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Váratlant húzott a nagyhatalom, enélkül az egekig emelkednének az olajárak
Gazdaság

Váratlant húzott a nagyhatalom, enélkül az egekig emelkednének az olajárak

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A Hormuzi-szorosban kiújult a háború, Irán olajszállító tankereket vett célba, ami ismét lebénította a kereskedelmet. Ennek ellenére az olaj világpiaci árai nem szálltak el drámaian. A Middle East Eye szerint egy kiemelkedő oka van ennek.

Korábban Kína számított a közel-keleti olaj egyik legnagyobb felvásárlójának, ám az utóbbi hónapokban a keleti nagyhatalom jelentősen csökkentette az importját. Az ország vámhatósági adatai szerint a vásárolt külföldi mennyiség 29,27 millió tonnát tesz ki, ez 41 százalékos csökkenést jelent. Utoljára 2016-ban volt azonos szinten a behozatal. A gyorsan bővülő Kína a világ legnagyobb energiaimportőre, 2025-ban napi átlagban 11,6 millió hordó olajat vásárolt, jelentős részben a Közel-Keletről.

A szakértők úgy vélik, hogy Peking olajvásárlási kedvének visszaesése a legfontosabb abban, hogy az energiahordozó világpiaci ára relatíve alacsony szinten tud maradni.

Az alacsony érdeklődés egyik oka, hogy Kína a háborút megelőzően hatalmas készleteket halmozott fel, ezeket most is hasznosítani tudja. A másik magyarázat, hogy Peking a jól ismert szénhez fordult, hogy ezzel pótolja a kieső energiamennyiséget. Ezt szintén bizonyítják a vámadatok is, mivel a szén importja 30 százalékos emelkedést mutatott. A harmadik magyarázatot Kína lassuló ipari termelése jelenti.

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