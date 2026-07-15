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Mennek a vesztőhelyre a közérdekű vagyonkezelők, döntött Magyar Péter
Gazdaság

Mennek a vesztőhelyre a közérdekű vagyonkezelők, döntött Magyar Péter

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Döntött a kormány, ki is hirdették a jogszabályt a nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvá-k) felszámolásáról: a kormányhatározat szerint július 31-ével 16 szervezet szűnik meg, köztük a Mathias Corvinus Collegium és a MOL – Új Európa Alapítvány. Az Európai Bizottság által súlyos jogi kifogásokkal illettet rendszer lebontása két ütemben zajlik, az egyetemi KEKVA-k 2027 augusztusáig szűnnek meg.

Kedden este megjelentek a Magyar Közlönyben a nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolásának részletei. A kormányhatározat szerint július 31-ével 16 szervezet szűnik meg, mindegyik mellé elszámolási biztost rendeltek ki. A lépéssel a kabinet megkezdi a több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyont kezelő KEKVA-rendszer lebontását.

A megszüntetés többek között az alábbi szervezeteket érinti:

A kormány azzal indokolja a beavatkozást, hogy az alapítványok állami vagyont kezeltek, miközben magánalapítványokhoz hasonlóan működtek, kuratóriumaikban pedig számos, az előző kabinethez kötődő politikus kapott gyakran határozatlan időre szóló tisztséget.

Az Állami Számvevőszék adatai alapján 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi ingatlan, részvény, készpénz és egyéb eszköz került a kekva-khoz, köztük Mol- és Richter-részesedések.

Az átadott állami vagyon pedig visszakerül az államhoz. A rendszer felszámolása két ütemben zajlik:

  • a nem egyetemi alapítványok július végéig,
  • az egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027 augusztusáig szűnnek meg.

A változásokkal közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági hely szűnhet meg; ezekhez korábban jellemzően havi bruttó 1,5–2 millió forintos, egyes esetekben 3 millió forintos tiszteletdíj társult.

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