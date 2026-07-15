Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter

Zöldszervezetekkel tárgyalt Gajdos László
Tegnap a legmeghatározóbb hazai zöld szervezetek vezetőivel ültem asztalhoz, mert hiszem, hogy a közös ügyeinket csak első kézből, nyílt lapokkal játszva tudjuk hatékonyan képviselni – jelentette be a Facebook-oldalán az élőkörnyezetért felelős miniszter. A legégetőbb, rendszerszintű kérdéseket vettük sorra. A klímaváltozás, az aszály és a tájszintű vízmegtartás olyan holisztikus, minisztériumokon átívelő szemléletet követel meg, amely közvetlenül érinti a gyepek és erdők védelmét is – ismertette a témákat Gajdos.
Török Gábor: úgy néz ki, hogy megkezdődik a Fidesz formális bomlása is
A politológus reagált arra, hogy Ferencz Orsolya – nyíltan nem kimondva – de arra utalgatott, hogy sem a Fidesz, sem a Tisza Párt nem képviseli megfelelően a konzervatív értékeket, ezért egy új politikai szövetséget hirdetett meg.
Úgy néz ki, hogy megkezdődik a Fidesz formális bomlása is. Hogy mikor volt utoljára olyanra példa, hogy a Fideszből távozók más pártot (politikai szervezetet) hoznak létre? Nem emlékszem ilyenre. Leginkább az 1993-as kilépők esete lehet példa, de ott Fodor Gábor és társai az SZDSZ-hez csatlakoztak
– írta bejegyzésében. Török Gábor szerint a legfontosabb kérdés, hogy kik követhetik Ferencz Orsolyát, valamint szerinte Navracsics Tibor is idesorolható még.
Lemond Szijjártó Péter
Szijjártó Péter volt külügyminiszter bejelentette, hogy lemond parlamenti mandátumáról. A politikus a Facebookon közölte, hogy a világgazdaság egyik meghatározó vállalatától kapott rendkívül megtisztelő ajánlatot egy nemzetközi pozíció betöltésére. Szijjártó a Szegeden beruházó BYD kínai autógyártónál folytatja pályafutását.
Minden jel szerint egy új párt épül a Fidesz romjain: úgy fest, elkezdte a szervezkedést Ferencz Orsolya
Több jel is arra utal, hogy a Fidesz egy utódpártját hozhatja létre Ferencz Orsolya korábbi űrkutatási biztos. Ezt ugyan nem mondja ki nyíltan, de arra utal, hogy sem az ellenzéki szerepbe szorult Fidesz–KDNP, sem a regnáló Tisza Párt nem képviseli a mérsékelt konzervatív eszméket, ezért egy új jobboldali összefogást hirdetett meg. Azt a politikus nem tisztázta, hogy ez mi, de tudható, hogy Ferencz Orsolya nyíltan és a választási vereség értékelésekor is élesen bírálta Orbán Viktort, aki maradt a megbukott egykori kormánypárt elnöke.
Magyar Péter szerint a Fidesz az EU-pénzek ellen dolgozik
A miniszterelnök új Facebook-beszélgetésében erősen bírálja az ellenzéki Fidesz-KDNP-t, amely az Európai Bizottsághoz fordulna a hétfőn elfogadott Alaptörvény-módosítás miatt. Magyar Péter szerint így veszélyeztetik az uniós pénzek hazahozatalát, ami disszonáns az évekig tartó Brüsszel-ellenes hangulatkeltés után.
Török Gábor szerint újabb politikai csapdahelyzet körvonalazódik az ellenzék számára
Török Gábor politológus szerint a nyár politikai szempontból elsősorban taktikai kérdésekről szól, és miközben a közbeszédet jelenleg Sulyok Tamás esetleges felmentésének folyamata uralja, már most érdemes a következő politikai dilemmára figyelni: milyen stratégiát választ majd a parlamenti ellenzék egy új köztársasági elnök megválasztásakor.
Kapitány István: teljesen új alapokra helyezik az energiapolitikát
Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy Facebook-videójában összegezte a szaktráca első hatvan napjának eredményeit. A vezető többek között beszélt az uniós források felszabadításáról, valamint a minisztérium terveiről: az áramhálózat korszerűsítése, az energiatárolási és szélenergia-kapacitások gyors bővítése, továbbá a paksi projektek teljes körű átvilágítása. Kapitány arról is beszélt, hogy az állami vállalatok működését és a beruházástámogatási rendszert szintén új alapokra helyezik.
Tarr Zoltán: 1,3 milliárd forint közpénzt mentett meg a kormány
Visszakerült az államhoz az a több mint egy milliárd forintos támogatás, amelyet a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Nonprofit Kft. (KMTG) operettek megírására és nemzetközi bemutatására kapott volna. A támogatást eredetileg a Hankó Balázs vezette minisztérium ítélte meg, az ellenőrzések során azonban azonosították a vitatott forrást, és a teljes összeget sikerült visszavonni – közölte Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet
Már érdemben átszabná a költségvetést Kármán András pénzügyminiszter: a kormány kedd este benyújtott törvényjavaslata szerint mintegy közel 250 milliárd forint uniós helyreállítási hitelt kapna tőkeemelésként a Magyar Fejlesztési Bank, amelyet az Európai Beruházási Bankkal együttműködve kellene felhasználnia. A javaslat emellett átütemezi a Versenyképes Járások Programot finanszírozó önkormányzati befizetéseket, az első elvonást 2026 novemberére tolva. Négy nagy állami pénzügyi intézmény garanciakerete összesen 1600 milliárd forinttal csökkenne, a legnagyobb visszavágás a Start Garancia Zrt.-t érintené. Emellett nagyon szigorodnának a költségvetés elfogadására, átírására, tervezésére vonatkozó szabályok is.
A Polymarketen már lehet arra fogadni, mikor tartóztatják le Orbán Viktort
A Polymarket fogadási platformon új piac nyílt arról, hogy őrizetbe veszik-e Orbán Viktor volt miniszterelnököt 2026 végéig. A fogadás megnyeréséhez nem szükséges jogerős ítélet, elegendő a fizikai őrizetbe vétel, előállítás vagy házi őrizet is. A spekulációt a kormányváltás utáni közpénzügyi átvilágítás és a korrupcióellenes intézkedések fűtik, bár Orbán ellen nyilvánosan ismert büntetőeljárás egyelőre nem indult.
Hullanak a fejek az aranykonvoj-ügy miatt
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal menesztette bűnügyi főigazgató-helyettesét és a Központi Nyomozó Főosztály vezetőjét az ukrán aranykonvoj ügyével összefüggésben. A HVG értesülései szerint a két magas rangú tisztviselő tevékenyen részt vett egy ukrán pénzszállító feltartóztatásának előkészítésében, és jelen volt az érintett ukrán állampolgárok kihallgatásánál is. A személyi változások a miniszterelnök által elrendelt belső átvilágítás eredményeként születtek meg, amelyre a NAV megbízott elnöke kapott utasítást.
Vitézy Dávid újabb terveket osztott meg a GySEV-ről
A Siemens a napokban adta át a 300. alacsonypadlós Desiro ML motorvonatát Ausztriában, amelyek közül 15 darab a többségében magyar állami tulajdonú GYSEV flottájában áll majd szolgálatba. Bár a magyar és az osztrák fél között az utóbbi időben feszültségek és jogi viták alakultak ki a vasúttársaság irányítása körül, a vállalat történelmi és jelenlegi sikerei egyaránt a két ország szoros együttműködésén alapulnak - közölte a Vitézy Dávid.
Ausztriában a regionális vasúti közlekedés megújításának fontos mérföldköve a 300. Siemens Desiro ML szerelvény átadása. A beszerzés magyar szempontból is kiemelten jelentős, hiszen a járművek egy része nem az Osztrák Szövetségi Vasutakhoz (ÖBB), hanem az Ausztriában Raaberbahn néven ismert GYSEV-hez kerül. A 15 új motorvonat forgalomba állítása jól mutatja, hogy az osztrák közszolgáltatások fejlesztésében egy olyan vállalat is aktívan részt vesz, amelynek többségi tulajdonosa a magyar állam, kisebbségi partnere pedig Ausztria.
A GYSEV egyedülálló szerepet tölt be a régió közlekedésében a miniszter szerint, aki felidézte, hogy a első világháborút megelőzően számos magánvasút működött a térségben, mára azonban kizárólag ez a vállalat őrizte meg akkori formáját és függetlenségét. A társaság határokon átnyúló működése túlélte a trianoni határkijelölést és a vasfüggöny évtizedeit is, ami elsősorban a két ország közötti folyamatos együttműködésnek és az egyensúly fenntartásának volt köszönhető.
Az elmúlt időszakban ez a történelmi partneri viszony megromlott, mivel a magyar szaktárca és az osztrák vezetés között pereskedésig fajuló vita alakult ki a cég irányítási jogköreiről még Lázár János minisztersége alatt, amelynek során a magyar minisztérium a szomszédos ország befolyásának visszaszorítására törekedett. Szakmai álláspontok – köztük a témában megszólaló Vitézy Dávid korábbi közlekedési államtitkár véleménye – szerint azonban a vasúttársaság jövője szempontjából elengedhetetlen a jó viszony és a kooperáció helyreállítása.
Új vezetőket neveztek ki Kátai-Németh Vilmos minisztériumában
Két új helyettes államtitkár is kineveztek a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Az új vezetők feladata Éliás Eszter államtitkár munkájának támogatása lesz az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területen.
Magyar Péter: szerdán ülésezik a kormány, ezek a témák
A kormány ma egész napos ülés tart, és megkezdi a Szent István Vidékfejlesztési Program tárgyalását – közölte a miniszterelnök, aki azt is jelezte, hogy augusztus 20-án Tisza-szigetek találkozója is lesz a fővárosban.
Mennek a vesztőhelyre a közérdekű vagyonkezelők, döntött Magyar Péter
Döntött a kormány, ki is hirdették a jogszabályt a nem egyetemi közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvá-k) felszámolásáról: a kormányhatározat szerint július 31-ével 16 szervezet szűnik meg, köztük a Mathias Corvinus Collegium és a MOL – Új Európa Alapítvány. Az Európai Bizottság által súlyos jogi kifogásokkal illettet rendszer lebontása két ütemben zajlik, az egyetemi KEKVA-k 2027 augusztusáig szűnnek meg.
Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések
Kedden Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával folytatódott az Országgyűlés plenáris ülése, majd több folyamatban lévő törvényjavaslat általános vitáját folytatták, illetve zárták le a képviselők. Magyar beszédében az előző napi alkotmánymódosítás körüli ellenzéki tiltakozásra reagált:
szerinte nem lehet egyszerre a demokrácia gyásznapjáról beszélni, majd távol maradni a parlamenti szavazástól.
Úgy fogalmazott, Magyarország nem osztható „nemzeti” és azon kívüli oldalra, és a jövőben nem lehet egyetlen párt tulajdona sem. Közben Sulyok Tamás köztársasági elnökre irányult a figyelem, akinek már csak négy napja van aláírni a hétfőn elfogadott 17. alaptörvény-módosítást.
Komoly politikai vitát ígér az augusztus 20-i állami ünnepségek finanszírozása is, miután a leváltott Orbán-kormány rendezvényszervezővel kötött, bruttó 17,5 milliárd forintos szerződésből már 8,7 milliárd forintnyi előleget kifizettek, a megállapodásokat azonban a Lounge-csoportot érintő büntetőeljárások és számlazárolások miatt felmondták. A kormány új közbeszerzést indított, és azt állítja, hogy a rendezvényt a korábbi költségek töredékéből is meg lehet tartani. Az új tervekben továbbra is szerepel tűzijáték, Karácsony Gergely budapesti főpolgármester viszont azt javasolta, hogy
inkább korszerű fényvetítésekkel váltsák ki a hagyományos látványosságot.
Kedden a parlament megkezdte a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő energetikai tárgyú vállalások teljesítéséhez szükséges törvények módosításának tárgyalását is.
Felgyorsultak a személycserék az állami intézményeknél és vállalatoknál:
- teljesen megújul a MÁV igazgatósága: öt tag lemondott, az elnököt és egy további tagot pedig felmentettek, az új vezetést rövidesen kinevezik.
- Kármán András pénzügyminiszter a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságában hajtott végre cseréket, átláthatóbb és hatékonyabb működést ígérve.
- Távozott a Creative Hungary éléről Jakab Zsófia is, aki azonnali hatállyal mondott fel, miután állítása szerint nem sikerült megfelelő együttműködést kialakítania az új tulajdonosi joggyakorló minisztériummal.
Szerdán a szakpolitikai kérdések kerülhetnek a figyelem középpontjába, a Magyar Péter vezette kormány több új irányt is kijelölt. Tótth András energetikai államtitkár szerint év végére készülhet el az új magyar energiastratégia, amely az atomenergiára, a megújulókra, az energiatárolásra és az importfüggőség csökkentésére épülhet.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter az orosz befolyástól való határozott távolodást és a szövetségesi bizalom helyreállítását hangsúlyozta, miközben jelezte, hogy a nehéz költségvetési helyzetben az oktatás és az egészségügy rendbetétele megelőzheti a katonai kiadások növelését. A kabinet sportkedvezményekkel és ingyenes gyerekjegyekkel ösztönözné a mozgást, miközben az egészségügyi tárca az informatikai felkészülés hiánya miatt az év végére halasztotta a gyógyszerészi receptmegújítás bevezetését.
Újabb ügyek jelezték, hogy a kormányváltás utáni elszámoltatás és intézményi átrendeződés továbbra is meghatározza a közéletet, aminek fő eleme, hogy a parlament lezárta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozásáról szóló törvényjavaslat általános vitáját.
Keddi fejlemény még, hogy jogerősen letartóztatásban maradtak az NKA-botrány érintettjei, akiket különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezeléssel gyanúsítanak.
A gödi Samsung-gyárnál közben több mint 400 millió forintnyi, munkavédelmi és tűzvédelmi szabálytalanságok miatt kiszabott bírságról kerültek elő dokumentumok. Illetve a parlament elé került egy akkumulátoripari szabályokat módosító tervezet is.
A közmédiában is változások történtek: régi hangjátékokkal, déli harangszóval és éjféli Himnusszal alakították át a Kossuth Rádió műsorát, az M4 Sport pedig a következő szezonban is közvetíti az NB I mérkőzéseit, a tájékoztatás szerint a korábbinál jelentősen alacsonyabb áron.
Szerdán a kormánytagok delegáltjai és a bizottsági tagok zárt ajtók mögött véglegesítik a csütörtök kora reggeli törvényalkotási bizottsági ülés anyagait, amelyek a kormány adminisztratív és közigazgatási reformjait (például a vármegyerendszer tervezett átalakítását) érintik.
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