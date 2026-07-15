Váltóhiba miatt áll a vonatközlekedés az elővárosban

Az S21-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Lajosmizse, míg az S50-es vonatok csak Kőbánya-Kispest és Monor között közlekednek.
A vasúti jegyeket elfogadják a 3-as metrón, az 1-es villamoson (Zugló vasútállomás és Népliget között), valamint a 9-es és a 151-es buszon. Dabasról mentesítő busz indul 12.41-kor Lajosmizsére.
A Nyugati pályaudvarról 10.54-kor Ceglédre indult Z50-es vonat Kőbánya-Kispest közelében várakozik, a meghibásodott váltó előtt.
Frissítés: helyreállították a vasúti váltót Kőbánya-Kispesten, de a késések csökkentések érdekében vannak még korlátozások a ceglédi és a lajosmizsei vonalon - közölte a Mávinform szerdán a honlapján.
Címlapkép forrása: Portfolio
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