a fellegek, de az elnök nem hajlandó foglalkozni a valósággal
Pedig a saját érdeke is ezt kívánná.
A természetvédelem és a környezeti nevelés kerül fókuszba a Normafán, erdei iskola lesz a vitatott beruházásból
Nem bővíti tovább a síelési, szórakoztatási és vendéglátó funkciókat az önkormányzat.
Megszólalt a budapesti főépítész a vitatott módszerről, ami mindent letarolt Budapesten
Átnyúltak a magyar főváros és az önkormányzatok döntéshozatala felett a kiemelt állami beruházások.
Nagyon úgy néz ki, megvan, ki lesz Ukrajna új miniszterelnöke
Állami energiacégtől érkezik.
Indul a Yettel vezetékes szolgáltatása
Jönnek a HiperNet csomagok.
Török Gábor szerint újabb politikai csapdahelyzet körvonalazódik az ellenzék számára
Ki indulna egy átmeneti köztársasági elnöki posztért?
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.
Euróbevezetés és vagyonkezelés: hogyan változhatnak meg a magyar befektetési döntések?
A Klasszis Média Braun Mártonnal és Rigó Gáborral beszélgetett a vagyonkezelési portfóliók felépítéséről, a magyar eszközök kilátásairól és az euróbevezetés befektetési hatásairól.
Évi 117 600 Ft állami támogatás: te kihasználod a megtakarításod után?
Mi is lehetne jobb annál amikor már amúgyis tettél valami számodra hasznosat és utána még jutalomban is részesülsz? Tulajdonképpen ezt csinálja a magyar állam. Ha megtakarítasz akkor ad neked
Connectax VAT Manager eÁFA M2M
Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.
A 15 éves lemaradás a magyar szélenergia legnagyobb előnye?
Újra terítéken a hazai megújuló energiaforrások diverzifikációja.
Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?
A Checklistben Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk.