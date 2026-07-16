Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton-átúszást

Bankmonitor Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizessen. Májusban előbb az OTP Bank, majd a Gránit Bank hajtott végre ilyen tranzakciót, júliusban

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Holdblog Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos

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