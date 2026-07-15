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Tömegbaleset történt Budaörsnél - Torlódás van az M7-esen
Gazdaság

Tömegbaleset történt Budaörsnél - Torlódás van az M7-esen

Portfolio
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Tömegbaleset történt az M1-es M7-es autópálya bevezető szakaszán, Budaörs térségében - írja az Útinform.

A balesetben több jármű összeütközött, a 8-as km-nél a forgalom a belső sávban halad.

Nem ez az egyetlen komolyabb baleset az M7-esen: a Letenye felé vezető oldalon, egy korábban árokba borult kamion műszaki mentését végzik. A 175-ös és a 183-as km között pályazárat vezettek be. 

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