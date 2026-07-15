ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
Szigorú tilalmat vezettek be a népszerű üdülőhelyen: este 9 után már nem vásárolhatsz alkoholt a boltokban
Gazdaság

Szigorú tilalmat vezettek be a népszerű üdülőhelyen: este 9 után már nem vásárolhatsz alkoholt a boltokban

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A horvátországi Makarska városi tanácsa kedden jóváhagyta az alkoholtartalmú italok éjszakai árusításának tilalmát, ezzel a település lett az első az országban, amely ilyen korlátozást léptet életbe - írta meg a Croatia Week.

A rendelet értelmében az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban és egyéb kiskereskedelmi egységekben

este kilenc és reggel hat óra között tilos az alkohol értékesítése.

A korlátozás a város egész területére kiterjed, ugyanakkor nem érinti a vendéglátóhelyeket, így a bárok és éttermek nyitvatartása változatlan marad.

A városvezetés indoklása szerint a szigorítást a nyári éjszakai csoportosulások tették szükségessé, amelyek elsősorban az óvárosban és a strandok környékén jellemzőek. Ezeket a gyülekezéseket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés, valamint a történelmi belváros rongálása kíséri.

Még több Gazdaság

Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet

Az AI elképesztő fejlődési tempója új, eddig nem látott kihívások elé állítják a gyártókat

Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

A helyi hatóságok célja, hogy egyensúlyt teremtsenek a lakosság életminősége, a turizmus, a kereskedelmi érdekek, valamint a város kulturális örökségének megőrzése között.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megnyitja első éttermét a McDonald's a népszerű magyar fürdővárosban
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Nyolc év alatt szétosztja 43 ezer milliárd forintnyi vagyonát az Omahai Orákulum
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility