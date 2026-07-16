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Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton-átúszást
Gazdaság

Elmosta az időjárás a hétvégi Balaton-átúszást

Portfolio
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A HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján – a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével – úgy döntöttünk, hogy a 44. Lidl Balaton-átúszást a 2026. július 18–19-i hétvégén NEM tartjuk meg. Az esemény tervezett új időpontja: július 25. – írják a 44. Lidl Balaton-átúszás szervezői.

Egy érkező hidegfront miatt kell egy héttel elhalasztani az eseményt.

Szombaton egy érkező hidegfront miatt élénk, időnként erős északnyugati szél és ehhez kapcsolódó erős hullámzás várható.

Vasárnap egy újabb, közeledő hidegfront előtt labilis légköri viszonyok, illetve a délnyugati szél miatt tengelyirányú hullámzás várható.

Késő délutántól hidegfront érkezik viharos északnyugati széllel, zivatarokkal.

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A szervezők azt írják, akinek jó az új időpont, annak nincs további teendője; akinek nem, az július 21-én, kedd 12:00 óráig mondhatja le nevezését az online nevezési felületen, és visszakapja a befizetett díjat.

A lemondásra került helyekre legkorábban július 23-án újraindul a nevezés.

Címlapkép forrása: A 43. Lidl Balaton-átúszás résztvevõi Révfülöpnél 2025. augusztus 9-én. MTI/Krizsán Csaba

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