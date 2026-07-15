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Rendkívüli frakcióülést hívott össze a Fidesz - Sejteni lehet, kilesz Gulyás Gergely utódja
Gazdaság

Rendkívüli frakcióülést hívott össze a Fidesz - Sejteni lehet, kilesz Gulyás Gergely utódja

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Kedd délutánra rendkívüli frakcióülést hívott össze a Fidesz, amelyen a várakozások szerint megválaszthatják a lemondott Gulyás Gergely utódját. A képviselőcsoport élére a legesélyesebb jelölt Bóka János, akit Orbán Viktor és a frakció jelentős része is támogat - írta a 24.hu.

Gulyás Gergely hétfőn váratlanul jelentette be, hogy egy alkotmánymódosítás miatt életbe lépő közjogi korlátozások nyomán távozik a frakcióvezetői posztról, és hátrébb lép a napi politikai küzdelmektől. A döntés a párttársait is meglepte, köztük Havasi Bertalan kommunikációs igazgatót.

Havasi korábban úgy nyilatkozott, hogy az utódlással megvárják Orbán Viktor hazatérését az Egyesült Államokból. Bár a kérdés az eredeti tervek szerint csak a jövő csütörtöki elnökségi ülésen szerepelt volna a napirenden, a kialakult helyzet miatt a pártvezetés várhatóan már kedd délelőtt megvitatja azt. Erre azért van szükség, mert a jelölt kiválasztása a párt elnökségének feladata, a képviselők pedig csak ezt követően szavazhatnak a délutáni frakcióülésen.

Az értesülések szerint a tisztségre Bóka János a legvalószínűbb befutó.

Mivel mögötte már áll egy parlamenti ciklus, rá nem vonatkoznak az új szabályozásból fakadó korlátozások, ráadásul miniszterként már tapasztalatot szerzett az Országgyűlés munkájában.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger TamÃ¡s

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