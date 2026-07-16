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A rendőrség nevében halásszák adatainkat a csalók – Ne dőljünk be ennek az SMS-nek!
Gazdaság

A rendőrség nevében halásszák adatainkat a csalók – Ne dőljünk be ennek az SMS-nek!

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A Rendőrség a Police.hu portálon arra figyelmeztet, hogy csalók a nevükben adathalász SMS-eket küldenek, amelyekben állítólagos közlekedési jogsértésre hívják fel az áldozatok figyelmét, egy hamis weboldalra terelve a gyanútlanokat.

A Rendőrség szerint

a linken található honlap az ő ügykezelési felületüket utánozza, de valójában az a cél, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártyaadatait.

„Ha ilyen SMS-t kap:

  • ne kattintson a benne található linkre!
  • ne adja meg sem személyes adatait, sem bankkártyájának adatait!
  • törölje az üzenetet!

– írják.”

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A Rendőrség elektronikus ügyintézési felülete kizárólag a https://ugyintezes.police.hu/ honlapcím beírásával érhető el.

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