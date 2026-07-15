Megerősítették: fontos részletre adott választ a kormány az iskolakezdési támogatással kapcsolatban

A Tisza-kormány már korábban bejelentette, hogy 2026-ban a rászorulók gyermekeként két részletben összesen 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphatnak. A kormány hangsúlyozta, hogy

az egyszülős családok is jogosultak lesznek erre.



Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter korábban már elmondta, hogy az egyedülálló szülőknek regisztrálniuk kell a rendszerben magukat. Ezt megtehetik online az Ügyfélkapun, személyesen bármelyik Kormányablakban vagy bejelenthetik a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán. Mindez azért fontos, hogy a MÁK (Magyar Államkincstár) csak azokat látja, akik magasabb összegű családi pótlékra vannak regisztrálva egyedülálló szülőként. A három lehetséges módról itt írtunk részletesen:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 07. 11. Megszólalt a miniszter: így kell igényelniük az egyedülálló szülőknek a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást

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