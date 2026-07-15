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Megszólalt Magyar Péter: jogi aggályokat vet fel Szijjártó Péter új munkája
Gazdaság

Megszólalt Magyar Péter: jogi aggályokat vet fel Szijjártó Péter új munkája

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A magyar miniszterelnök hosszasan ecsetelte a politikai helyzetet.

A kormányfő annak hangsúlyozásával kezdte, hogy a korábbi kormánypárt, a Fidesz, mennyire súlyos helyzetbe jutott, erre később visszatért beszédében. Ezt követően tért ki az egykori külügyminiszter, Szijjártó Péter távozására a politikából. A képviselő ma jelentette be lemondását a képviselői mandátumáról, a jövőben pedig a kínai BYD autógyártó cégnél folytatja a karrierjét, amit az ő hivatali ideje alatt csalogattak Magyarországra, a cég Szeged mellett húzott fel egy hatalmas gyárt. Magyar Péter ennél a pontnál tért ki arra, hogy szerinte az egykori tárcavezető „nem a magyar érdekeket szolgálta”. Azzal indokolta a mondanivalóját, hogy Szijjártó hangos támogatója volt a kínai vállalatok betelepülésének Magyarországra, ezzel viszont a magyar vízkészletet sodorták veszélybe és környezeti kockázatoknak tették ki az embereket.

Magyar szerint a váltás morális és jogi aggályokat is felvet, mivel szerinte ez valójában „hála” az autógyár részéről.

A videó második felében a kormányfő a legnagyobb ellenzéki párt ekézésével folytatta, hangsúlyozva, hogy „a Fidesz a múlt”, valamint az egykori kormányerő szétesését ecsetelte. Kiemelte a volt külügyi tárcavezető távozása mellett Gulyás Gergely frakcióvezető lemondását, és Orbán Viktor pártelnök távozását az Egyesült Államokba, ahol a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit tekinti meg.

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Címlapkép forrása: EU

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