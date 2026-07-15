Még sosem került ilyen közel Magyarország ahhoz, hogy Amerika vagy Oroszország közül válasszon

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A kétpárti támogatást élvező törvényjavaslat büntetőintézkedéseket vezetne be orosz tisztségviselők ellen, valamint vámokkal gyakorolna nyomást a legnagyobb orosz olaj- és gázvásárlókra.

A módosított tervezet az orosz olaj és földgáz harmadik országbeli vásárlóira kivethető vámot az eddigi általános 500 százalékról

az öt legnagyobb vásárló esetében legfeljebb 100 százalékra mérsékli.

Maga a javaslat nem új, hiszen egy éve tavasszal már többször belengették, hogy érkezik az 500 százalékos szupervám. A tervezet azóta a fiókban várta a sorsát.

A friss intézkedés ugyanakkor mentességet biztosítana azoknak az országoknak, amelyek

az orosz földgázexport kevesebb mint 15 százalékát vásárolják meg, és

érdemi lépéseket tesznek importjuk csökkentésére.

A jelenlegi ismereteink szerint a mentesség kizárólag a földgázra vonatkozna, a kőolajra nem.

Emellett a csomag szankciókat irányoz elő az orosz árnyékflottára, az orosz pénzintézetekre – köztük az orosz központi bankra –, valamint a legnagyobb állami energetikai projektekre, például a Jamal LNG-re és az Arktik LNG 1-es, 2-es és 3-as beruházásokra. Az új változat emellett felhatalmazást ad Donald Trumpnak a büntetőintézkedések felfüggesztésére, amennyiben úgy ítéli meg, hogy ez az amerikai nemzeti érdekeket szolgálja.

Kapcsolódó cikkünk 2025. 07. 15. Olyan vámot tervez bevezetni Amerika, ami térdre kényszerítheti Magyarországot

Egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni

Az azóta már elhunyt Lindsey Graham szenátor eredeti javaslata alapján az 500 százalékos másodlagos vám minden olyan országot sújtott volna, amely orosz olajat, gázt, uránt vagy kőolajterméket vásárol. Az eddig nyilvánosságra hozott információk alapján - tehát a végleges, részletes szöveg ismerete nélkül - az új változat ennél jóval célzottabb lehet, és csak a már említett top 5 gáz- és olajvásárlót érintené.

A szenátusi munkatársak által ismertetett információk szerint

az orosz nyersolaj öt legnagyobb vásárlója Kína, India, Szlovákia, Magyarország és Azerbajdzsán, míg

az orosz földgázé Kína, Franciaország, Japán, Magyarország és Belgium.

Ez azt jelenti, hogy KÍNA MELLETT MAGYARORSZÁG AZ EGYETLEN ORSZÁG, AMELY AZ OLAJ- ÉS A GÁZVÁSÁRLÓI TOP 5-BEN IS SZEREPEL.



A CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) júniusi havi elemzése szerint Magyarország 591 millió euróval az EU legnagyobb orosz fosszilisenergiahordozó-vásárlója volt a hónapban, kizárólag vezetékes gázból és a Barátság vezetéken érkező kőolajból. A jelentés részadataiból számolva ez nagyjából 280 millió euró gázra és 310 millió euró kőolajra oszlik – utóbbival Magyarország júniusban érték szerint Kína (4,9 milliárd euró) és a rekordmennyiséget vásárló India (4,5 milliárd euró) mögött a CREA által kimutatott harmadik legnagyobb országvásárló volt a nyersolajpiacon, megelőzve Törökországot (196 millió euró) és Szlovákiát (112 millió euró) is.

A szenátusi és a piaci számok között ugyanakkor lehet eltérés és nem mindegy, hogy a top 5 pontos definíciója hogyan lesz meghatározva.



A "szenátusi olajlistán" például Szlovákia megelőzi Magyarországot ellentmondva a CREA kimutatásának, amiben ráadásul Azerbajdzsán meg sem jelenik. De a legnagyobb rejtély Törökország, mert a kutatóintézet szerint júniusban a második legnagyobb orosz gázvásárló volt (523 millió euró), kumuláltan pedig az orosz vezetékes gázexport 30 és a nyersolajexport 6 százalékát vette – a szenátusi listákon mégsem szerepel. Hogy ez a referencia-időszak, a számítási módszertan vagy tudatos definíciós döntés eredménye, az majd a hivatalos szövegből derül ki.

Mi lenne Magyarországgal?

Magyarország gázimportja a CREA júniusi számai alapján az orosz gázexport-bevétel durván 8 százalékát teszi ki, azaz bőven a 15 százalékos küszöb alatt van, így hazánk mentesülhetne az amerikai vám alól földgáz esetében.

Csakhogy a mentességnek két feltétele van, és a második – az orosz import leépítését célzó "érdemi lépések" – Magyarország esetében minden, csak nem magától értetődő. A 2021-ben kötött hosszú távú Gazprom-szerződés és a Török Áramlaton érkező volumenek fényében ezt az amerikai adminisztrációnak kellene jóhiszeműen igazolnia egy olyan országról, amely a CREA kimutatása szerint éppen most az EU első számú orosz energiavásárlója. Egy ilyen helyzetben nagyon érdekes lehetne az, hogy a Trump-adminisztráció hogyan viszonyulna az új magyar kormányhoz.

Ennél kellemetlenebb helyzet az, hogy az eddig megismert nyilatkozatok alapján a mentességet kizárólag a gázvásárlókra említik.

AZ OLAJ esetében azonban NEM ISMERT MENTESSÉG – MÁRPEDIG MAGYARORSZÁG ÉPPEN OTT VAN A LEGNAGYOBB VEVŐK KÖZÖTT.



Augusztusig törvény lehet belőle – ha a Fehér Ház is úgy akarja

Úgy néz ki, hogy a jogszabálytervezet mögött most először minden kulcsszereplő ott áll: a Fehér Ház írásban jelezte támogatását, Richard Blumenthal (aki átvette a törvénytervezet ügyintézését Graham halála után) szerint pedig megvannak a szenátusi szavazatok is. A képviselőházban még a héten benyújtják a szükséges javaslatot.

Ez azt jelenti, hogy bár már többször belengették a büntetővám lehetőségét, most vagyunk a legközelebb ahhoz, hogy valóban megvalósuljon.



Ugyanakkor érdemes arra is emlékezni, hogy ez a javaslat egyszer már elbukott azon, hogy a Fehér Ház az utolsó pillanatban elkaszálta. Ráadásul az új szövegben is ott az elnöki mentesítés intézménye, ami lehetőséget biztosít Trumpnak újabb remek alkuk megkötésére.

Címlapkép forrása: Chip Somodevilla/Getty Images