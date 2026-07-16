Ez már az új kormánynak szól: rekord szintre nőtt a magyar vállalkozások üzleti hangulata

Rekord szintre emelkedett a VOSZ-tagvállalkozások üzleti hangulata - derült ki a VOSZ Barométer második negyedévre vonatkozó adataiból. A mutató az előző negyedévi 61%-ról 63%-ra nőtt, ami a 2023 eleje óta készített, a VOSZ-tagvállalkozások üzleti hangulatát, beruházási hajlandóságát és pénzügyi helyzetét mérő index történetében a legmagasabb szintnek számít. Eközben a beruházási hajlandóságot tükröző mutató az előző negyedévi 38-ról 30%-ra csökkent, ez azt mutatja, hogy az üzleti hangulat erősödésénél tapasztalható optimizmus továbbra sem jelenik meg a beruházási hajlandóság terén. Éppen ezért Perlusz László, a VOSZ főtitkára továbbra is fontosnak tartja, hogy a beruházási célú vállalkozási hiteleknél megmaradjon a kamat szintjét 3%-ban maximáló állami kamattámogatás.

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) megbízásából az Egyensúly Intézet által negyedévente, 400 VOSZ-tag vállalkozás megkérdezésével készített kutatás friss felmérésének bemutatásakor Kozák Ákos, a VOSZ társelnöke, az Egyensúly Intézet társalapítója, gazdaságkutatási igazgatója kiemelte: május közepén vették fel ezt a felmérést, amikor a megkérdezett vállalkozások még nem voltak tisztában azzal, hogy a kormányzat milyen konkrét gazdaságpolitikai lépéseket tesz meg. "Egyértelműen javul a hangulat, a bizalom a megkérdezett vállalkozások körében, de azért konkrét üzleti kérdésekben vannak még elvárások" - jegyezte meg Kozák Ákos. A beruházási hajlandóságot tükröző index - amelynek értéke 30%-ra csökkent - is azt mutatja, hogy a beruházások terén ez az optimizmus még nem jelent meg.

Az előző felméréshez hasonlóan 400 VOSZ-tag vállalkozás mellett 200 nem VOSZ-tag vállalkozás véleményét is megkérdezték a mostani felmérésben, ami lehetőséget ad a két csoport hangulatának összehasonlítására.

Csúcson az üzleti hangulat

A VOSZ Barométer fő indexe, vagyis a VOSZ-tag vállalkozások hangulatát tükröző fő mutató a második negyedévében 52%-ra csökkent az előző negyedévi 54%-ról, de az továbbra is az optimista tartományban van. A felmérés három alindexe (az üzleti hangulatot, a pénzügyi helyzetet és a beruházási hajlandóságot mutató indikátor) közül

a legnagyobb mértékben az üzleti hangulatot tükröző mutató erősödött, 63%-ra nőtt, ami a 2023 eleje óta készülő felmérés történetében a legmagasabb értéket jelenti.

A gazdasági helyzettel kapcsolatos kilátások szintén eddig nem látott optimizmust mutatnak.

Forrás: VOSZ

Beruházások

Az összmutatót a beruházási hajlandóságot tükröző mutató 38-ról 30%-ra csökkenése jelentősen visszavetette.

Perlusz László, a VOSZ főtitkára a beruházási célú vállalkozó hitelek kedvezményes 3%-os kamatára vonatkozó kérdésre válaszolva elmondta: a magas kamatok jelenlegi időszakában szükség van a 3%-os hitelre, hiszen a jegybanki alapkamat még mindig 6%.

Egyelőre még fontosnak tartjuk a kamattámogatás megtartását a beruházási típusú hiteleknél, hiszen a beruházások terén évek óta gyenge számokat látni

- jegyezte meg a főtitkár.

Perlusz László (Fotó: VOSZ)

A beruházási aktivitás a második negyedévben visszafogottabb volt a megelőző évek azonos időszakához képest. Új munkaerő felvételét viszonylag kevesen (18%), új beruházást pedig 28% tervezett. A tervezett beruházásait a vállalkozások 49%-a tudta végrehajtani. A nem VOSZ-tagok körében is visszafogott beruházási kép látszott.

A munkaerő-elbocsátást tervező cégvezetők aránya az elmúlt egy évben tartósan 10% alatt maradt. Ez alapján a vállalkozások többségénél továbbra sem jelent meg érdemi leépítési szándék. A nem VOSZ-tagok körében is hasonló kép látszott, az elbocsátást tervező válaszadók aránya ebben a csoportban is alacsony szinten maradt.

Forrás: VOSZ

Az előző negyedévhez képest jelentősen, 80%-ra nőtt a fizetésemelést nem tervező cégvezetők aránya. A cégvezetők 27%-a legfeljebb 10%-os emelést tervez az alkalmazottai körében. A nem VOSZ-tag cégvezetők 84%-a nem tervez fizetésemelést, és 12%-uk tervez 0 és 10% közötti mértékben.

Főbb problémák

Az ország gazdasági helyzetével kapcsolatos legfontosabb problémák között leginkább a kiszámíthatatlanságot, a korrupciót, a magas energiaárakat és a szakképzett munkaerő hiányát nevezték meg a vállalkozások. A VOSZ- illetve a nem VOSZ-tagok értékelése között nincs jelentős különbség.

A mindennapi üzletmenettel kapcsolatos problémáknál a szakképzett munkaerő hiánya jelent meg legmarkánsabban. Emellett a csökkenő vásárlóerő, a kereslet gyengülése, valamint a kiszámíthatatlanság szerepel a legfőbb problémák között.

A saját üzletmenettel kapcsolatos kockázatok között pedig mindkét vizsgált csoportban (VOSZ-, illetve nem VOSZ-tag vállalkozások) a megrendelések elmaradásából adódó veszteséges működés, a csökkenő vásárlóerő, a partnerek nehézségei jelentik a legnagyobb kockázatokat.

A saját vállalkozásra vonatkozó kilátások továbbra is kedvezőek. A VOSZ-tagok körében éves távon 67%, negyedéves távon 60% számított pozitív üzleti környezetre. A nem VOSZ-tag vállalkozások ennél óvatosabbak, de körükben is többségben kerültek az optimisták.

A VOSZ-tag vállalkozások árbevételi várakozásai továbbra is stabilak. A cégvezetők 69%-a számított arra a második negyedévben, hogy eléri vagy meghaladja az árbevételi tervet, miközben 31% vár valamilyen mértékű elmaradást. A nem VOSZ-tagok körében óvatosabb voltak árbevételi várakozások.

A fizetési morál megítélésében a mérés kezdete óta most volt a legalacsonyabb a romlást érzékelő VOSZ-tag vállalkozások aránya. A VOSZ-tagok 58%-a nem érzékelt változást, miközben a romlást jelzők aránya az előző negyedévhez képest 41%-ról 35%-ra csökkent. A nem VOSZ-tagok körében hasonló mintázat látszott.

Pénzügyi helyzet

A pénzügyi helyzetet tükröző alindex továbbra is a legerősebb alindex a mért mutatók közül, az alindex értéke 2024 második fele óta lényegében stagnál, tartósan a 60–62%-os sávban alakul. A mérés kezdete óta viszont fokozatosan csökken a tartalékkal rendelkező vállalkozások aránya, a második negyedévben 46% volt.

Jelentősen – 10 százalékponttal – csökkent azoknak a vállalkozásoknak az aránya, akik az áraikba beépítik az inflációt (a nem VOSZ-tagok esetében ez az arány 69 százalék).

Várakozások az új gazdaságpolitikáról

A negyedéves felmérésekben mindig szerepel egy külön téma, amelyet jobban körüljárnak a kutatás készítői. Most az új kormány várható gazdaságpolitikája jelentette azt a kérdéskört, amelyre külön rákérdeztek a felmérés készítői. A cégvezetők a kkv-k versenyképességének támogatásánál érzékelték a legnagyobb összhangot a vállalkozói elvárások és a várható gazdaságpolitikai fókusz között.

A cégvezetők többsége bizakodó volt azzal kapcsolatban, hogy az új kormány javítani tudja a hazai kkv-k működési környezetét.

A válaszadók közel 70%-a a két legjobb értéket, 4-est vagy 5-öst adott.

Forrás: VOSZ

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