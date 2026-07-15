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Megerősítették: fontos részletre adott választ a kormány az iskolakezdési támogatással kapcsolatban
Gazdaság

Megerősítették: fontos részletre adott választ a kormány az iskolakezdési támogatással kapcsolatban

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A Facebookon erősítette meg a kormány az iskolakezdési támogatás egyik fontos részletét.

A Tisza-kormány már korábban bejelentette, hogy 2026-ban a rászorulók gyermekeként két részletben összesen 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphatnak. A kormány hangsúlyozta, hogy

az egyszülős családok is jogosultak lesznek erre.

Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter korábban már elmondta, hogy az egyedülálló szülőknek regisztrálniuk kell a rendszerben magukat. Ezt megtehetik online az Ügyfélkapun, személyesen bármelyik Kormányablakban vagy bejelenthetik a Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán. Mindez azért fontos, hogy a MÁK (Magyar Államkincstár) csak azokat látja, akik magasabb összegű családi pótlékra vannak regisztrálva egyedülálló szülőként. A három lehetséges módról itt írtunk részletesen:

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