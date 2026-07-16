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Bivalyerős az amerikai fogyasztó
Gazdaság

Bivalyerős az amerikai fogyasztó

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Az amerikai kiskereskedelmi forgalom júniusban a várakozásoknak megfelelően 0,2 százalékkal nőtt havi alapon, ami a csökkenő infláció fényében reálértelemben kifejezetten erős eredménynek számít. A munkaerőpiac továbbra is stabil, az új munkanélküli segélykérelmek száma 208 ezren maradt. A Philadelphia Fed felmérése javuló szolgáltatószektort és erősödő új megrendeléseket mutat, ugyanakkor a beszerzési árak továbbra is magas szinten ragadtak. Az adatok összességében erős fogyasztói aktivitásról és kedvező kilátásokról tanúskodnak, miközben a gazdaság egyes szegmenseiben az árnyomás nem enyhül.

Júniusban havi alapon az amerikai kiskereskedelmi forgalom a várakozásokkal megegyezően 0,2%-nőtt az előző havi 0,9% után. Ez nem tűnik soknak, de ha azt vesszük, hogy havi alapon az infláció 0,4%-kal csökkent, akkor reálértelemben már kifejezetten erős számokat kapunk.

Éves alapon 6,9%-ról 6,7%-ra csökkent a növekedési ütem. Az új munkanélküli segélykérelmek száma 208 ezer fő lett, a munkaerőpiac továbbra is rendben van.

A Philadelphia Fed felmérése szerint a vállalatok beruházási költései 41,2 pontról 30,1 pontra csökkentek, a foglalkoztatás 7,9 pontról 10 pomtnra javult, míg az új megrendelések 27-től 37 pontra emelkedtek. A beszerzési árak viszont továbbra is nagyon magas szinten ragadtak. A felmérés szolgáltatószektorra vonatkozó része -10,1 pontról 8,7 pontra nőtt.

Összességében az adatok erős fogyasztóról, jól teljesítő szolgáltatószektorról és még tovább javuló kilátásokról árulkodnak, de eközben a gazdaság bizonyos részeiben az árnyomás nem csillapodik.

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