Kiderültek a részletek: jön a kötelező széltender, milliárdok maradhatnak a beruházóknál

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Elkészült az a rendelettervezet, amely megalapozza a Tisza-kormány szélenergia-programját. Az első adag szélerőműre vonatkozó hálózatra csatlakozási pályázatot augusztus 31-ig kell kiírni, 2030 végéig pedig összesen 4000 megawattnyi – vagyis két Paksi Atomerőmű összteljesítményével felérő – csatlakozási lehetőséget kell biztosítani. A tervek szerint rugalmasabbá válik a pénzügyi biztosítékok rendszere, miközben az első körben szigorú, 24 hónapos határidővel szűrné ki a komolytalan beruházókat. Megnéztük, mit tartalmaz pontosan a tervezet, és összeszedtük, miért éppen most jöhet el a magyar szélenergia pillanata.

Kötelező lesz a szél, szigorú határidővel

A gazdasági és energetikai miniszter társadalmi egyeztetésre feltöltött rendelettervezete a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztásáról szóló szabályokat módosítja.

A tervezet legfontosabb újítása, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) a miniszter felkérésére

évente legalább egy alkalommal kifejezetten szélerőműveket célzó hálózati csatlakozási pályázatot kell kiírnia.



A folyamat gazdája egyértelműen a MEKH lesz: a Hivatal készíti el és teszi közzé a hirdetményt, dolgozza ki a kiírást és értékeli a pályázatokat, az Értékelő Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait pedig a MEKH elnöke jelöli ki a Hivatal köztisztviselői közül. A minisztérium egy szavazati jog nélküli megfigyelőt delegálhat a testületbe, aki a pályázati dokumentumokba betekinthet.



Maga a MEKH egy független szabályozó szerv, amelynek elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A szervezet úgy van kialakítva, hogy független, szakmai alapon szabályozza az energiaszektort, de az elmúlt években több olyan visszhang is megjelent, hogy a gyakorlatban a kormányzati célokkal összhangban működött.

A menetrend így néz majd ki:

Az első pályázatot 2026. augusztus 31-ig kell kiírni, összesen legalább 700 megawatt hálózati betáplálását biztosító csatlakozási teljesítményre. A hálózati csatlakozás igénybevételére 24 hónapos időkeret társul.

2027. január 1. és 2030. december 31. között – az első kiírással együtt – összesen legalább 4000 megawattnyi szélerőművi csatlakozási kapacitást kell meghirdetni. Ez azt jelentené, hogy a Paksi Atomerőmű névleges teljesítményének duplája jelenne meg szélerőműben pár éven belül.

Az idei széltender tehát nem egyszeri lehetőség lesz, hanem rendszeresen meghirdetett, jogszabályban rögzített ütemben zajlik majd a kapacitáskiosztás, ami kiszámítható beruházási lehetőségeket teremt a fejlesztők és a finanszírozó bankok számára. Ha a névleges teljesítményt nézzük, ezzel éves átlagban nagyságrendileg 1000 megawattnyi kapacitást jelent, ami a hazai szélenergia történetében példátlan ütem, hiszen jelenleg összesen van 330 MW.

Érdemes egy pillanatra elidőzni az arányokon:

AZ ELKÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN megtízszereződhet a szélerőművi teljesítmény az ORSZÁGBAN.

Energy Investment Forum 2026 A szélerőművek lehet a legújabb beruházási hullám a napelemek után Magyarországon? Október 8-án kiderül, regisztráljon most az év egyik legjobban várt energetikai konferenciájára! Információ és jelentkezés

A nagy lehetőség mellé szoros határidő jár. A tervezet szerint az első tenderen nyertes pályázók kötelesek az erőművet 24 hónapos határidővel üzembe helyezni és a hálózati csatlakozást ténylegesen igénybe venni – a mentesülés feltételeit a pályázati kiírás rögzíti majd. Ez azt jelenti, hogy aki idén csatlakozási jogot nyer, annak két éven belül el kell kezdenie használni azt.

A logika ismerős lehet a naperőműves évekből: a hálózati kapacitás szűkös jószág, és a rendszer legnagyobb ellensége az a fejlesztő, aki leköti a csatlakozási pontot, majd évekig ül rajta. A "use it or lose it" elv éppen ezt a kapacitásfoglalást hivatott kiszűrni. Ez a rendelekezés egyben azt is jeleneti, hogy a

az első pályázaton nagyobb eséllyel indulhat az, akinek az új projektje már most előrehaladott fázisban van, vagy már meglévő csatlakozási pontot alakít át.

De több ponton jön könnyítés is

Eddig az ajánlati, a teljesítési és az igénybejelentési biztosítékot egyaránt kizárólag pénzbeli letét formájában lehetett teljesíteni – ez a kitétel most mindenhonnan kikerül a szövegből, vagyis a jövőben más,

a fejlesztők likviditását kevésbé terhelő formák (például bankgarancia-jellegű megoldások) előtt is megnyílhat az út

- a konkrét feltételeket a pályázati kiírás határozza majd meg. Egy több száz megawattos tendernél ez nem apróság: a készpénzletét hónapokra parkoltatott volna el milliárdokat.

Szintén a lebonyolítási kockázatot csökkenti egy kevésbé látványos, de fontos módosítás, hogy eddig a MEKH akkor is eredménytelenné nyilváníthatta a teljes eljárást, ha a pályázók legalább 10 százalékával szemben kizárási ok állt fenn – ez a küszöb most 50 százalékra emelkedik. Magyarul: néhány problémás jelentkező a jövőben nem tudja magával rántani az egész tendert.

A tervezet emellett jogszabályi alapra helyezi az előzetes felmérés intézményét: ez egy nyilvános, elektronikus adatgyűjtés, amelyben a lehetséges beruházók tájékoztató jelleggel jelzik tervezett erőműveik csatlakozási elképzeléseit, a MEKH pedig a megadott információkat alátámasztó dokumentumokat is ellenőrizheti. A Hivatal az első ilyen felmérést valójában már júniusban elindította, és piaci információk szerint akár 1500 megawattnyi szélerőmű-fejlesztés is a csőben lehet különböző előkészítettségi fázisban - vagyis az első 700 megawattra papíron bőven van jelentkező.

Az Orbán-kormány árnyékában

Nézzük meg, honnan indul a magyar szélenergia. A beépített kapacitás a 2010-es évek közepe óta 330 megawatton stagnál: 37 szélerőműfarm 172 toronnyal, túlnyomórészt az ország északnyugati csücskében, miután az előző évtized végére a szabályozási környezet – élén a hírhedt 12 kilométeres települési védőtávolsággal – gyakorlatilag lehetetlenné tette új turbinák építését.

A fordulat több lépcsőben jött.

2024-ben, még az Orbán-kormány főleg EU-s nyomásra a védőtávolság 700 méterre csökkentette, miközben megjelentek a gyorsított engedélyezést biztosító könnyített térségek.

Ezt követően 2026 július elején az Tisza-kormány bejelentette, hogy új könnyített térségeket jelöl ki, ahol a szélerőművekre vonatkozó magassági korlát 199 méter.

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter júniusban azt is bejelentette, hogy a kapcsolódó hálózatfejlesztésekre uniós források bevonásával mintegy 1,5 milliárd eurót fordítanak.

Egy szélerőműprojekt a tervezéstől a kereskedelmi üzemig még könnyített térségben is jellemzően 3-4 évet vesz igénybe (a madármonitoringtól a hálózati megerősítéseken át a turbinagyártók várólistájáig sok minden lassítja a folyamatot). A most piacra engedett kapacitások zöme tehát

reálisan az évtized legvégén kezdhet termelni



- a 2030-as célszám tarthatónak tűnik, de a menetrend feszes.

Nem csak a Kisalföld szeles

Hogy egyáltalán van-e hova építeni ennyi turbinát, arról a Portfolio energetikai témájú EnergyTalks podcastjában beszélgettünk Csontos Csabával, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjével, aki részt vett a hazai szélenergia-potenciált vizsgáló RENewLand projektben. A szakértő szerint szakmailag nehezen indokolható, hogy az elmúlt közel 15 évben egyetlen nagyobb léptékű szélturbina sem épült Magyarországon, miközben a napenergia látványosan felfutott, az ország energiaimport-függősége pedig magas maradt.

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A kidolgozott modell szerint az országban 7-10 ezer megawattnyi, viszonylag könnyen azonosítható, kihasználatlan szélenergia-potenciál rejlik. Ezzel megdőlni látszik az a közhiedelem, hogy idehaza csak a Kisalföld alkalmas szélenergia-termelésre. A modern, magasabb tengelymagasságú turbinák a szélnyírás fizikájának köszönhetően az alföldi térségekben is elérik a gazdaságos működéshez szükséges szélsebességet.

Csontos szerint a másfél évtizedes kényszerpihenő paradox módon még előnnyé is fordítható, hiszen

Magyarország úgy építheti ki a saját szélenergia-portfólióját, hogy már a legújabb, modern technológiából válogat.

Amíg mi a szárazföldön, Európa már vizen jár

Hogy a szélenergia mennyire az európai zöld átállás egyik fő mozgatórugója, azt jól megmutatja Dánia, ahol a megújulók részaránya a villamosenergia-termelésben 2024-re meghaladta a 86 százalékot, ennek gerincét pedig a szél adja.

Az ország most a Bornholm-energiaszigettel kísérletezik, amely 3,8 gigawattnyi tengeri szélerőműpark áramát gyűjtené össze, és tenger alatti kábeleken osztaná el Dánia és Németország között.

Az EU a projektre a jövő integrált offshore hálózatainak mintadarabjaként tekint, nem véletlenül: az unió 2030-ra 86-89, 2050-re pedig 355-366 gigawatt tengeri szélkapacitással számol.

Magyarország szempontjából ez két dolog miatt érdekes:

Egyrészt jól látszik, hogy a kontinens energiajövőjében a szélnek megkerülhetetlen szerepet szánnak, és ebben a versenyben Magyarország szárazföldi lemaradása valóban behozandó adósság.

Másrészt – ahogy a podcastban is elhangzott – a késői indulás lehetőség is: amíg a dán offshore úttörőprojektek a költségrobbanással és az ellátási láncok zavaraival küzdenek, addig a hazai fejlesztők a mai, 5 megawattos kiszerelésű, sorozatgyártott szárazföldi turbinákkal, kiforrott technológiával "szórhatják tele" az országot.

a 2010-es évek 1-2 megawattos gépeihez képest fajlagosan kisebb területigénnyel és környezetterheléssel.

A nap- és szélenergia legjobb barátja: az akkumulátor

A szélprogram nem légüres térben indul: a napokban írták alá az EU történetének első háromoldalú energiatárolási megállapodását, amelyhez Magyarország is csatlakozott. A cél a jelenlegi 55 gigawattos uniós teljesítmény megnégyszerezése, 200 gigawattra 2030-ig – a sürgetést jól jelzi, hogy 2026 első negyedévében rekordot döntött, 1223 órára rúgott a negatív árampiaci áras órák száma az uniós másnapi piacokon, vagyis egyre több megújuló termelés vész kárba tárolás híján.

A nap, szél és a tároló ráadásul kifejezetten jó triumvirátust alkot. Egy tisztán napelemes rendszer a csatlakozási pont elérhető kapacitásának mindössze 15-20 százalékát használja ki (a többi lényegében kárba vész), egy modern szélerőmű 30-35 százalékot, a kettő együtt – kihasználva, hogy a szél éjjel és télen, a nap nappal és nyáron erősebb – akár 50 százalékot is elérhet, tárolóval kiegészítve pedig 60-70 százalékos kihasználtság sem elképzelhetetlen.

Vagyis minden megawattnyi szélkapacitás mellé telepített tároló a drágán kiépített hálózati csatlakozás értékét is növeli.



Nem véletlen, hogy a készülő új magyar energiastratégiában a tárolás kiemelt helyet kap: Tótth András energetikai államtitkár a Budapest Energy and Security Talks konferencián arról beszélt, hogy az év végére elkészülő keretrendszer a nukleáris és a megújuló pillér mellett az energiatárolásra, a hálózatfejlesztésre és az energiahatékonyságra épül majd, hosszú távon pedig olyan piaci környezet a cél, amelyben ezek a beruházások támogatás nélkül is megállnak a lábukon.

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