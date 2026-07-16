A 2026-os költségvetésről és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról tárgyal a parlament jövő héten

Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő hét elején az Országgyűlés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. A képviselők a kétnapos tanácskozás során egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról, valamint a 2026-os költségvetés módosításáról tárgyalnak.

Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt politikusa, az Országgyűlés alelnöke elmondta, hogy a hétfői ülésnap a megszokott menetrend szerint, napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és azonnali kérdésekkel kezdődik.

Ezt követően a képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának növeléséről egyeztetnek.

A javaslatcsomag részeként napirendre kerül egy országos közlekedésszervező, valamint egy gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása is, amelyekről a parlament várhatóan kedden hoz végső döntést.

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A keddi ülésnapon több kiemelt fontosságú törvényjavaslat általános vitáját is lefolytatják.

A törvényhozók egyeztetnek a központi költségvetés Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,

összefüggő módosításáról, az agrárkamarát érintő változásokról, valamint

a 2026-os büdzsé és egyes államháztartási szabályok átalakításáról.

Emellett napirendre kerülnek a veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések,

továbbá a járványügyi készültségről szóló törvény módosításai is.

A parlament ülését élőben közvetítjük majd a Portfolion.

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