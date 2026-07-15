Tarr Zoltán: 1,3 milliárd forint közpénzt mentett meg a kormány

Visszakerült az államhoz az az 1,3 milliárd forintos támogatás, amelyet a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) kapott volna operettek megírására és nemzetközi bemutatására. Az intézkedésre azt követően került sor, hogy aggályok merültek fel a szervezet szakmai vezetője, Orbán János Dénes saját műveinek felvásárlásával kapcsolatban - írta meg a Tarr Zoltán.
A tárcavezető közölte, hogy a jelentős összegű forrást eredetileg a Hankó Balázs vezette minisztérium ítélte meg a KMTG-nek új zenés darabok létrehozására, idegen nyelvre fordítására, valamint külföldi színpadra állítására.
A támogatás felülvizsgálatát az indokolta, hogy a közelmúltban nyilvánosságra került információk szerint
Orbán János Dénes több mint 400 millió forint értékben értékesítette saját alkotásait annak az állami tulajdonú szervezetnek, amelyben szakmai vezetőként is tevékenykedik.
A tranzakciók egy része a Budapesti Operettszínház külön engedélyével valósult meg.
Az ügy kapcsán indított ellenőrzések során azonosították a szervezethez köthető, már korábban jóváhagyott 1,3 milliárd forintos támogatást is. Az illetékesek felvették a kapcsolatot az érintett állami céggel, és
az együttműködésnek köszönhetően a teljes összeget sikerült visszavonni.
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter tájékoztatása szerint az üggyel kapcsolatos vizsgálatok jelenleg is folyamatban vannak.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Kacsúr Tamás
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