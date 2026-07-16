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Feljelentést tesz az Orbán-kormány Gondosóra programja miatt az Integritás Hatóság
Gazdaság

Feljelentést tesz az Orbán-kormány Gondosóra programja miatt az Integritás Hatóság

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Ismeretlen tettes ellen feljelentést tesz az Integritás Hatóság az Orbán-kormány által elindított Gondosóra program miatt.

Rövid közleményében azt írta a hatóság, köztes jelentést készítettek a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról.

A jelentésben feltárt körülmények alapján a Hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény gyanúja miatt, szabálytalansági eljárást kezdeményez az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezi

– írják.

A hatóság azután tette közzé közleményét, hogy

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a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére azt mondta, jelenleg felülvizsgálat alatt áll a program, és újra fogják gondolni.

A hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint a Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető, havidíjmentes jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket.

A valóságban az Orbán-kormány többször is politikai üzenetek terjesztésére használta a gondosórákat.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

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