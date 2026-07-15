Nagyott esett az amerikai termelői infláció

Grandio Blog Euróbevezetés és vagyonkezelés: hogyan változhatnak meg a magyar befektetési döntések? A Klasszis Média Braun Mártonnal és Rigó Gáborral beszélgetett a vagyonkezelési portfóliók felépítéséről, a magyar eszközök kilátásairól és az euróbevezetés befektetési hatásairól.

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Holdblog Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos

Holdblog Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos

Grandio Blog Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára? Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü