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Személyi igazolvány: fontos változás jön az EU lépése után, ez sok embert érint Magyarországon
Gazdaság

Személyi igazolvány: fontos változás jön az EU lépése után, ez sok embert érint Magyarországon

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Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere a közösségi médiában hívta fel a figyelmet a közelgő fontos változásra.

A városvezető arra hívta fel a figyelmet, hogy

augusztus 3-án végleg érvényüket vesztik a „bordó borítós” személyi igazolványok.

Ezeket 2000. január 1. előtt állították ki, és könyv formátumúak. Az Európai Unió egységes biztonsági szabályozást akar bevezetni, éppen ezért, akik ilyen dokumentummal rendelkeznek, azoknak cserélniük kell az iratokat. Mivel ez az idős korosztályt érinti, ezért megyeszékhely vezetője több intézkedést is hozott, hogy a mozgásukban korlátozottak is kaphassanak új igazolványt. Bizonyos esetekben a mobil ügyintézés is elérhető.

Az EU a régi személyi igazolványokkal kapcsolatban azt tartja problémásnak, hogy ezek könnyen hamisíthatóak, hiányoznak belőlük a biztonságos tároló elemek (chipek – ezek őrizik a tulajdonos adatait, például a biometrikusokat is), éppen ezért

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nem felelnek meg az okmányok az egységesítési törekvéseknek.

Aki nem teszi meg a lejártó okmányai cseréjét, az a későbbiekben nem fogja tudni ügyintézésre használni a dokumentumait. Ez kellemetlenségeket okozhat akár az egészségügyi ellátásban, a pénzügyek intézésénél, de akár a postán is. Ugyanakkor más módon is lehetséges a személy igazolása – útlevél vagy jogosítvány segítségével – ezért nem kötelező mindenki számára, de erősen javallott lecserélni a lejárt személyi igazolványokat.

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Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kovács Márton

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