Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Kedden Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódott az Országgyűlés plenáris ülése, majd több folyamatban lévő törvényjavaslat általános vitáját folytatták, illetve zárták le a képviselők. Magyar beszédében az előző napi alkotmánymódosítás körüli ellenzéki tiltakozásra reagált:
szerinte nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd távol maradni a parlamenti szavazástól.
Úgy fogalmazott, Magyarország nem osztható „nemzeti” és azon kívüli oldalra, és a jövőben nem lehet egyetlen párt tulajdona sem. Közben Sulyok Tamás köztársasági elnökre irányult a figyelem, akinek már csak négy napja van aláírni a hétfőn elfogadott 17. alaptörvény-módosítást.
Komoly politikai vitát ígér az augusztus 20-i állami ünnepségek finanszírozása is, miután a leváltott Orbán-kormány rendezvényszervezővel kötött, bruttó 17,5 milliárd forintos szerződésből már 8,7 milliárd forintnyi előleget kifizettek, a megállapodásokat azonban a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárások és számlazárolások miatt felmondták. A kormány új közbeszerzést indított, és azt állítja, hogy a rendezvényt a korábbi költségek töredékéből is meg lehet tartani. Az új tervekben továbbra is szerepel tűzijáték, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester viszont azt javasolta, hogy
inkább korszerű fényvetítésekkel váltsák ki a hagyományos látványosságot.
Kedden a parlament megkezdte a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának tárgyalását is.
Felgyorsultak a személycserék az állami intézményeknél és vállalatoknál:
- teljesen megújul a MÁV igazgatósága: öt tag lemondott, az elnököt és egy további tagot pedig felmentettek, az új vezetést rövidesen kinevezik.
- Kármán András pénzügyminiszter a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságában hajtott végre cseréket, átláthatóbb és hatékonyabb működést ígérve.
- Távozott a Creative Hungary éléről Jakab Zsófia is, aki azonnali hatállyal mondott fel, miután állítása szerint nem sikerült megfelelő együttműködést kialakítania az új tulajdonosi joggyakorló minisztériummal.
Szerdán a szakpolitikai kérdések kerülhetnek a figyelem középpontjába, a Magyar Péter vezette kormány több új irányt is kijelölt. Tótth András energetikai államtitkár szerint év végére készülhet el az új magyar energiastratégia, amely az atomenergiára, a megújulókra, az energiatárolásra és az importfüggőség csökkentésére épülhet.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való határozott távolodást és a szövetségesi bizalom helyreállítását hangsúlyozta, miközben jelezte, hogy a nehéz költségvetési helyzetben az oktatás és az egészségügy rendbetétele megelőzheti a katonai kiadások növelését. A kabinet sportkedvezményekkel és ingyenes gyerekjegyekkel ösztönözné a mozgást, miközben az egészségügyi tárca az informatikai felkészülés hiánya miatt az év végére halasztotta a gyógyszerészi receptmegújítás bevezetését.
Újabb ügyek jelezték, hogy a kormányváltás utáni elszámoltatás és intézményi átrendeződés továbbra is meghatározza a közéletet, aminek fő eleme, hogy a parlament lezárta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
Keddi fejlemény még, hogy jogerősen letartóztatásban maradtak az NKA-botrány érintettjei, akiket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak.
A gödi Samsung-gyárnál közben több mint 400 millió forintnyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt kiszabott bírságról kerültek elő dokumentumok. Illetve a parlament elé került egy akkumulátoripari szabályokat módosító tervezet is.
A közmédiában is változások történtek: régi hangjátékokkal, déli harangszóval és éjféli Himnusszal alakították át a Kossuth Rádió műsorát, az M4 Sport pedig a következő szezonban is közvetíti az NB I mérkőzéseit, a tájékoztatás szerint a korábbinál jelentősen alacsonyabb áron.
Szerdán a kormánytagok delegáltjai és a bizottsági tagok zárt ajtók mögött véglegesítik a csütörtök kora reggeli törvényalkotási bizottsági ülés anyagait, amelyek a kormány adminisztratív és közigazgatási reformjait (például a vármegyerendszer tervezett átalakítását) érintik.
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