Mennek a vesztőhelyre a közérdekű vagyonkezelők, döntött Magyar Péter

Kedden este megjelentek a Magyar Közlönyben a nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok felszámolásának részletei. A kormányhatározat szerint július 31-ével 16 szervezet szűnik meg, mindegyik mellé elszámolási biztost rendeltek ki. A lépéssel a kabinet megkezdi a több mint 3000 milliárd forintnyi közvagyont kezelő KEKVA-rendszer lebontását.
A megszüntetés többek között az alábbi szervezeteket érinti:
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a Mathias Corvinus Collegiumot;
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a MOL – Új Európa Alapítványt;
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a Batthyány Lajos Alapítványt;
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a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt;
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a Magyar Kultúráért Alapítványt;
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a Hauszmann, a Makovecz Campus és a ZalaZONE Alapítványt;
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valamint több oktatási, kulturális, kutatási és örökségvédelmi szervezetet.
A kormány azzal indokolja a beavatkozást, hogy az alapítványok állami vagyont kezeltek, miközben magánalapítványokhoz hasonlóan működtek, kuratóriumaikban pedig számos, az előző kabinethez kötődő politikus kapott gyakran határozatlan időre szóló tisztséget.
Az Állami Számvevőszék adatai alapján 2024-re több mint 3000 milliárd forintnyi ingatlan, részvény, készpénz és egyéb eszköz került a kekva-khoz, köztük Mol- és Richter-részesedések.
Az átadott állami vagyon pedig visszakerül az államhoz. A rendszer felszámolása két ütemben zajlik:
- a nem egyetemi alapítványok július végéig,
- az egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok 2027 augusztusáig szűnnek meg.
A változásokkal közel 300 kuratóriumi és felügyelőbizottsági hely szűnhet meg; ezekhez korábban jellemzően havi bruttó 1,5–2 millió forintos, egyes esetekben 3 millió forintos tiszteletdíj társult.
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