Feljelentést tesz az Orbán-kormány Gondosóra programja miatt az Integritás Hatóság

Rövid közleményében azt írta a hatóság, köztes jelentést készítettek a Gondosóra program egyes beszerzéseinek vizsgálatáról.
A jelentésben feltárt körülmények alapján a Hatóság feljelentést tett ismeretlen tettes ellen több bűncselekmény gyanúja miatt, szabálytalansági eljárást kezdeményez az irányító hatóságnál, és további hatáskörrel rendelkező szervek eljárását is kezdeményezi
– írják.
A hatóság azután tette közzé közleményét, hogy
a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére azt mondta, jelenleg felülvizsgálat alatt áll a program, és újra fogják gondolni.
A hivatalos kormányzati tájékoztatás szerint a Gondosóra program Magyarország Kormánya által elindított, ingyenesen igénybe vehető, 65 év felett alanyi jogon hozzáférhető, havidíjmentes jelzőkészülékes szolgáltatás, amelynek célja, hogy az idősek szükség esetén egyetlen gombnyomással jelezni tudják segítségkérésüket.
A valóságban az Orbán-kormány többször is politikai üzenetek terjesztésére használta a gondosórákat.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán
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