Szétverik az amerikai chipgyártókat – Össztűz zúdult a tőzsde sztárjaira

Igencsak komoly esés látható néhány nagykapitalizációjú techpapír árfolyamában az amerikai tőzsdéken: ütik a Dellt, a Sandisket és a Micront is, 10% körüli mínuszokat is láthatunk.

Ma is folytatódik a techpapírok, köztük elsősorban a chipgyártó és félvezetőket gyártó vállalatok gyengélkedése az amerikai tőzsdéken: néhány részvény árfolyama már igencsak komoly mínuszt mutat. A Micron vezetésével azért esnek az iparág részvényei, mert megjelent egy elemzés a kínai memóriagyártók előretöréséről. A kínai szereplők megjelenése pedig fenyegeti ezeknek a cégeknek az árazóerejét. Ez azért fontos, mert az elmúlt időszak rendkívüli emelkedése után gyakorlatilag a legompimistább forgatókönyveket árazta be a piac.

Az összes amerikai részvény közül a top10-be belefért a Dell esése, amely több mint 13%-ot zuhant a mai kereskedésben, beesett 400 dollár alá az árfolyama.

Forrás: Tradingview

A Sandisk hasonlóan rosszul teljesít: itt eddig 12,8%-os leértékelődést láthatunk, az árfolyam rohamosan közelít 1500 dollár felé.

Forrás: Tradingview

Más, digitális sztárokat is ütnek a befektetők: a DigitalOcean 9,98%-os, a Micron 9,66%-os mínuszban van, a Marvell 7,65%-ot esett, az Intel pedig 6,7%-os zuhanást mutat.

Érdekes módon az Nvidia még tartja magát, a GPU-fejlesztő vállalat részvénye „csak” 2,15%-ot esett a mai kereskedésben.

A Nasdaqot egyébként nem húzta le túlságosan a chipgyártók gyengélkedése: a techindex még enyhe, 0,16%-os pluszba is fordult.

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