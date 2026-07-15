Magyar Péter: a Fidesz most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján

Magyar Péter miniszterelnök szerint Szijjártó Péter távozása a politikából és a kínai BYD autóipari vállalat élére való átigazolása a Fidesz gyorsuló szétesését jelzi. Magyar azt állította, hogy a volt külügyminiszter annak a kínai cégnek lesz a vezetője, amelynek korábban jelentős magyar állami támogatások megszerzésében segített. A kormányfő úgy látja, hogy a Fidesz meghatározó politikusai sorra hagyják el a pártot, amely az SZDSZ-hez hasonlóan elindult a megszűnés útján. Magyar emellett bírálta Orbán Viktort, aki szerinte alkotmányos válságról ír, miközben családjával az Egyesült Államokba utazott.

Magyar Péter szerint Szijjártó Péter távozása azt mutatja, hogy egyre gyorsabb ütemben esik szét a Fidesz. A miniszterelnök azt állította, hogy a korábbi külügyminiszter már politikusként is külföldi érdekeket képviselt, most pedig annak a kínai vállalatnak lesz a vezetője, amelynek korábban jelentős magyar állami támogatások megszerzésében segített.

Szijjártó Péter szerdán jelentette be, hogy lemond országgyűlési képviselői mandátumáról, távozik a politikából, és egy kínai vállalat vezetésében folytatja pályafutását. A volt külgazdasági és külügyminiszter döntésével parlamenti tisztsége és az ahhoz kapcsolódó mentelmi joga is megszűnik.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 15. Lemond Szijjártó Péter

Magyar Péter Facebook-bejegyzésében úgy értékelte a történteket, hogy

egyre gyorsuló ütemben folytatódik az egykori állampárt, a Fidesz teljes szétesése.

A miniszterelnök Szijjártót olyan volt külügyminiszterként jellemezte, aki szerinte korábban is külföldi érdekeket képviselt.

Magyar azt állította, hogy Szijjártó annak a kínai vállalatnak, a BYD-nak lesz a vezetője, amelynek politikusként jelentős magyar állami támogatásokat segített megszerezni. Gúnyosan úgy fogalmazott, hogy az eddigiekhez képest csak annyi változik, hogy a volt minisztert

mostantól ugyanazért a »munkáért« nem a magyar emberek fizetik majd, hanem az általa tényleges munkáltatónak nevezett vállalat.

A kormányfő szerint Szijjártó új állása utólag a Fidesz szavazói számára is megmutathatja, hogy a volt külügyminiszter kinek az érdekeit képviselte a több ezermilliárd forint értékű akkumulátor- és autóipari beruházások előkészítése során. Magyar ezekkel a kijelentésekkel arra utalt, hogy szerinte Szijjártó kormányzati tevékenysége és új munkahelye között politikai és gazdasági összefüggés áll fenn.

Magyar úgy látja, hogy Szijjártó távozása nem elszigetelt döntés, hanem egy szélesebb folyamat része:

szerinte a Fidesz meghatározó politikusai „sorra hagyják el a süllyedő hajót”, miközben már egy új párt megalakítását is bejelentették.

Utóbbival Ferencz Orsolya korábbi űrügyi biztos, egykori fideszes képviselő szerdai bejelentésére utalt, aki egy új jobboldali szövetség alakítására utalgatott, de azt nem mondta ki, hogy ez egy párt lenne – még ha ez is a legvalószínűbb forgatókönyv.

Magyar Péter azt jósolta, hogy nemcsak az egykori kormánypárt hullhat darabokra, hanem annak országgyűlési frakciója is.

A miniszterelnök kijelentette, hogy a Fidesz

most már hivatalosan is elindult a megszűnés útján.

A kormányfő párhuzamot vont a párt, illetve az SZDSZ és más egykori rendszerváltó politikai formációk sorsa között. Orbán Viktort olyan vezetőnek nevezte, aki „jéghegynek vezette a saját politikai közösségét”.

Magyar kifogásolta azt is, hogy Orbán szerinte alkotmányos válságról tesz közzé bejegyzéseket, miközben családjával és oligarchákkal az Egyesült Államokba utazott mérkőzést nézni. Bejegyzését a „Sic transit gloria mundi”, vagyis „így múlik el a világ dicsősége” latin fordulattal zárta, majd azt írta, hogy a Tisza-kormány eközben ülésezik, és fontos döntéseket hoz a magyar emberek érdekében.

Címlapkép forrása: MTI