Vészharangot kongatnak a magyar állattenyésztők: elfogyott minden remény?

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Ordasi János tatárszentgyörgyi gazdálkodó esete jól mutatja a magyar állattenyésztők mindennapos küzdelmeit: a korábban 250 egyedet számláló húsmarhaállományukat mára 70-re kellett csökkenteniük.

A radikális visszaesés hátterében elsősorban a korábban használt legelőterületek elvesztése, valamint a rendkívül száraz időjárás áll.

Mivel a húsmarhatartás alapját a legeltetés és a saját előállítású takarmány jelenti, a rendelkezésre álló területek zsugorodása alapjaiban nehezítette meg a családi vállalkozás működését. A család jelenleg mintegy 300-350 hektáron gazdálkodik, de a terméshozamok meg sem közelítik a korábbi évek szintjét. A csapadékhiány miatt a kaszálók teljesen kiégtek, így a természetes takarmány gyakorlatilag elfogyott.

A gazda elmondása szerint egy hektárról mindössze egyetlen bálát tudnak letakarítani, ami fenntarthatatlan helyzetet teremt.

Emiatt kénytelenek vásárolt takarmánnyal pótolni a hiányt, aminek darabja szállítással együtt a 30-40 ezer forintot is elérheti. A legelők siralmas állapota miatt az állatokat a megszokottnál jóval hamarabb, már kora ősszel be kell hajtaniuk, az istállózó tartásra való korai átállás pedig tovább növeli a kiadásokat.

Saját takarmány hiányában a vásárolt pótlás olyan mértékben megemeli az önköltséget, hogy a termelés már egyáltalában nem kifizetődő.

A nehézségek ellenére a családi gazdaságban továbbra is megvan a fejlődési szándék, ezt mutatja, hogy a közelmúltban egy mintegy 20 millió forintos beruházás keretében új etetőhelyet alakítottak ki a szarvasmarháknak. A jelenlegi költségszintek és piaci viszonyok mellett azonban erősen kérdéses, hogy egy ekkora fejlesztés mikor térülhet meg. A jövőbeli kilátások nagymértékben függnek a vízgazdálkodás fejlesztésétől, a termelési feltételek alakulásától és a támogatási rendszerektől, hiszen a hazai állattartóknak a talpon maradáshoz most mindenekelőtt kiszámítható és stabil környezetre lenne szükségük.

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