Váltóhiba miatt áll a vonatközlekedés az elővárosban

Váltóhiba lassítja a vasúti közlekedést Kőbánya-Kispesten; a ceglédi és a lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre és rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi vonatokra kell számítani - közölte a Mávinform szerdán a honlapján.

Az S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Lajosmizse, míg az S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Monor között közlekednek.

A vasúti jegyeket elfogadják a 3-as metrón, az 1-es villamoson (Zugló vasútállomás és Népliget között), valamint a 9-es és a 151-es buszon. Dabasról mentesítő busz indul 12.41-kor Lajosmizsére.

A Nyugati pályaudvarról 10.54-kor Ceglédre indult Z50-es vonat Kőbánya-Kispest közelében várakozik, a meghibásodott váltó előtt.

Frissítés: helyreállították a vasúti váltót Kőbánya-Kispesten, de a késések csökkentések érdekében vannak még korlátozások a ceglédi és a lajosmizsei vonalon - közölte a Mávinform szerdán a honlapján.

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