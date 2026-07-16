E-autók: újabb magyar város vet véget az ingyen parkolásnak

Jelentősen átalakul a szolnoki parkolási rendszer idén augusztus 1-jétől a helyi közgyűlés döntése alapján. A növekvő parkolási terhelés miatt emelkednek a zónadíjak és a bérletárak, szigorodnak a pótdíjak, a jövőben bevezetik az inflációkövető árazást, emellett teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása is.

A városvezetés az egységes szabályozás megteremtésével és a megnövekedett parkolási igényekkel indokolta a szigorításokat, amelyeket az üzemeltető NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. hajt végre. A módosítások közvetlenül érintik az I-es, II-es és III-as díjövezet parkolási díjait, valamint a különböző bérlettípusok árait is.

Hosszú távú és meghatározó változás, hogy bevezetik a parkolási díjak éves felülvizsgálatát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tarifákat a jövőben minden évben automatikusan hozzáigazíthatják a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztói árindexhez, így az árak lekövetik majd az inflációt. A szigorítások a díjfizetés nélkül parkolókat sem kímélik, hiszen augusztustól

emelkedik a kiszabott pótdíjak összege is.

A városi rendelet egyik legjelentősebb módosítása a környezetkímélő járműveket érinti. Augusztus 1-jétől ugyanis

a zöld rendszámmal ellátott elektromos gépjárművek számára Szolnok összes fizetős parkolási övezetében teljesen megszűnik a díjmentes parkolás.

Ettől az időponttól kezdve ezekre a járművekre pontosan ugyanazok a szabályok és díjtételek vonatkoznak majd, mint a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autókra.

Az autósoknak érdemes előre tervezniük, a most elfogadott rendelet ugyanis egy második ütemet is tartalmaz: 2027. január 1-jétől újabb áremelés lép életbe, amely elsősorban a hosszabb távú bérletek árait érinti majd. A pontos zónatérképekről, az aktuális tarifákról és a pótdíjak mértékéről az érintettek az üzemeltető hivatalos tájékoztató felületein informálódhatnak.

NHSZ Szolnok Parkolási díjak

I. Parkolási Övezet (Piros zóna)

1. díjosztály (személygépkocsi, motorkerékpár, 3,5 tonna alatti tehergépkocsi): 500 Ft/óra

2. díjosztály (autóbusz, pótlovas jármű, 3,5 tonna feletti tehergépkocsi): 1500 Ft/óra

II. Parkolási Övezet (Sárga zóna)

1. díjosztály: 370 Ft/óra

2. díjosztály: 1110 Ft/óra

III. Parkolási Övezet (Zöld zóna)

1. díjosztály: 280 Ft/óra

2. díjosztály: 840 Ft/óra

IV. Parkolási Övezet (Vásárcsarnok)

1. Alapdíj: 740 Ft/óra

2. Kedvezményes időszak: 370 Ft/óra

V. Parkolási Övezet (Árkád és Szolnok ABC parkoló)

Az I. zónával megegyezően az 1. díjosztálynak 500 Ft/óra, a 2. díjosztálynak pedig 1500 Ft/óra.

A minimálisan váltható parkolási időegység az automatáknál és mobilfizetésnél az I., II., III. és V. zónákban 15 perc, míg a Vásárcsarnok IV. zónájában 30 perc.

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