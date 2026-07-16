FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
A Financial Times címlapján vezető sztori Magyar Péter és az új kormány rendszerváltása
Gazdaság

A Financial Times címlapján vezető sztori Magyar Péter és az új kormány rendszerváltása

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Magyarországon a tavaly áprilisi választási földcsuszamlás óta gyökeres átalakulás zajlik, miután Magyar Péter és a Tisza Párt Orbán Viktor tizenhat éves kormányzása után nemcsak győzelmet aratott, hanem a korábbi rendszer lebontásába is belefogott. A változások léptéke akkora, hogy még Orbán elszánt ellenfelei is felteszik a kérdést, vajon nem halad-e a kormány túl gyorsan és túl messzire - írja vezető címlapsztorijában a Financial Times, amely több ismert embert is megszólaltat a cikkben, de nyilatkozik benne Orbán Anita külügyminiszter is.

A jelképes fordulat egyik látványos pillanata az volt, amikor az M1 híradója helyett fekete képernyő jelent meg egy bocsánatkéréssel, amely szerint a közmédiának nem szabadna hazudnia. Az M1 és a Kossuth Rádió híradásait az átalakítás idejére levették a műsorról, hogy helyreállítsák a szerkesztői függetlenséget. Amikor az M1 újraindult, A tanú című, egykor betiltott klasszikus filmet vetítette, méghozzá pontosan 19 óra 56 perckor, utalva az 1956-os forradalomra. Mivel a közmédia éveken át Orbán szócsöveként működött, ez a lépés különösen szimbolikusnak tekinthető - állapítja meg az FT.

Kapcsolódó cikkünk

Bejárta a nemzetközi sajtót a magyar köztévé elsötétítése

Elsötétült az M1 képernyője és elhallgatott a Kossuth Rádió

Újraindult a közmédia hírszolgáltatása egyes csatornákon

A kormány ezen a héten alaptörvény-módosítással mozdította el Sulyok Tamás köztársasági elnököt, Orbán szövetségesét, aki azonban megtagadta a lemondást és a módosítás aláírását. Magyar Péter erre közjogi felelősségre vonással fenyegetőzött. Ezzel párhuzamosan megerősítik a korrupcióellenes intézményeket és az igazságszolgáltatás függetlenségét, felszámolják a Fidesz által irányított alapítványokat, valamint leváltják az Orbán-korszak kinevezettjeit az állami energetikai vállalatoknál, bankoknál és szabályozó hatóságoknál - sorolja a lap, amely arra is emlékeztet: a Fidesz a korábbi 135 helyett mindössze 52 mandátumot tartott meg a parlamentben, Orbán pedig több vezető politikussal együtt be sem ült a képviselői helyére.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt Magyar Péter: jogi aggályokat vet fel Szijjártó Péter új munkája

Rendkívüli frakcióülést hívott össze a Fidesz - Sejteni lehet, kilesz Gulyás Gergely utódja

Megszólalt a lemondásáról Gulyás Gergely: Orbán Viktor tudomásul vette

A korrupció felszámolása kiemelt fontosságú feladat. A kormány megerősítette az Integritás Hatóságot, új vagyon-visszaszerzési hivatalt hoz létre, és csatlakozott az Európai Ügyészséghez is. A Korrupciókutató Központ becslése szerint 2011 és 2023 között az európai uniós adófizetők akár 3,2–5,5 milliárd euróval is támogathatták az orbáni kleptokráciát, míg az Integritás Hatóság vezetője szerint a tizenhat év alatt akár 160 milliárd eurót is elszivattyúzhattak az országból.

A Brüsszel által visszatartott, több mint 16 milliárd eurós forrás feloldásához szintén elengedhetetlen a korrupcióellenes garanciák megerősítése.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: rapid politikai átrendeződés után szólal meg a kormány

Gyors elfordulás: a lakosság kétharmada nem látná szívesen Orbán Viktort a politikában

Melléthei-Barna Márton: jön az új választási törvény, nem lesz alkotmányos válsághelyzet

Az egyik első lehetőség a felső vezetők, köztük akár maga Orbán Viktor felelősségre vonására az úgynevezett aranyvonat-ügy. Márciusban a Terrorelhárítási Központ lefoglalt egy Ausztriából Ukrajnába tartó készpénz- és aranyszállítmányt. Az akció állítólag azt lett volna hivatott sugallni, hogy Ukrajna korrupt és veszélyt jelent. Az ügyészek a múlt hónapban gyanúsítottként hallgatták ki Hajdu Jánost, a TEK korábbi főigazgatóját, egy kiszivárgott dokumentum szerint pedig maga Orbán is a döntéshozók között szerepelt. Orbán a leváltásokat politikai tisztogatásnak nevezte.

Kapcsolódó cikkünk

A Polymarketen már lehet arra fogadni, mikor tartóztatják le Orbán Viktort

Hullanak a fejek az aranykonvoj-ügy miatt

444: pontosan tudni lehet, kivel beszélt Hajdu János az ukrán pénzszállítók elfogásának napján

Meghallgatják, miről beszélt Orbán Viktor és Hajdu János

Az új kormány a külpolitika terén is fordulatot hajt végre, hiszen helyreállítja az együttműködést Brüsszellel, rendezi a viszonyt Ukrajnával, és nem teljesíti Moszkva utasításait. Orbán Anita külügyminiszter szerint a magyar érdekek mostantól az európai családon belül érvényesülnek. Ezt a függőséget azonban nehéz felszámolni, mivel az ország a kőolaj mintegy kilencven, a földgáznak pedig a hetvenöt százalékát Oroszországból importálja, a hatályos szerződések felmondása pedig rendkívül bonyolult. Emellett a 8,3 százalékos költségvetési hiány és a Fideszhez köthető vállalatbirodalom leépítése is komoly gazdasági kihívás elé állítja az új kormányt, amelyet több elemző még mindig kampányüzemmódban lát.

Kapcsolódó cikkünk

Ez a Tisza-kormány csodafegyvere, hatalmasat fordult a világ a költségvetési politikában

Megszólalt Kármán András, kiderült, mekkora valójában a hiány - Azonnal reagál a forint

Kiderült, pontosan mekkora az államháztartási hiány Magyarországon

Megszólaltak az elemzők: fájdalmas kiigazítás várhat a Tisza-kormányra

Történelmi többlet a magyar államháztartásban

A cikkben többen is megszólalnak, a kormány részéről például Orbán Anita külügyminiszter. Remélem, hogy Magyarország élen járhat a nyugati világ demokráciájának megújításában, abban, hogy hogyan működik a demokrácia, és hogyan érjük el az embereket - fogalmazott a tárcavezető, aki viccelődve azt is hozzátette egy ponton:

emberek azt mondják, április 12. óta még a gravitáció is könnyebb.

Ungváry Krisztián történész szerint Magyarország múltjában nem jut eszébe más példa olyan alapvető változásra, amelyet nem külső erők határoztak meg. „Ami most történik, az alkotmányos forradalom: egy nemzet a jogállamiság helyreállítása érdekében olyan lépéseket tesz, amelyek korábban elképzelhetetlennek tűntek” - fejtette ki Ungváry. "A cél a meglévő állami struktúra teljes lebontása. Ezt én forradalomnak és rendszerváltásnak is nevezném" - mondta.

Hegedüs Dániel, a berlini Európai Politikai Intézet igazgatóhelyettese arról beszélt a lapnak, hogy a kormány intézkedései megteremtik a feltételeket „egy valódi demokratikus újrakezdéshez”. Másrészt „Magyar Péter hatalmát a közvéleményen, saját népszerűségén és talán az Európai Unión kívül alig korlátozza valami érdemi”. „Ez azt is jelenti, hogy Magyarország újrademokratizálódásának sikere végső soron Tisza és Magyar Péter politikai önmérsékletre való hajlandóságától függ majd" - tette hozzá. Egyes emberi jogi szervezetek bírálják a változtatásokat, mivel azok szerint azok visszaélnek a tisztességes eljárás elvével, amikor tisztségviselőket – bár nem parlamenti képviselőket – mandátumuk lejárta előtt eltávolítanak.

Azok számára a magyarok számára, akik Orbán 16 éves hatalmát terhesnek és elnyomónak érezték, a választás hatalmas felszabadulást hozott – mondta a lapnak Gerendai Károly, a Sziget Fesztivál, Európa egyik legnagyobb ifjúsági rendezvényének alapítója és tulajdonosa.

Az országban a rendszerváltás érzése uralkodik. Érdekes kérdés, hogy bármely kormány képes-e megfelelni ezeknek az elvárásoknak - vélekedett.

Gerendai Károllyal a napokban készítettünk podcastinterjút:

Kapcsolódó cikkünk

Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén

Gerendai: A Szigetnek vissza kell találnia ahhoz, amitől több volt egy fesztiválnál

Az FT címlapja így néz ki csütörtök reggel:

ft cimlap

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kiderült, mikor jön a fordulat az időjárásban: jelentős lehűlés lesz, de előtte valósággal berobban a kánikula
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility