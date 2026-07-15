Új vezetőket neveztek ki Kátai-Németh Vilmos minisztériumában

Két új helyettes államtitkár is kineveztek a Szociális és Családügyi Minisztériumban. Az új vezetők feladata Éliás Eszter államtitkár munkájának támogatása lesz az esélyegyenlőségi és akadálymentesítési területen.

Kijelölték Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár helyettes államtitkárait – számolt be a Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

A jövőben a fogyatékosságügyi és akadálymentesítési területért Galambos Katalin, míg a társadalmi befogadásért és az egyenlő bánásmódért Zeller Judit felel a tárcánál

A személyi döntésekről Kátai-Németh Vilmos adott tájékoztatást. A bejelentés alapján az új helyettes államtitkárok feladata a hozzájuk tartozó szakterületek szakmai irányítása, valamint dr. Éliás Eszter államtitkár munkájának támogatása lesz.

A feladatok így oszlanak majd meg közöttük:

Galambos Katalin hatáskörébe a fogyatékosságügy, valamint a fizikai és társadalmi akadálymentesítés tartozik,

míg Zeller Judit a társadalmi befogadás és az egyenlő bánásmód érvényesülésének koordinálásáért felel.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka