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Lemond Szijjártó Péter
Gazdaság

Lemond Szijjártó Péter

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Szijjártó Péter volt külügyminiszter bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról. A politikus a Facebookon közölte, hogy a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától kapott rendkívül megtisztelő ajánlatot egy nemzetközi pozíció betöltésére. Szijjártó a Szegeden beruházó BYD kínai autógyártónál folytatja pályafutását.

Benyújtottam a parlamenti mandátumomról történő lemondásomat. Ennek oka, hogy rendkívül megtisztelő ajánlatot kaptam a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától egy nemzetközi pozíció betöltésére

– írja a Facebookon a volt külügyminiszter.

Szijjártó Péter a jövőjével kapcsolatban annyit írt, hogy a Szegeden beruházó BYD kínai autógyártónál folytatja a jövőben, már szerdától a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább.

Szijjártó Péter 1978. október 30-án született Komáromban, majd a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd 2002-ben külügyi szakirányon szerzett diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen. Ugyanebben az évben, 23 évesen került be először az Országgyűlésbe a Fidesz képviselőjeként, előtte a Fidelitas elnöke volt.

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Politikai pályája szorosan összefonódott Orbán Viktoréval, akit mestereként is jellemzett. Szijjártó 2006 és 2010 között a Fidesz kommunikációs igazgatója, 2010-től a miniszterelnök szóvivője, 2012-től külügyi és külgazdasági államtitkár volt. 2014 szeptemberében nevezték ki külgazdasági és külügyminiszterré, ezt a tisztséget a Fidesz 2026-os választási vereségéig töltötte be.

Az idén április 12-i választáson a Fidesz–KDNP országos listájáról ismét mandátumot szerzett, ezzel hetedik parlamenti ciklusát kezdte meg.

Miközben a pártszövetség megválasztott listás politikusai közül többen nem ültek be az új Országgyűlésbe, Szijjártó megtartotta képviselői helyét. A Fidesz eredetileg az Országgyűlés egyik alelnöki posztjára jelölte, a Tisza Párt azonban nem támogatta a megválasztását, ezért a párt végül Vitályos Esztert jelölte helyette.

Szijjártó ugyan a kormányváltás után ellenzéki képviselőként folytatta politikai pályáját, de túlzás lenne azt mondani, hogy a külügyminiszterként még őt jellemző hévvel vett volna részt a munkában:

Szijjártó Péter az új Országgyűlés május 9-i megalakulása és július 8. között megtartott 166 parlamenti szavazásból 91-en nem vett részt, vagyis a voksolások 54,8 százalékáról hiányzott a Lakmusz összesítése szerint.

Ezzel a második leggyakrabban távol maradó képviselő volt, csak Lázár János járt be nála kevesebbszer a parlamentbe.

A Fidesz politikai bukásában meghatározó szerepet játszhattak a választás előtt nyilvánosságra került, Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel folytatott telefonbeszélgetései, amelyekből az rajzolódott ki, hogy a magyar diplomácia vezetője uniós ügyekről egyeztetett Moszkvával, és segítséget ígért orosz érdekek érvényesítéséhez.

A felvételek súlyosan terhelték a leváltott Orbán-kormány kampányának utolsó heteit, Szijjártót pedig ellenfelei és a közvélemény egy része nyíltan hazaárulással vádolta – ezt a minősítést ő maga határozottan visszautasította.

A választási vereség után ugyan egy több mint háromórás, maratoni interjút adott a Telexnek, amelyben az orosz kapcsolatairól, a Fidesz bukásáról és saját felelősségéről is kérdezték, ezt követően azonban a korábban rendkívül aktív politikus szinte teljesen visszahúzódott a nyilvánosságtól.

Parlamenti mandátumáról való mostani lemondása így nemcsak egy csaknem negyed évszázados képviselői pálya végét jelenti, hanem azzal is jár, hogy elveszíti az országgyűlési képviselőként őt megillető mentelmi jogot.

Címlapkép forrása: EU

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