A 2026-os költségvetésről és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról tárgyal a parlament jövő héten

Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt politikusa, az Országgyűlés alelnöke elmondta, hogy a hétfői ülésnap a megszokott menetrend szerint, napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és azonnali kérdésekkel kezdődik.
Ezt követően a képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának növeléséről egyeztetnek.
A javaslatcsomag részeként napirendre kerül egy országos közlekedésszervező, valamint egy gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása is, amelyekről a parlament várhatóan kedden hoz végső döntést.
A keddi ülésnapon több kiemelt fontosságú törvényjavaslat általános vitáját is lefolytatják.
- A törvényhozók egyeztetnek a központi költségvetés Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
- az agrárkamarát érintő változásokról, valamint
- a 2026-os büdzsé és egyes államháztartási szabályok átalakításáról.
- Emellett napirendre kerülnek a veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések,
- továbbá a járványügyi készültségről szóló törvény módosításai is.
A parlament ülését élőben közvetítjük majd a Portfolion.
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