Minden jel szerint egy új párt épül a Fidesz romjain: úgy fest, elkezdte a szervezkedést Ferencz Orsolya

Új, a jelenlegi pártpolitikai kereteken túlmutató jobboldali politikai közösség felépítését sürgeti Ferencz Orsolya. Az űrkutatásért felelős korábbi miniszteri biztos három hónappal a Fidesz választási veresége után úgy látja, hogy sem a korábbi kormánypárt, sem a jelenleg kormányzó Tisza Párt nem képviseli hitelesen a polgári Magyarország eszméjét, ezért összefogásra hívja a nemzeti, konzervatív értékeket vallókat – írta meg a 444.hu.
Mint azt a portál kiszúrta: Ferencz Orsolya a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében arról írt, hogy
az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormánypárt már nem képes erőt felmutatni és összefogni azokat, akik továbbra is hisznek a polgári Magyarország gondolatában.
A politikus – aki röviddel a választási kudarc után egy interjúban még a vereségért felelős személyek eltávolítását szorgalmazta a nemzeti oldalról – most úgy fogalmazott, hogy a korábbi és a jelenlegi kormánypártban egyaránt az elvtelen hatalomtechnika és a nyers erő vette át az uralmat az örök értékek felett.
Bár a kormányváltás óta mindössze három hónap telt el, a korábbi miniszteri biztos szerint a Tisza Párt szavazói közül is sokan joggal csalódottak. Ami egy új párt alakítására utal, hogy a posztja szerint úgy véli, a hatalomváltás nem hozta el a remélt társadalmi megbékélést, sem pedig a szakmai alapokon nyugvó, nyugodt kormányzást, ráadásul a többi politikai erő meg sem próbálta megszólítani a polgári értékrendű szavazókat.
Mindezek miatt egy új, értékalapú politikai otthon megszervezését tartja elengedhetetlennek.
Bejegyzésében többes számot használva – bár konkrét neveket vagy szereplőket nem említett – kijelentette, hogy sokan készen állnak a magyar jobboldal újjáépítésére és egybekovácsolására. Mint írta, elhatározták, hogy újra erős politikai közösséget építenek, amelynek már nem a Fideszről vagy a Tiszáról, hanem az ország jövőjéről kell szólnia, így a közéleti építkezésbe minden tisztességes, hazáját szerető embert várnak.
Ferencz Orsolya a választások előtt nem volt a Fidesz legismertebb politikusa, azonban már a választások másnapján felkérdezte Orbán Viktor leváltott miniszterelnököt a párt választási kudarca miatt. A Direkt36 értesülései szerint a pártelnökként újraválasztott egykori kormányfőt élesen kritizálta a tömörülés Lendvay utcában tartott választási értékelőjén is.
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