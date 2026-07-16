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Gazdaság

Bejelentette Vitézy Dávid: 80 helyszínen összesen 250 kilométernyi útfelújítás kezdődött

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A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy szerint

20 ezer kilométer közút van rossz állapotban a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózaton, ezen sürgősen változtatni kell.

A miniszter szerint az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán-kormány propagandára és kék plakátokra Balásy Gyula cégénél, mint a Magyar Közút kezelésében lévő országos közutak felújítására.

2024-ben mindössze 18 milliárd forint jutott az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására

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– emelte ki Vitézy Dávid, emlékeztetve, hogy az egykori Miniszteri Kabinetiroda Várban található épületének „fényűző” felújítására is több jutott ennél.

Szerinte a magyar vidék úthálózatának elfelejtése és elhanyagolása „pontos lenyomata a bukott kormányzat hatalmi gépezetének”, de a költségvetés jelenlegi helyzetében „sajnos egy lépésben ekkora lemaradást nem lehet behozni”.

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