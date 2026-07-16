Kamion és személyautó ütközött, teljes útzár van az 1-es főúton

Kamion és személyautó ütközött az 1-es főúton Herceghalom és Biatorbágy között, ezért a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem csütörtökön.

Azt írták, hogy a balesethez a törökbálinti hivatásos és a pátyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a járműveket.

A helyszínelés idejére az útszakaszt teljes szélességében lezárták

– tették hozzá.

Az Útinform jelentése szerint a 61-es főúton, Nagykónyi határában két személyautó ütközött össze. A 68-as km-nél egy sávon, irányonként váltakozva halad a forgalom.

Pályaelhagyásos baleset történt a 77-es főúton, Tótvázsony és Nemesvámos között. A 6-os km-nél a fél útpályát lezárták.

Az Útinform szerint több autópályán is kisebb-nagyobb fennakadásokra kell készülni.