A Financial Times címlapján vezető sztori Magyar Péter és az új kormány rendszerváltása

A jelképes fordulat egyik látványos pillanata az volt, amikor az M1 híradója helyett fekete képernyő jelent meg egy bocsánatkéréssel, amely szerint a közmédiának nem szabadna hazudnia. Az M1 és a Kossuth Rádió híradásait az átalakítás idejére levették a műsorról, hogy helyreállítsák a szerkesztői függetlenséget. Amikor az M1 újraindult, A tanú című, egykor betiltott klasszikus filmet vetítette, méghozzá pontosan 19 óra 56 perckor, utalva az 1956-os forradalomra. Mivel a közmédia éveken át Orbán szócsöveként működött, ez a lépés különösen szimbolikusnak tekinthető - állapítja meg az FT.

A kormány ezen a héten alaptörvény-módosítással mozdította el Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Orbán szövetségesét, aki azonban megtagadta a lemondást és a módosítás aláírását. Magyar Péter erre közjogi felelősségre vonással fenyegetőzött. Ezzel párhuzamosan megerősítik a korrupcióellenes intézményeket és az igazságszolgáltatás függetlenségét, felszámolják a Fidesz által irányított alapítványokat, valamint leváltják az Orbán-korszak kinevezettjeit az állami energetikai vállalatoknál, bankoknál és szabályozó hatóságoknál - sorolja a lap, amely arra is emlékeztet: a Fidesz a korábbi 135 helyett mindössze 52 mandátumot tartott meg a parlamentben, Orbán pedig több vezető politikussal együtt be sem ült a képviselői helyére.

A korrupció felszámolása kiemelt fontosságú feladat. A kormány megerősítette az Integritás Hatóságot, új vagyon-visszaszerzési hivatalt hoz létre, és csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A Korrupciókutató Központ becslése szerint 2011 és 2023 között az európai uniós adófizetők akár 3,2–5,5 milliárd euróval is támogathatták az orbáni kleptokráciát, míg az Integritás Hatóság vezetője szerint a tizenhat év alatt akár 160 milliárd eurót is elszivattyúzhattak az országból.

A Brüsszel által visszatartott, több mint 16 milliárd eurós forrás feloldásához szintén elengedhetetlen a korrupcióellenes garanciák megerősítése.

Az egyik első lehetőség a felső vezetők, köztük akár maga Orbán Viktor felelősségre vonására az úgynevezett aranyvonat-ügy. Márciusban a Terrorelhárítási Központ lefoglalt egy Ausztriából Ukrajnába tartó készpénz- és aranyszállítmányt. Az akció állítólag azt lett volna hivatott sugallni, hogy Ukrajna korrupt és veszélyt jelent. Az ügyészek a múlt hónapban gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját, egy kiszivárgott dokumentum szerint pedig maga Orbán is a döntéshozók között szerepelt. Orbán a leváltásokat politikai tisztogatásnak nevezte.

Az új kormány a külpolitika terén is fordulatot hajt végre, hiszen helyreállítja az együttműködést Brüsszellel, rendezi a viszonyt Ukrajnával, és nem teljesíti Moszkva utasításait. Orbán Anita külügyminiszter szerint a magyar érdekek mostantól az európai családon belül érvényesülnek. Ezt a függőséget azonban nehéz felszámolni, mivel az ország a kőolaj mintegy kilencven, a földgáznak pedig a hetvenöt százalékát Oroszországból importálja, a hatályos szerződések felmondása pedig rendkívül bonyolult. Emellett a 8,3 százalékos költségvetési hiány és a Fideszhez köthető vállalatbirodalom leépítése is komoly gazdasági kihívás elé állítja az új kormányt, amelyet több elemző még mindig kampányüzemmódban lát.

A cikkben többen is megszólalnak, a kormány részéről például Orbán Anita külügyminiszter. Remélem, hogy Magyarország élen járhat a nyugati világ demokráciájának megújításában, abban, hogy hogyan működik a demokrácia, és hogyan érjük el az embereket - fogalmazott a tárcavezető, aki viccelődve azt is hozzátette egy ponton:

emberek azt mondják, április 12. óta még a gravitáció is könnyebb.

Ungváry Krisztián történész szerint Magyarország múltjában nem jut eszébe más példa olyan alapvető változásra, amelyet nem külső erők határoztak meg. „Ami most történik, az alkotmányos forradalom: egy nemzet a jogállamiság helyreállítása érdekében olyan lépéseket tesz, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek” - fejtette ki Ungváry. "A cél a meglévő állami struktúra teljes lebontása. Ezt én forradalomnak és rendszerváltásnak is nevezném" - mondta.

Hegedüs Dániel, a berlini Európai Politikai Intézet igazgatóhelyettese arról beszélt a lapnak, hogy a kormány intézkedései megteremtik a feltételeket „egy valódi demokratikus újrakezdéshez”. Másrészt „Magyar Péter hatalmát a közvéleményen, saját népszerűségén és talán az Európai Unión kívül alig korlátozza valami érdemi”. „Ez azt is jelenti, hogy Magyarország újrademokratizálódásának sikere végső soron Tisza és Magyar Péter politikai önmérsékletre való hajlandóságától függ majd" - tette hozzá. Egyes emberi jogi szervezetek bírálják a változtatásokat, mivel azok szerint azok visszaélnek a tisztességes eljárás elvével, amikor tisztségviselőket – bár nem parlamenti képviselőket – mandátumuk lejárta előtt eltávolítanak.

Azok számára a magyarok számára, akik Orbán 16 éves hatalmát terhesnek és elnyomónak érezték, a választás hatalmas felszabadulást hozott – mondta a lapnak Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál, Európa egyik legnagyobb ifjúsági rendezvényének alapítója és tulajdonosa.

Az országban a rendszerváltás érzése uralkodik. Érdekes kérdés, hogy bármely kormány képes-e megfelelni ezeknek az elvárásoknak - vélekedett.

Gerendai Károllyal a napokban készítettünk podcastinterjút:

Az FT címlapja így néz ki csütörtök reggel:

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert