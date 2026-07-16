Két hullámban éri el a változás Magyarországot: komoly lehűlést hoz a vasárnapi hidegfront

A HungaroMet tájékoztatása szerint péntek késő délutántól és estétől északnyugat felől egyre nagyobb eséllyel alakulhatnak ki záporok és zivatarok,
majd szombaton egy gyenge hidegfront vonul át felettünk.
Vasárnap napközben még csak elszórtan kell csapadékra számítani, a késő délutáni és esti órákban azonban megérkezik a következő hidegfront felhőzete és csapadékzónája, amely már érezhetőbb lehűlést hoz magával.
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