ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Nagyott esett az amerikai termelői infláció
Gazdaság

Nagyott esett az amerikai termelői infláció

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az amerikai termelői infláció júniusban éves alapon 5,5%-ra mérséklődött az előző havi 6%-ról, jelentősen alulmúlva a 6,2%-os várakozást. A termelői maginfláció szintén csökkent, 4,9%-ról 4,7%-ra esett vissza, miközben az elemzők 5,2%-ot vártak. Az adat a tegnapi inflációs meglepetéshez hasonlóan kedvezően alakult, a csökkenés nagyrészt az olajárak mérséklődésének tudható be. A legfontosabb fejlemény, hogy a korábban megugrott energiaárak egyelőre nem gyűrűztek át a gazdaság egészébe.

Az amerikai termelői infláció júniusban éves alapon az előző havi 6%-ról 5,5%-ra csökkent (várakozás: 6,2%). A termelői maginfláció pedig 4,9%-ról 4,7%-ra csökkent, miközben az elemzők 5,2%-os emelkedést vártak.

A mai adat a tegnapi inflációs adathoz hasonlóan nagy meglepetés.

A csökkenés természetesen javarészt az olajárak csökkenésének köszönhető, de a legfontosabb, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy a megugrott energiaárak nem gyűrűztek át a gazdaság egészébe, ami kedvező hír.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Folytatódik a parlament ülése, Magyar Péter keményen nekiment az ellenzéknek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility