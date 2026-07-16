Bajban a folyóink, a Duna alacsony vízállását már a turizmus is megérzi

A világ számos pontján aszály és rekordalacsony vízszintek nehezítik a mindennapokat, így az Egyesült Államok délnyugati részén a Colorado folyórendszer, Németországban a Rajna, Magyarországon pedig a Duna is nehéz helyzetbe került. A súlyos vízhiány egyaránt sújtja a mezőgazdasági termelőket, a lakosságot, az ipari szereplőket és a turisztikai szektort.

A Dunán tapasztalható, rekordközeli alacsony vízállás elsősorban a turizmust bénította meg, Budapestnél a folyam vízszintje csütörtökön mindössze nyolc centiméterre közelítette meg a nyolc évvel ezelőtti történelmi mélypontot. A MAHART-PassNave tájékoztatása szerint számos szállodahajó vesztegel a kikötőkben, a budapesti és mohácsi járatok nem tudják folytatni útjukat,

a júliusi foglalások száma pedig 18 százalékkal esett vissza.

Hasonló okokból az Avalon Waterways is több járatának törlésére kényszerült a Duna és a Rajna kedvezőtlen vízállása miatt.

A Thurgau Gold hajó fennakadt egy homokpadon a Rajnán Bonn közelében. Fotó: Sascha Thelen/picture alliance via Getty Images

A tájékoztatás szerint a hajók Budapesttől északra rekedtek, a héten felfüggesztették a Budapestről északra fekvő városokba irányuló városnéző túrákat, ezek a fejlemények súlyos csapást mértek a gazdaságilag fontos ágazatra.

A magyar városnéző túraszervező, a MAHART-PassNave szerint a csökkenés egy hosszabb távú tendencia része, és annak ellenére, hogy a hajózási társaságok és a kikötők igyekeznek alkalmazkodni a helyzethez, a vízszint egyre gyakrabban süllyed a működési határértékek alá - írja a Reuters hírügynökség. „A folyami hajók jelenleg még be tudnak hajózni Magyarországra, de több hajó is megakadt vagy a kikötőkben várakozik az alacsony vízállás miatt” – nyilatkozta szerdán késő este Somodi László, a MAHART-PassNave vezérigazgatója, azt is hozzátette, hogy a turizmus bővülésével a nemzetközi folyami hajózás messze a magyar hajózási ipar gazdaságilag legfontosabb szegmensévé vált: évente mintegy 600 000 utast szállít, és szélesebb körű gazdasági hasznot generál.

A szolgáltatások jövő héten újraindulhatnak, ha a vízszint a várakozásoknak megfelelően emelkedik.

A drónnal készült felvételen a Duna bajai mellékága, a Sugovica alacsony vízállásnál 2026. július 11-én. Fotó: MTI/Kacsúr Tamás

Magyarországról az elmúlt hetekben több hír is érkezett, hogy rekord alacsony vízállás a magyar tavakban és folyókban az aszály miatt. A Velencei-tó megdöntötte negatív vízállási rekordját, szerda reggelre mindössze 41 centiméterre csökkent, ami körülbelül 1 méterrel az átlagos szint alá esik. Ez meghaladja a 2022 szeptemberében felállított korábbi, 53 centiméteres rekordot. A Balaton átlagos vízszintje 64 centiméter, ami arra kényszeríti a szervezőket, hogy lerövidítsék a július végére tervezett Kékszalag vitorlásverseny útvonalát.

A nagyobb folyók vízszintje is kritikusan alacsony, a Duna Esztergomban mínusz 11 centimétert, Budapesten pedig mindössze 46 centimétert mér. Az aszályos körülmények és a 30°C feletti hőmérséklet miatt több kisebb patak és tó teljesen kiszáradt. (A vízállás azért lehet mínuszos, mert a vízmércék nullapontját nem a meder legmélyebb pontjához, hanem egy történelmileg meghatározott, fix szinthez rögzítették.)

A vízveszteség olyan komoly és az időjárási kilátások sem kedvezőek, ami azt vetíti előre, hogy nem lesz elég a kompenzációra, a helyzet javulására a következő időszakban.

Egy kutya a Pisztráng úti strandnál Gárdonyban 2026. június 23-án. Az alacsony vízállás miatt, illetve az üzemeltetõk döntése alapján az idei szezonban több strand sem üzemel. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A nemzetközi helyzet is fokozódik

Nem csak Magyarországon komoly a helyzet a folyókon és a vízeken.

A Colorado folyórendszer mintegy 40 millió embert lát el ivóvízzel hét nyugati amerikai államban és Mexikóban, miközben hatalmas mezőgazdasági területek öntözését is biztosítja. Az évtizedek óta tartó szárazságot idén a rekordalacsony téli hótakaró és a valaha mért legmelegebb március is tetézte, ami tovább súlyosbította a vízhiányt. A szövetségi hatóságok emiatt jelentős vízhasználat-korlátozást fontolgatnak Arizona, Kalifornia és Nevada államokban.

Arizonában különösen drámai a helyzet, ugyanis a Colorado egyik mellékfolyóján, a Gilán található San Carlos-víztározó kapacitása mindössze egy százalékra apadt, a kiszáradt medret pedig elpusztult halak borítják. A helyi gazdák jelentős része már 2022-ben elveszítette a Colorado folyó vizéhez való hozzáférésének nagy részét, miután a lakossági fogyasztók ellátása elsőbbséget kapott. A termőföldeket most lakópark-fejlesztők és napenergia-társaságok vásárolják fel, miközben a gazdák a lakóövezeti terjeszkedés leállítását követelik, és olyan alternatív megoldásokat sürgetnek, mint az államközi vízvezeték-rendszerek kiépítése.

A folyó zsugorodó vízkészletének elosztásáról szóló vita teljesen elmérgesedett az alsó és a felső medence államai között, így a konfliktus akár bírósági szakaszba is léphet. A coloradói és utahi gazdálkodók helyzete is rendkívül súlyos, egyes birtokokon ugyanis a szokásos szénatermés negyedét sem tudták betakarítani. Eközben egy utahi kisváros, Emery mindössze hat-kilenc hónapon belül teljesen kifogyhat az ivóvízből, ha nem sikerül új forrást találnia.

Németországban szerdán elindították az országos vízszint-megfigyelő rendszert (NIWIS), amely napi szinten összesíti a folyók, a talajvíz és a talajnedvesség adatait. Carsten Schneider környezetvédelmi miniszter hangsúlyozta, hogy az ország az elmúlt huszonöt évben 60 milliárd köbméter vizet veszített az éghajlatváltozás miatt, a növekvő vízhiány pedig 2050-ig akár 625 milliárd eurós gazdasági kárt is okozhat. A biztos vízellátás mára a nagy technológiai vállalatok és az adatközpontok telephelyválasztásában is döntő tényezővé vált.

A Rajna rendkívül alacsony vízállása máris komoly logisztikai és ipari fennakadásokat okoz,

például a Thyssenkrupp Steel kénytelen volt visszafogni nagyolvasztóinak termelését, és ideiglenesen leállította saját uszályos szállítmányozását is. A Koblenz közelében található Kaubnál a vízszint mindössze 42 centiméterre süllyedt, ami már a 2018-ban mért 25 centiméteres negatív rekordot közelíti. A vízkészletek megóvása érdekében München augusztus elsejéig korlátozta a lakossági vízhasználatot, a szabályszegőkre pedig akár 50 ezer eurós bírságot is kiszabhatnak.

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Egy személyszállító komp és egy másik étteremhajó kikötött, mivel az elmúlt hetek folyamatos hőhulláma és az eső hiánya miatt a Rajna vízszintje leesett 2026. július 15-én a németországi Bonnban. A városnéző hajók már nem tudják teljes útvonalukat megtenni, a teherhajók pedig már nem közlekedhetnek teljes terheléssel a Rajnán. A Rajna lassan kiszárad. Fotó: Andreas Rentz/Getty Images

Címlapkép: A drónnal készült felvételen a Szentendrei sziget csúcsa az alacsony vízállású Dunán Nagymarosnál 2026. július 14-én. A csapadékhiány és az aszály miatt a folyó vízállása rendkívül alacsony. forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán