ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
  • Megjelenítés
FONTOS Sajátjaival állt le üvöltözni Donald Trump: gyűlnek a fellegek, de az elnök nem hajlandó foglalkozni a valósággal
Váltóhiba miatt áll a vonatközlekedés az elővárosban
Gazdaság

Váltóhiba miatt áll a vonatközlekedés az elővárosban

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést Kőbánya-Kispesten; a ceglédi és a lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani - közölte a Mávinform szerdán a honlapján.

Az S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Lajosmizse, míg az S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Monor között közlekednek.

A vasúti jegyeket elfogadják a 3-as metrón, az 1-es villamoson (Zugló vasútállomás és Népliget között), valamint a 9-es és a 151-es buszon. Dabasról mentesítő busz indul 12.41-kor Lajosmizsére.

A Nyugati pályaudvarról 10.54-kor Ceglédre indult Z50-es vonat Kőbánya-Kispest közelében várakozik, a meghibásodott váltó előtt.

Frissítés: helyreállították a vasúti váltót Kőbánya-Kispesten, de a késések csökkentések érdekében vannak még korlátozások a ceglédi és a lajosmizsei vonalon - közölte a Mávinform szerdán a honlapján.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Török Gábor szerint újabb politikai csapdahelyzet körvonalazódik az ellenzék számára

Kapitány István: teljesen új alapokra helyezzük az energiapolitikát

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: folytatódnak a személycserék, sorjáznak a szakpolitikai döntések

Döntött a kormány: lecserélik a MÁV vezetését

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kiszáradt Európa legfontosabb folyója, vele pusztul a kontinens ipara
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Egy kis dán szigetre figyel most egész Európa, ahol eldőlhet a kontinens energiajövője
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility