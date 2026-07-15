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Nincs megállapodás: éjszakai sztrájkkal helyezik nyomás alá a vezetést a népszerű áruházlánc dolgozói
Gazdaság

Nincs megállapodás: éjszakai sztrájkkal helyezik nyomás alá a vezetést a népszerű áruházlánc dolgozói

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Szerda este és csütörtök reggel között ismét sztrájkba lépnek az IKEA magyarországi dolgozói, mivel a vállalat vezetése továbbra is elutasítja a hat százalékos alapbéremelési követelésüket - írta a HVG.

Karsai Zoltán, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke szerda délután bejelentette, hogy este fél kilenctől másnap reggel hat óráig ismét beszüntetik a munkát a vállalat munkavállalói. A dolgozók olyan egységes, hat százalékos béremelést követelnek, amely a menedzsment tagjaira nem vonatkozna, ám a cégvezetés elzárkózott ettől. Miután nem született megállapodás a felek között, a múlt csütörtöki kétórás figyelmeztető sztrájk és a szombati tiltakozás után

a szakszervezet az újabb munkabeszüntetés mellett döntött.

A szakszervezet elnöke a követelésekkel kapcsolatban korábban kifejtette, hogy az elmúlt négy évben az inflációkövető bérkiigazítás helyett alkalmazott teljesítményalapú bérrendszer komoly reálbér-lemaradást eredményezett a munkavállalóknál. Ezt a lemaradást az idei, átlagosan 5,3 százalékos emelés sem tudta érdemben kompenzálni.

Az IKEA vezetése a követelésekre reagálva közölte, hogy egy újabb, előre nem tervezett és hirtelen jelentkező béremelési igény teljesítése már a vállalat pénzügyi stabilitását veszélyeztetné.

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