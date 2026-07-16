FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
E-autók: újabb magyar város vet véget az ingyen parkolásnak
Gazdaság

E-autók: újabb magyar város vet véget az ingyen parkolásnak

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jelentősen átalakul a szolnoki parkolási rendszer idén augusztus 1-jétől a helyi közgyűlés döntése alapján. A növekvő parkolási terhelés miatt emelkednek a zónadíjak és a bérletárak, szigorodnak a pótdíjak, a jövőben bevezetik az inflációkövető árazást, emellett teljesen megszűnik a zöld rendszámos autók ingyenes parkolása is.

A városvezetés az egységes szabályozás megteremtésével és a megnövekedett parkolási igényekkel indokolta a szigorításokat, amelyeket az üzemeltető NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. hajt végre. A módosítások közvetlenül érintik az I-es, II-es és III-as díjövezet parkolási díjait, valamint a különböző bérlettípusok árait is.

Hosszú távú és meghatározó változás, hogy bevezetik a parkolási díjak éves felülvizsgálatát. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tarifákat a jövőben minden évben automatikusan hozzáigazíthatják a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közzétett fogyasztói árindexhez, így az árak lekövetik majd az inflációt. A szigorítások a díjfizetés nélkül parkolókat sem kímélik, hiszen augusztustól

emelkedik a kiszabott pótdíjak összege is.

A városi rendelet egyik legjelentősebb módosítása a környezetkímélő járműveket érinti. Augusztus 1-jétől ugyanis

Még több Gazdaság

Olcsóbb lett a bevásárlás a boltokban, de egy egész hazai ágazat roppanhat bele az aszályba

Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktort a magyarok kétharmada nem akarja a politikában látni

Két hullámban éri el a változás Magyarországot: komoly lehűlést hoz a vasárnapi hidegfront

a zöld rendszámmal ellátott elektromos gépjárművek számára Szolnok összes fizetős parkolási övezetében teljesen megszűnik a díjmentes parkolás.

Ettől az időponttól kezdve ezekre a járművekre pontosan ugyanazok a szabályok és díjtételek vonatkoznak majd, mint a hagyományos, belső égésű motorral szerelt autókra.

Az autósoknak érdemes előre tervezniük, a most elfogadott rendelet ugyanis egy második ütemet is tartalmaz: 2027. január 1-jétől újabb áremelés lép életbe, amely elsősorban a hosszabb távú bérletek árait érinti majd. A pontos zónatérképekről, az aktuális tarifákról és a pótdíjak mértékéről az érintettek az üzemeltető hivatalos tájékoztató felületein informálódhatnak.

NHSZ Szolnok Parkolási díjak

I. Parkolási Övezet (Piros zóna)

1. díjosztály (személygépkocsi, motorkerékpár, 3,5 tonna alatti tehergépkocsi): 500 Ft/óra

2. díjosztály (autóbusz, pótlovas jármű, 3,5 tonna feletti tehergépkocsi): 1500 Ft/óra

II. Parkolási Övezet (Sárga zóna)

1. díjosztály: 370 Ft/óra

2. díjosztály: 1110 Ft/óra

III. Parkolási Övezet (Zöld zóna)

1. díjosztály: 280 Ft/óra

2. díjosztály: 840 Ft/óra

IV. Parkolási Övezet (Vásárcsarnok)

1. Alapdíj: 740 Ft/óra

2. Kedvezményes időszak: 370 Ft/óra

V. Parkolási Övezet (Árkád és Szolnok ABC parkoló)

Az I. zónával megegyezően az 1. díjosztálynak 500 Ft/óra, a 2. díjosztálynak pedig 1500 Ft/óra.

A minimálisan váltható parkolási időegység az automatáknál és mobilfizetésnél az I., II., III. és V. zónákban 15 perc, míg a Vásárcsarnok IV. zónájában 30 perc.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Vasútfejlesztés, közbiztonság és feljelentések: ezekről döntött a kormány
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Tisza-kormány: jön az új választási törvény, Orbán Viktort a magyarok kétharmada nem akarja a politikában látni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility