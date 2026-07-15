Új kormány, régi gondok: milliárdokat inkasszáltak a főváros számlájáról

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A keddi nap folyamán újabb 7,5 milliárd forintot emeltek le a főváros számlájáról – válaszolta Budapest pénzügyi helyzetére vonatkozó érdeklődésünkre Kiss Ambrus főigazgató. Ráadásul nem ez az egyetlen módszer, amin keresztül az önkormányzattól beszedik a hozzájárulást, mindent összevetve idén 29 milliárdot fizettek már – ebben az új és régi kormány alatt történő levonások egyaránt szerepelnek. Mivel Budapest nem áll jól, a terheket hitelből finanszírozzák, ami 29 milliárdos összeg esetén havonta mintegy 150 millió forint kamatterhet jelent. Az új fejlemények ambivalens képet festenek a főváros és a Tisza-kormány viszonyáról, és nem világos, hogy a kabinet idő vagy szándék hiányában nem akadályozta meg a mostani levonást.

Mínusz 29 milliárd idén

A most leemelt 7,5 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulás egy korábbi kötelezettség, a 2025 decemberi részletről van szó. Az, hogy ezt most inkasszálták Budapest számlájáról, több szempontból meglepő.

Az egyik, hogy mivel a Tisza-kormány látványosan máshogyan beszél és viszonyul a fővároshoz, mint az előző kabinet, így akár arra is lehetett számítani, hogy ezt az összeget már nem fogják behajtani a fővároson. Ezt a feltevést erősíthette, hogy a szolidaritási hozzájárulás idei, még nem beszedett részleteire vonatkozóan a kormány októberig haladékot adott, így logikus lehetett volna, hogy a korábbi részletektől sem kell már tartania Budapestnek.

A főváros ugyanis nem ért egyet a szolidaritási hozzájárulás mértékével és beszedésének módjával, így a most levont, 7,5 milliárd forint ügyében is pert indított korábban. A per most is folyamatban van.

Az időzítés is furcsa, nem világos, hogy miért épp július közepén inkasszálta a Magyar Államkincstár a tavaly decemberben esedékes pénzt. Ezt illetően Kiss Ambrus sem tudott magyarázattal szolgálni. Elmondása szerint a főváros próbált legalább haladékot kérni, azonban nem kapott.

Idén a mostani 7,5 milliárdon felül inkasszáltak már az önkormányzattól 11,7 milliárd forintot – ez az Orbán-kormány alatt történt, és az idén januárban esedékes részletről volt szó –, így 2026-ban összesen mintegy 19 milliárdtól mondhatott emiatt búcsút Budapest.

Nem ez azonban az egyetlen módszer, ahogyan az állam behajtja a fővároson a szolidaritási hozzájárulás be nem fizetett részleteit.

Szintén az Orbán-kormány alatt kezdődött az a gyakorlat, hogy a Budapestnek járó, számára havonta átutalandó kormányzati támogatás végül nem érkezik meg ténylegesen a főváros számlájára, hanem hónapról-hónapra levonják a szolidaritási hozzájárulás be nem fizetése miatt fennálló tartozásából. (Igaz, a főváros vitatja, hogy erre tartozásként lehetne tekinteni, hiszen szerinte a követelés nem jogos.)

Ami meglepő, hogy a gyakorlat az új kormány alatt sem szűnt meg. Ezzel az indirekt módszerrel a főigazgató tájékoztatása szerint idén mintegy 10 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást fizettettek meg a várossal.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 12. Idén egy fillér állami támogatás sem érkezhet Budapest működésére, minden hónappal romlik a helyzet

Hogy milyen kormányzati támogatásról van szó? Az önkormányzatoknak vannak törvényben előírt, kötelező feladataik: ilyen például a gyermekétkeztetés, bizonyos szociális feladatok ellátása, a főváros esetében a közösségi közlekedés működtetése. Ha már van feladat, mellé jár forrás is: Budapest idén összesen mintegy 39,5 milliárdot kapna az államtól. (Ez egyébként meg sem közelíti azt a szintet, ami fedezné a város feladatokkal járó valódi költségeit, és ez nemcsak Budapest esetében gond. Önkormányzatok sora panaszkodik arról, hogy nem elég a forrás a kötelező feladatok ellátásához. Ezzel persze a Tisza-kormány is tisztában van, épp ezért tűzték ki célul az önkormányzati finanszírozási és feladatrendszer reformját.) Akárhogy is, ez a 39,5 milliárd is jól jönne az önkormányzatnak, a főigazgató mostani közlése alapján azonban ebből 10 milliárd forint már elúszott.

Tekintve, hogy a főváros rosszul áll, az ilyen levonások, illetve elmaradó átutalások azzal járnak, hogy az eleve mínuszban lévő önkormányzati számlán még nagyobbra nő a hiány. Kiss Ambrus kérdésünkre azt válaszolta, hogy a mínusz jelenleg 60 milliárd forint körül áll. Természetesen ez nemcsak azt jelenti, hogy van egy negatív előjel a város számlájának egyenlege előtt. A mínuszt finanszírozni kell, ami folyószámlahitelből megy.

A főigazgató számítása szerint 29 milliárd forint, vagyis az idén összesen beszedett szolidaritási hozzájárulás havi kamatterhe mintegy 150 millió forintra rúg.

Tájékoztatása szerint a havi kamatteher az önkormányzat által biztosított rezsitámogatási program féléves költségeivel megegyező nagyságrendű.

Kiss Ambrus azonban az értékeléshez azt is hozzátette, hogy "akut probléma nincs", tehát például az önkormányzati dolgozók bérfizetése nincsen veszélyben. Nem arról van tehát szó, hogy csődbe megy Budapest, de a pénzügyi helyzet ismét nehezebb lett.

Javuló, de továbbra is ellentmondásos kapcsolat a kormány és Budapest közt

Mint fentebb említettük, a mostani történések ambivalenciát mutatnak a kormány és a főváros viszonyában, hiszen az új kabinet a hivatalba lépése óta több, Budapestnek kedvező lépést is tett, és többször is jelezte, hogy partnerként fordul "a nemzet fővárosa" felé.

A kapcsolatot javító lépések között kiemelendő, hogy tárgyalások kezdődtek az önkormányzat és a kormány közt Budapest pénzügyi helyzetének rendezéséről, ezek továbbra is folyamatban vannak.

Éppen emiatt Kármán András pénzügyminiszter haladékot adott a fővárosnak a szolidaritási hozzájárulás idén esedékes, még nem inkasszózott részleteinek megfizetésére. A 86 milliárdot így októberben kell(ene) kifizetni.

Az Orbán-kormány által ellehetetlenített beruházások közül többnek is zöld lámpát adott az új kabinet, aláírták a támogatási szerződést a budai fonódó villamosvonal és a pesti alsó rakpart fejlesztésére is.

Karácsony Gergely főpolgármester már 2019-es polgármesteri kampányában problematizálta a várost borító reklámhálók ügyét. A kormány által hozott új plakáttörvénnyel a városvezetés lehetőséget kapott arra, hogy fellépjen ellenük.

A hangulat is látványosan más: előző pénteken a főpolgármester Vitézy Dávid miniszterrel (és Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesterrel) együtt adta át a felújított Ecseri úti metrómegállót, és Karácsony nem is szalasztotta el kiemelni, hogy az Orbán-kormány esetén ezek a közösen mosolygós képek elképzelhetetlenek lettek volna.

Karácsony Gergely, Baranyi Krisztina és Vitézy Dávid örül az ecseri úti metrómegálló átadásán július 11-én. Forrás: Karácsony Gergely Facebook-oldala.

Egyértelműen látszik tehát, hogy az új kormány máshogyan viszonyul Budapesthez, a változás azonban úgy tűnik, hogy nem teljes körű. A legélesebb hangnemben éppen Magyar Péter szokott megnyilvánulni Budapest kapcsán.

A miniszterelnök a szolidaritási hozzájárulás kapcsán többször, így például május 18-i sajtótájékoztatóján is kiemelte, hogy "be kell fizetni a szolidaritási hozzájárulást. Mindenkinek be kell tartani a jelenlegi törvényeket." Emellett a budapesti városvezetésről többször elmondta, hogy sokszor beszéltek arról, hogy mindjárt itt a fizetésképtelenség, aztán ez mégsem következett be, így ő kétkedéssel fogadja a rossz pénzügyi helyzettel kapcsolatos bejelentéseket.

Mindent összevetve tehát nem egyértelmű, hogy a 7,5 milliárd levonását azért nem akadályozta meg a kormány, mert a többi teendője mellett erre nem jutott figyelem és idő, vagy az intézkedés hiányában a miniszterelnöki álláspont tükröződik, miszerint a hozzájárulást meg kell fizetni.

A hónapról-hónapra elvont kormányzati támogatások kapcsán is felvetődik ugyanez a kérdés. Persze az is egy lehetséges opció, hogy a kormánynál nem tudták, hogy milyen jogi eszközzel tudnának tenni az elvonások ellen, esetleg azt már lefutott ügyként kezelték, amiben nekik nincs feladatuk. Itt érdemes felidézni, hogy valójában nem a kormány szokta inkasszálni a pénzt Budapesttől, hanem a Magyar Államkincstár, és a 7,5 milliárd forint tavaly decemberben felmerült kötelezettség. Az ügy tisztázására elküldtük kérdéseinket a Pénzügyminisztériumnak, amennyiben válaszolnak, frissítjük a cikkünket.

Címlapkép: Karácsony Gergely főpolgármester (b) és Orbán Árpád, a Tisza Párt frakcióvezetője (j) a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városházán 2026. június 26-án. Középen Balogh Balázs, a fővárosi Tisza-frakció képviselője. Forrás: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt