Feljelentést tesz az Orbán-kormány Gondosóra programja miatt az Integritás Hatóság

Ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az Integritás Hatóság az Orbán-kormány által elindított Gondosóra program miatt.

Rövid közleményében azt írta a hatóság, köztes jelentést készítettek a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról.

A jelentésben feltárt körülmények alapján a Hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény gyanúja miatt, szabálytalansági eljárást kezdeményez az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezi

– írják.

A hatóság azután tette közzé közleményét, hogy

a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére azt mondta, jelenleg felülvizsgálat alatt áll a program, és újra fogják gondolni.

A hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint a Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető, havidíjmentes jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket.

A valóságban az Orbán-kormány többször is politikai üzenetek terjesztésére használta a gondosórákat.

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