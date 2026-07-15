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Török Gábor szerint újabb politikai csapdahelyzet körvonalazódik az ellenzék számára
Gazdaság

Török Gábor szerint újabb politikai csapdahelyzet körvonalazódik az ellenzék számára

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Török Gábor politológus szerint a nyár politikai szempontból elsősorban taktikai kérdésekről szól, és miközben a közbeszédet jelenleg Sulyok Tamás esetleges felmentésének folyamata uralja, már most érdemes a következő politikai dilemmára figyelni: milyen stratégiát választ majd a parlamenti ellenzék egy új köztársasági elnök megválasztásakor.

Török úgy látja, hogy amennyiben a jelenlegi folyamat eljut egy új államfő megválasztásáig, az ellenzék ismét olyan helyzetbe kerülhet, amelyben nincs egyértelműen jó döntés. A parlamenti képviselők egyötödének támogatása elegendő egy jelölt állításához, ezért elvileg lehetőség nyílhat ellenzéki jelölt indítására is, ami újabb politikai dilemmát okozhat a Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk számára.

Az egyik lehetőség a választás bojkottja lenne, amellyel kifejezhetnék, hogy nem tartják legitimnek az új államfőt. Ez ugyanakkor azt is jelentené, hogy lemondanak arról a lehetőségről, hogy saját jelölt felmutatásával politikai alternatívát kínáljanak.

Ha viszont részt vesznek az eljárásban és jelöltet állítanak, lehetőségük nyílhat egy ellenzéki politikai szereplő felépítésére, ugyanakkor

részvételükkel közvetve legitimálhatják az egész folyamatot, beleértve Sulyok Tamás felmentését is.

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Török Gábor felidézte, hogy hasonló dilemma többször is előállt az elmúlt másfél évtizedben. 2010-ben az MSZP Balogh Andrást jelölte Schmitt Pállal szemben, 2012-ben viszont az ellenzéki pártok többsége bojkottálta Áder János megválasztását. Később Majtényi László, majd Róna Péter is ellenzéki államfőjelöltként indult, ám egyikük sem tudott tartós politikai szerepet betölteni. 2024-ben pedig Sulyok Tamás végül érvényes ellenjelölt nélkül lett köztársasági elnök.

A politológus szerint a korábbi ellenzéki stratégiák közös jellemzője volt, hogy hosszabb távon nem hoztak politikai hasznot, sem kommunikációs, sem építkezési szempontból.

Átmeneti időszak következhet

Török Gábor szerint a mostani helyzetet az is különlegessé teszi, hogy az új köztársasági elnök várhatóan csak átmeneti időre töltené be tisztségét, az új alkotmány elfogadásáig. Ezt követően még ebben a parlamenti ciklusban sor kerülhet az államfő közvetlen megválasztására is. Ezért különösen nagy jelentősége lesz annak, hogy a politikai szereplők milyen stratégiát választanak a mostani folyamat során, és sikerül-e tanulniuk a korábbi évek tapasztalataiból

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