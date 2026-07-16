Gyors elfordulás: a lakosság kétharmada nem látná szívesen Orbán Viktort a politikában

Az új kabinet tagjainak ismertsége kifejezetten magas, amihez nagyban hozzájárul, hogy a választási kampány lezárultával sem lankadt a közügyek iránti figyelem. A válaszadók 41 százaléka rendkívül, további több mint egyharmada pedig legalább közepesen érdeklődőnek vallotta magát. A legismertebb politikus nem meglepő módon a miniszterelnök, Magyar Péter, akit a megkérdezettek 99 százaléka ismer. Őt Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István követi. Az ő nevüket a felnőtt lakosság több mint négyötöde hallotta már, de még a legkevésbé ismert kormánytagokról is tud a lakosság legalább 30 százaléka.

A népszerűségi listát a teljes lakosság körében Magyar Péter, Vitézy Dávid, Orbán Anita és Kapitány István vezeti. Az új miniszterek mindegyikéről elmondható, hogy több támogatójuk van, mint elutasítójuk, ráadásul többségük egyéni népszerűsége a Tisza Párt támogatottságát is meghaladja. Ha kizárólag azokat a válaszadókat vesszük figyelembe, akik ismerik az adott politikust, Kátai-Németh Vilmos és Vitézy Dávid áll az élen 82-82 százalékos kedveltséggel, akiket Forsthoffer Ágnes házelnök követ 80 százalékkal. Ruff Bálintot és Ruszin-Szendi Romuluszt szintén legalább a megkérdezettek fele alkalmasnak tartja fontos politikai tisztségek betöltésére.

Bár a kormánytagok megítélése alapvetően kedvező, a legtöbb ellenérzést Ruszin-Szendi Romulusz és Magyar Péter váltja ki, hiszen mindkettőjüket a népesség negyede utasítja el. Ennek ellenére a kormányfőnek több mint háromszor, míg a honvédelmi miniszternek több mint kétszer annyi támogatója van, mint ellenzője.

Ezzel szemben a korábbi miniszterelnök, Orbán Viktor megítélése jóval kedvezőtlenebb. A lakosság több mint kétharmada egyáltalán nem látná őt szívesen politikai szerepben, és alig több mint negyedük támogatja közéleti jelenlétét.

A Medián 2025. márciusi felméréséhez képest a különbség tovább nőtt, így Magyar Pétert már 22 százalékponttal többen, míg Orbán Viktort 15 százalékponttal kevesebben látnák szívesen a politikai életben.

A pártpreferenciák élesen meghatározzák a két politikus megítélését. A Tisza Párt szavazóinak 98 százaléka támogatja Magyar Pétert, miközben 96 százalékuk elutasítja Orbán Viktort. A teljes népesség 18 százalékát kitevő fideszes szavazótáborban ezzel ellentétes a helyzet, ott 94 százalék továbbra is kitart Orbán Viktor mellett, míg 87 százalék elutasítja a jelenlegi miniszterelnököt. Magyar Péter ugyanakkor a kisebb pártok szavazói, valamint a pártpreferenciával nem rendelkezők körében is jóval népszerűbb elődjénél. Ebben a bázisban Magyar Pétert csaknem kétszer annyian támogatják, mint ahányan elutasítják, míg Orbán Viktor esetében már a kritikusok vannak többségben.

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