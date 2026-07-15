Új vezetőket neveztek ki Kátai-Németh Vilmos minisztériumában

Kijelölték Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár helyettes államtitkárait – számolt be a Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.
A jövőben a fogyatékosságügyi és akadálymentesítési területért Galambos Katalin, míg a társadalmi befogadásért és az egyenlő bánásmódért Zeller Judit felel a tárcánál
A személyi döntésekről Kátai-Németh Vilmos adott tájékoztatást. A bejelentés alapján az új helyettes államtitkárok feladata a hozzájuk tartozó szakterületek szakmai irányítása, valamint dr. Éliás Eszter államtitkár munkájának támogatása lesz.
A feladatok így oszlanak majd meg közöttük:
- Galambos Katalin hatáskörébe a fogyatékosságügy, valamint a fizikai és társadalmi akadálymentesítés tartozik,
- míg Zeller Judit a társadalmi befogadás és az egyenlő bánásmód érvényesülésének koordinálásáért felel.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka
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