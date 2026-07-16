Ellenvéleményeket a Monetáris Tanácsba! – Javaslat a testület reformjára

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsában a külső tagok feladata elvileg az lenne, hogy önálló szakmai szempontokat jelenítsenek meg a kamatdöntéseknél, és szükség esetén ellensúlyt képezzenek a jegybank vezetésének álláspontjával szemben. Az elmúlt évtizedben a kamatdöntéseknél azonban gyakorlatilag eltűntek a nyilvánosan is megjelenő szakmai véleménykülönbségek. Ez annak a jele, hogy a külső tagság intézménye elveszítette eredeti funkcióját – ezért a kiválasztás rendszerének és a Monetáris Tanács összetételének újragondolását felvetve konkrét javaslatokat fogalmazok meg az MNB működési hatékonyságának erősítése érdekében.

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A Monetáris Tanács a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfőbb döntéshozó szerve, a hatályos jegybanktörvény szerint 5-11 fő alkotja. Tagjai a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök által kinevezett elnök és alelnökök („belső” tagok), illetve az Országgyűlés gazdasági bizottsága által jelölt, majd az Országgyűlés által megválasztott tagok („külső” tagok). Előírás, hogy több külső tagnak kell lennie, mint belsőnek, de e túlsúlynak van felső határa (1 < külső/belső < 2). A kamatdöntések során a tagok három opció közül választanak. A döntést egyszerű szótöbbséggel hozzák, szavazategyenlőség esetén az elnök, távolléte esetén az őt helyettesítő alelnök dönt.

Miért vannak a Monetáris Tanácsban külső tagok, mi a létjogosultságuk? Ideális esetben a külső tagok olyan változatos eredettörténetű, autonóm szakértők, akik azt az addicionális tudást, azokat az MNB apparátusáétól eltérő látószögeket hozzák be a döntéshozatali folyamatba, amelyekkel összességében nagyobb valószínűséggel minimalizálhatók a szignifikáns monetáris politikai hibák.

A belső, vagyis az apparátus irányvonalát képviselő tagok között ellentartás inherens módon nem keletkezik. Ilyen inkább csak akkor fordul elő, amikor egy politikai fordulat nyomán az új elnök és a korábban kinevezett alelnökök ciklusai még átfedik egymást. A külső tagok esetében azonban az életutak heterogenitásából, valamint a szervezeti kötelem hiányából logikai alapon az következne, hogy a kamatdöntések során észrevehető arányban foglalnak el az MNB vezetésétől (vagy akár más külső tagétól) eltérő pozíciót.

Fókuszáljunk tehát a külső tagokra, és nézzük meg azt, hogy e csoporton belül mekkora volt azoknak az aránya, akik a kamatdöntés során az MNB irányvonalának legfőbb letéteményesétől, az elnökétől eltérő véleményt fogalmaztak meg. A későbbiekben őket hívom opponensnek. 2005 októbere és 2026 májusa között 251 kamatdöntő ülés volt, ebből tizennyolc alkalommal nem szavazott az elnök, a 2008. október 22-i rendkívüli szavazás jegyzőkönyve pedig titkosított, azaz 232 nap krónikája áll a rendelkezésünkre. A külső tagok szavazatának megoszlását mutató alábbi ábrán a kontextus megvilágítása érdekében feltüntettem a regnáló jegybankelnököket, illetve azt, hogy a külső tagok mely időszak kinevezettjei voltak. Az ábrán az időtengely nem folytonos, hanem csak a szavazási napokat öleli fel (vagyis ahol az idősor hiányos, ott nem szavazott az elnök, vagy titkosított a jegyzőkönyv).

Külső tagok szavazatának megoszlása az elnökkel való egyetértés függvényében (Forrás: a szerző ábrája MNB-adatok alapján)

Az ábra erősen beszédes. Matolcsy György első szavazási napját leszámítva (azaz 2013. március 26-át követően) már valamennyi külső tag az Orbán-kormány kinevezettje (formálisan: a kormánykoalíció többségét bíró gazdasági bizottság jelöltje és a kormánykoalíció többségét bíró Országgyűlés megválasztottja). E határnap előtt az opponálók aránya átlagosan 31 százalék volt, azaz a szavazások során jellemzően artikulálódott valamilyen alternatív nézőpont. Ez ráadásul nem pusztán egy-egy „notórius” ellenfeszülőhöz volt köthető, hiszen az arány számos esetben 60 százalék felett járt. Mindezzel éles kontrasztban áll a határnapot követő időszak a maga 4 százalékos átlagos értékével. Itt ráadásul a kezdetekben még létező opponencia is csak két emberhez volt köthető. Ekkortól tehát

jóformán teljesen eltűnt a korábban a kamatdöntő üléseket jellemző heterogenitás.

A közeg markáns átfordulását jól szimbolizálja az, hogy míg a korábbi jegybankelnökök, Járai Zsigmond és Simor András összességében a szavazások 18 százalékban szorultak kisebbségbe (Járai esetében a rendelkezésre álló idősor részleges, nagyjából a ciklusa utolsó ötödére korlátozódik), addig Matolcsy György esetében ilyenre soha nem került sor. Itt tehát a külső tagok csoportja – és így persze a Monetáris Tanács egésze – effektíve az MNB menedzsmentjének politikáját képviselte. Erre a tandemre önmagában nem ad kielégítő magyarázatot az, hogy ugyanaz a politikai kurzus delegálta az elnököt és a külső tagságot, hiszen például Simor András ciklusának nagyobb részében is ugyanaz delegálta, mégis változatos volt a kimenetel. (Varga Mihály időszaka még túl rövid az érdemi értékeléshez.)

Idézzük fel akkor még egyszer, hogy

mi is a külső tagok bevonásának célja: szakmai háttér és látásmód sokszínűségének bővítése a minél jobb döntések meghozatala érdekében.

Az, hogy eltérő szakmai hátterű, független egyének hosszú éveken át ugyanarra a következtetésre jussanak, logikailag teljesen kizárható, vagy ha óvatosan fogalmazunk, teljességgel életszerűtlen. Vagyis ha a sokszínűség tartós hiányát tapasztaljuk, akkor valamely vagy több premissza (eltérő szakmai háttér, autonómia) nem teljesül.

Természetesen az egyet nem értés foka nem függetleníthető a külső környezettől. Egy turbulens időszak, mint például a 2008-2009-es pénzügyi világválság intenzifikálhatja, míg egy nyugodtabb időszak, mint például a 2010-es évek derekán tapasztalt tartósan alacsony kamatkörnyezet mérsékelheti a vitákat. De ez továbbra sem kielégítő válasz arra, hogy hogyan lehetséges az, hogy 2016 júniusa és 2023 decembere között egyetlen egy olyan külső tag sem volt, aki legalább egyszer mást gondolt volna a világról, mint az MNB vezetése. Mondjuk 2017, de főleg 2018-2019 táján, amikor az európai inflációhoz képest a hazai infláció az egyértelmű gyorsulás jeleit mutatta.

A külső tagság mint intézmény tehát céljában egyértelműen csődöt mondott.

És ezen nem változtat az a tény sem, hogy az effektív kamatláb 2021 novemberétől majd két évig nem az alapkamat, hanem először az egyhetes betéti tender, majd a betéti gyorstender kamata volt.

Javaslat

A szándékolt kimenet, azaz a sokrétűség növelése és a szakmaiság továbbmélyítése érdekében – a brit jegybank mintájára – két, egymással összefüggő javaslatom van:

a Monetáris Tanács külső tagságára ezentúl írjanak ki nyilvános pályázatot;

a jegybank vezető közgazdászát (főközgazdászát) – szervezeti megerősítését követően – emeljék be a Monetáris Tanácsba.

A briteknél a külső tagokat a pénzügyminiszter delegálja. Teszi ezt ugyanakkor úgy, hogy előtte nyilvános pályázat útján látókörébe emeli a szakértők lehető legszélesebb spektrumát. A nap végén persze ugyanúgy választhatja az esetlegesen már előzetesen preferált jelöltet.

A hazai rendszerben javaslatom ceteris paribus azt jelentené, hogy a gazdasági bizottság elé a nyilvános pályázatra jelentkezők anyagai kerülnének. Természetesen a mindenkori kormánytöbbség árnyékában zajló bizottsági döntéstől a brit egyszemélyi döntés végső soron nem sokban különbözik. Mindazonáltal egy magas szintű integritás mellett zajló kiválasztási folyamat esetén legalább az elvi esélye megvan annak, hogy „kívülálló”, de legalábbis rátermett és autonóm jelöltek nyernek mandátumot. Ebben persze a bizottsági megoldás által nyújtott korlátozott nyilvánosságnak is van egy minimális hozzáadott értéke. A transzparenciát ugyanakkor az növelné jelentősen, ha a kiválasztás végén nyilvánosságra hoznák, hogy hány jelentkező volt, milyen szakirányú végzettséggel, ebből hány volt olyan, aki önállóan írt már legalább egy monetáris politikai témájú tudományos művet, és hogy a nyertes beletartozik-e ez utóbbiak körébe. A pályázati kiírás értelemszerűen kizárná az MNB-ben dolgozók, vagy az MNB-től pl. kevesebb mint három éve leszereltek jelentkezését. A külső tagoknál idehaza a legközelebbi üresedés (rendes ügymenet szerint) 2027. január 1., tehát legkorábban ekkorra lehetne pályázatot kiírni.

Autonóm szakértők beemelése – ha nem is feltétlenül azonnal, de volatilisebb időszakokban – újra magasabb szintekre emelheti a különvélemények arányát. E potenciális hatás miatt nem hagyhatjuk figyelmen kívül a belső és külső tagok arányának kérdését. Míg a briteknél a belső tagok vannak túlsúlyban (5:4), addig idehaza a külsők (5:6). A stabilitás növelését szolgálná tehát egy olyan kapcsolódó jegybanktörvény-módosítás, amely a vezető közgazdászt a Monetáris Tanács tagjaként nevesítené (ahogy a britek), továbbá hogy a belső tagok száma érhesse el a külső tagok számát (1 ≤ külső/belső < 2). Jelen körülmények között mindez 6 belső és 6 külső tagot, azaz egy 12 fős testületet implikálna.

Számomra egyébként nem világos, hogy egy szervezeti pozíciójában, jogosítványaiban, stábjában megerősített, felesleges adminisztratív kötelmei alól feloldozott vezető közgazdász eddig miért nem volt a Monetáris Tanács tagja, akár a külső tagok többségi pozíciójának megbolygatása nélkül (azaz például párhuzamosan plusz egy külső tag beemelésével). Optimális esetben egy szervezetben ő lenne az a szabad vegyérték, egy hierarchiától és másodlagos kérdésektől kevésbé terhelt entitás, aki e pozíciójából fakadóan könnyebben tud kapcsolódni az aktuálisan eminens ügyekhez. Következésképpen az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb horizontális és vertikális áttekintéssel bíró aktor. Egy ilyen felállásban egyértelműen a Monetáris Tanácsban lenne a helye, a nyilvános pályázat útján kiválasztott külső tagokkal egyetemben!

Címlapkép forrása: Portfolio