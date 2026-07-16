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Figyelmeztet a kormány: korlátozottan működik a hétvégén az elektronikus ügyintézés
Gazdaság

Figyelmeztet a kormány: korlátozottan működik a hétvégén az elektronikus ügyintézés

Portfolio
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Az informatikai háttérrendszerekben tervezett karbantartás miatt időszakosan nem lesznek elérhetőek egyes e-közigazgatási szolgáltatások a hétvégén – közölte a kormány csütörtökön a Facebook-oldalán.

A munkálatok során előfordulhat, hogy egyes e-közigazgatási szolgáltatások időszakosan nem lesznek elérhetők és azok az elektronikus ügyintézési szolgáltatások sem, amelyek DÁP- (Digitális Állampolgár) vagy KAÜ- (Központi Azonosítási Ügynök) azonosítást használnak

– írják.

A Központi Kormányablakban szombaton és vasárnap (július 18-án és 19-én) kizárólag az elkészült okmányok átvételére lesz lehetőség, a többi ügyintézés ezeken a napokon szünetel.

A tervek szerint az ügyfélkiszolgálás július 20-tól, hétfőtől a normál működési rendben folytatódik.

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