Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Kedden Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásában bírálta az ellenzéket, amiért az alkotmánymódosítás elleni tiltakozás után a Fidesz és a Mi Hazánk távol maradt a szavazástól, és hangsúlyozta, hogy az ország nem lehet egyetlen párt tulajdona. Az Országgyűlésben lezárták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját, miközben felgyorsultak a személycserék az állami intézményeknél: teljesen megújul a MÁV igazgatósága, változások történtek a Szerencsejáték Zrt.-nél, és távozott a Creative Hungary vezetője is. Politikai vitát ígér a kormány az augusztus 20-i ünnepségek finanszírozása, miután a korábbi, 17,5 milliárd forintos szerződést felmondták, a kormány pedig a töredékéből tervezi megrendezni az eseményt. A kabinet több szakpolitikai irányt is kijelölt: év végére készülhet el az új energiastratégia, a honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való távolodást hangsúlyozta, zajlik az uniós források gyors felhasználása. A legfontosabb döntésekről és fejleményekről szerdán is folyamatosan beszámolunk.

Kedden Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódott az Országgyűlés plenáris ülése, majd több folyamatban lévő törvényjavaslat általános vitáját folytatták, illetve zárták le a képviselők. Magyar beszédében az előző napi alkotmánymódosítás körüli ellenzéki tiltakozásra reagált:

szerinte nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd távol maradni a parlamenti szavazástól.

Úgy fogalmazott, Magyarország nem osztható „nemzeti” és azon kívüli oldalra, és a jövőben nem lehet egyetlen párt tulajdona sem. Közben Sulyok Tamás köztársasági elnökre irányult a figyelem, akinek már csak négy napja van aláírni a hétfőn elfogadott 17. alaptörvény-módosítást.

Komoly politikai vitát ígér az augusztus 20-i állami ünnepségek finanszírozása is, miután a leváltott Orbán-kormány rendezvényszervezővel kötött, bruttó 17,5 milliárd forintos szerződésből már 8,7 milliárd forintnyi előleget kifizettek, a megállapodásokat azonban a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárások és számlazárolások miatt felmondták. A kormány új közbeszerzést indított, és azt állítja, hogy a rendezvényt a korábbi költségek töredékéből is meg lehet tartani. Az új tervekben továbbra is szerepel tűzijáték, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester viszont azt javasolta, hogy

inkább korszerű fényvetítésekkel váltsák ki a hagyományos látványosságot.

Kedden a parlament megkezdte a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának tárgyalását is.

Felgyorsultak a személycserék az állami intézményeknél és vállalatoknál:

teljesen megújul a MÁV igazgatósága: öt tag lemondott, az elnököt és egy további tagot pedig felmentettek, az új vezetést rövidesen kinevezik.

Kármán András pénzügyminiszter a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságában hajtott végre cseréket, átláthatóbb és hatékonyabb működést ígérve.

Távozott a Creative Hungary éléről Jakab Zsófia is, aki azonnali hatállyal mondott fel, miután állítása szerint nem sikerült megfelelő együttműködést kialakítania az új tulajdonosi joggyakorló minisztériummal.

Szerdán a szakpolitikai kérdések kerülhetnek a figyelem középpontjába, a Magyar Péter vezette kormány több új irányt is kijelölt. Tótth András energetikai államtitkár szerint év végére készülhet el az új magyar energiastratégia, amely az atomenergiára, a megújulókra, az energiatárolásra és az importfüggőség csökkentésére épülhet.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való határozott távolodást és a szövetségesi bizalom helyreállítását hangsúlyozta, miközben jelezte, hogy a nehéz költségvetési helyzetben az oktatás és az egészségügy rendbetétele megelőzheti a katonai kiadások növelését. A kabinet sportkedvezményekkel és ingyenes gyerekjegyekkel ösztönözné a mozgást, miközben az egészségügyi tárca az informatikai felkészülés hiánya miatt az év végére halasztotta a gyógyszerészi receptmegújítás bevezetését.

Újabb ügyek jelezték, hogy a kormányváltás utáni elszámoltatás és intézményi átrendeződés továbbra is meghatározza a közéletet, aminek fő eleme, hogy a parlament lezárta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.

Keddi fejlemény még, hogy jogerősen letartóztatásban maradtak az NKA-botrány érintettjei, akiket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak.

A gödi Samsung-gyárnál közben több mint 400 millió forintnyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt kiszabott bírságról kerültek elő dokumentumok. Illetve a parlament elé került egy akkumulátoripari szabályokat módosító tervezet is.

A közmédiában is változások történtek: régi hangjátékokkal, déli harangszóval és éjféli Himnusszal alakították át a Kossuth Rádió műsorát, az M4 Sport pedig a következő szezonban is közvetíti az NB I mérkőzéseit, a tájékoztatás szerint a korábbinál jelentősen alacsonyabb áron.

Szerdán a kormánytagok delegáltjai és a bizottsági tagok zárt ajtók mögött véglegesítik a csütörtök kora reggeli törvényalkotási bizottsági ülés anyagait, amelyek a kormány adminisztratív és közigazgatási reformjait (például a vármegyerendszer tervezett átalakítását) érintik.

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