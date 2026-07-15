Szigorú tilalmat vezettek be a népszerű üdülőhelyen: este 9 után már nem vásárolhatsz alkoholt a boltokban

A rendelet értelmében az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban és egyéb kiskereskedelmi egységekben

este kilenc és reggel hat óra között tilos az alkohol értékesítése.

A korlátozás a város egész területére kiterjed, ugyanakkor nem érinti a vendéglátóhelyeket, így a bárok és éttermek nyitvatartása változatlan marad.

A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a gyülekezéseket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri.

A helyi hatóságok célja, hogy egyensúlyt teremtsenek a lakosság életminősége, a turizmus, a kereskedelmi érdekek, valamint a város kulturális örökségének megőrzése között.

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