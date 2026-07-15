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Rendkívüli bejelentés: azonnal felbontotta a kormány a 150 milliárdos szerződést
Gazdaság

Rendkívüli bejelentés: azonnal felbontotta a kormány a 150 milliárdos szerződést

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A Nemzeti Kommunikációs Hivatal felmondta a Lounge-csoporttal kötött, összesen 150 milliárd forint keretösszegű megállapodásait. Pósfai Gábor belügyminiszter bejelentette a jövőben meg kívánják szüntetni azt a gyakorlatot, hogy egyetlen cégcsoport lássa el monopolhelyzetben a teljes állami kommunikációs és rendezvényszervezési feladatkört.

A Nemzeti Kommunikációs Hivatal (NKOH) felmondta a Lounge-csoporttal kötött, összesen 150 milliárd forint keretösszegű megállapodásait a vállalatcsoportot érintő súlyos büntetőeljárások és pénzügyi nehézségek miatt.

Az állam leállítja a további megrendeléseket, és átfogó vizsgálat keretében ellenőrzi a korábbi kifizetések jogszerűségét

– közölte a Pósfai Gábor a Facebook-oldalán.

Pósfai Gábor tájékoztatása szerint az intézkedés két, egyenként 75 milliárd forint értékű keretszerződést érint. Az elmúlt években ez a cégcsoport lényegében monopolhelyzetben látta el az állami rendezvényszervezési, valamint a kommunikációs, reklám- és médiavásárlási feladatokat.

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A rendkívüli szerződésbontás közvetlen kiváltó oka, hogy a Lounge-csoporthoz köthető ügyletek kapcsán hűtlen kezelés és pénzmosás gyanújával büntetőeljárások indultak.

Ennek keretében a hatóságok jelentős pénzösszegeket foglaltak le és bankszámlákat zároltak, miközben a cégcsoport egyes tagvállalataival szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) végrehajtási eljárást indított. A helyzet komolyságát jól mutatja, hogy már a tulajdonos is reális forgatókönyvként számol a cégek felszámolásával.

A kialakult körülmények miatt az állam beszünteti a cégcsoport megbízásait, és teljes körű felülvizsgálatot indít. Ennek során ellenőriznek minden folyamatban lévő megrendelést, szerződést, kifizetett előleget és elszámolást. A vizsgálat arra keres választ, hogy

a korábban elvégzett munkák értéke arányban állt-e a kifizetett közpénzekkel, és a források felhasználása átláthatóan, a hatályos jogszabályoknak megfelelően történt-e.

A belügyminiszter tájékoztatása arra is kitér, hogy a jövőben meg kívánják szüntetni azt a gyakorlatot, amely szerint egyetlen cégcsoport kizárólagosan felel a teljes állami kommunikációs és rendezvényszervezési portfólióért.

Címlapkép: Pósfai Gábor belügyminiszter mint előterjesztő felszólal az egyes törvényeknek a rendészeti feladatellátás racionalizálásával összefüggő módosításáról szóló vitában az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 14-én. A fotó forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

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