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Gazdaság

Kamion és személyautó ütközött, teljes útzár van az 1-es főúton

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Kamion és személyautó ütközött az 1-es főúton Herceghalom és Biatorbágy között, ezért a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön.

Azt írták, hogy a balesethez a törökbálinti hivatásos és a pátyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket.

A helyszínelés idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták

– tették hozzá.

Az Útinform jelentése szerint a 61-es főúton, Nagykónyi határában két személyautó ütközött össze. A 68-as km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

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Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton, Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os km-nél a fél útpályát lezárták.

Az Útinform szerint több autópályán is kisebb-nagyobb fennakadásokra kell készülni.

  • Az M1-es autópályán, a Budapest felé vezető oldalon, Tata és Tatabánya között, valamint Bicskénél és Biatorbágynál egyaránt az erős forgalom miatt lassulás, szakaszos torlódás alakult ki a külső sávban. Aki teheti, személyautóval az átterelt belső sávot használja – írják.
  • Az M3-as autópályán, a határ felé vezető oldalon, Gödöllő térségében a Babati pihenőhelynél megkezdték a helyreállítási munkálatokat a tegnap történt súlyos baleset helyszínénél. A 32-es km-nél emiatt a forgalmat a pihenőhelyen keresztül terelik, már 2-3 km-es a torlódás.
  • Az M5-ös autópályán, Ócsa térségében a növényzetet gondozzák. A Röszke felé vezető oldalon a 31-es és a 35-ös km között mozgó terelés mellet dolgoznak, így csak egy sáv járható. 
  • Az M0-s autóúton, a déli szektorban több helyen is munkavégzés folyik. Az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Dunaharaszti térségében aszfaltmarási munkák miatt mozgó tereléssel a külső sávot lezárták a 21-es és a 22-es km között. Távolabb, az M5-ös autópálya csomópontjánál a 29-es km-nél külső sávzárás mellett dolgoznak. Mindkét helyen torlódás tapasztalható. Az ellenkező oldalon, az M5-ös csomópont után kamerakarbantartás miatt a 32-es km-nél csak egy sáv járható. A kialakult torlódás meghaladta a 3 km-t.

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