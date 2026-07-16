FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
A 2026-os költségvetésről és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról tárgyal a parlament jövő héten
Gazdaság

A 2026-os költségvetésről és a Vagyonvisszaszerzési Hivatalról tárgyal a parlament jövő héten

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Kétnapos rendkívüli ülést tart a jövő hét elején az Országgyűlés, amelyen Magyar Péter miniszterelnök várhatóan hétfőn és kedden is felszólal napirend előtt. A képviselők a kétnapos tanácskozás során egyebek mellett a közösségi közlekedés átalakításáról, a vagyonvisszaszerzési hivatal felállításáról, valamint a 2026-os költségvetés módosításáról tárgyalnak.

Hallerné Nagy Anikó, a Tisza Párt politikusa, az Országgyűlés alelnöke elmondta, hogy a hétfői ülésnap a megszokott menetrend szerint, napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és azonnali kérdésekkel kezdődik.

Ezt követően a képviselők a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának növeléséről egyeztetnek.

A javaslatcsomag részeként napirendre kerül egy országos közlekedésszervező, valamint egy gördülőállomány-kezelő társaság létrehozása is, amelyekről a parlament várhatóan kedden hoz végső döntést.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar Péter: a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány

A keddi ülésnapon több kiemelt fontosságú törvényjavaslat általános vitáját is lefolytatják.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktort a magyarok kétharmada nem akarja a politikában látni

Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton-átúszást

Rekordalacsonyra csökkent a vízállás a Dunán

  • A törvényhozók egyeztetnek a központi költségvetés Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal összefüggő módosításáról,
  • az agrárkamarát érintő változásokról, valamint
  • a 2026-os büdzsé és egyes államháztartási szabályok átalakításáról.
  • Emellett napirendre kerülnek a veszélyhelyzet megszűnéséhez kapcsolódó átmeneti rendelkezések,
  • továbbá a járványügyi készültségről szóló törvény módosításai is.

A parlament ülését élőben közvetítjük majd a Portfolion.

Kapcsolódó cikkünk

Három fontos területen írná át a kormány a 2026-os költségvetést, már a parlament előtt a tervezet

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Beismerték Brüsszelben: 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából – Honnan lesz nyugdíjunk?
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility