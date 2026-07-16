Kiderült, hogyan állnak a magyar gáztárolók a tél előtt

Az első hat hónapban a nagyjából 6000 kilométeres hazai nagynyomású földgázvezeték-rendszeren összesen 8,7 milliárd köbméter földgázt szállítottak, ami mindössze 0,7 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. A hazai földgázfogyasztás szintén lényegében változatlan maradt, mintegy 4,8 milliárd köbméteren, amit elsősorban az enyhébb februári és márciusi időjárás befolyásolt.

A Magyarországra érkező importgáz mennyisége 5,8 milliárd köbmétert tett ki, ami csupán 1 százalékos csökkenést jelent. Továbbra is Szerbia maradt a legfontosabb belépési pont 3,8 milliárd köbméterrel, ezt követte Románia 0,9 milliárd köbméterrel, ahonnan 64 százalékkal nőtt a szállítás. Ezzel szemben az Ausztria felől érkező mennyiség közel felére, 47 százalékkal csökkent, míg Horvátország irányából 57 százalékos növekedést regisztráltak.

A kivitel ugyanakkor érezhetően visszaesett.

Az export 2,31 milliárd köbméterre csökkent, ami 20 százalékos mérséklődést jelent. Különösen az Ukrajna és Szlovákia felé irányuló szállítások estek vissza, miközben Szerbia felé 45 százalékkal nőtt a kivitel.

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A legjelentősebb változás a föld alatti tárolók töltésében látszik. Az első félév során 1,55 milliárd köbméter földgázt tároltak be, ami 52 százalékos növekedés 2025 első félévéhez képest. Ha csak a második negyedévet vizsgáljuk, a betárolás 13 százalékkal haladta meg a tavalyit, míg 2024-hez képest 77 százalékos bővülést mutatott.

Az FGSZ szerint a betárolási szezon ugyan alacsonyabb készletszintről indult, mint tavaly – áprilisban a tárolók 32,5 százalékos töltöttségen álltak a 2025-ös 36 százalékkal szemben –, azonban a nyári betárolásoknak köszönhetően július közepére a készletszint közel utolérte az egy évvel korábbit.

Az európai helyzet ugyanakkor továbbra sem teljesen megnyugtató

- hívjta fel a figyelmet az FGSZ vezetője.

Az ENTSOG korábbi előrejelzése szerint az EU-s gáztárolók feltöltéséhez a következő hónapokban nagyobb LNG-importokra és intenzívebb infrastruktúra-kihasználásra lesz szükség, miközben a geopolitikai feszültségek továbbra is korlátozzák a globális LNG-kínálatot. Magyarország készletszintje jelenleg kedvezőnek számít, azonban a téli ellátásbiztonság továbbra is nagyban függ az európai importlehetőségektől és a nemzetközi gázpiac alakulásától.

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