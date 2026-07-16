Kiderültek a részletek: jön a kötelező széltender, milliárdok maradhatnak a beruházóknál

Kötelező lesz a szél, szigorú határidővel
A gazdasági és energetikai miniszter társadalmi egyeztetésre feltöltött rendelettervezete a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztásáról szóló szabályokat módosítja.
A tervezet legfontosabb újítása, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak (MEKH) a miniszter felkérésére
évente legalább egy alkalommal kifejezetten szélerőműveket célzó hálózati csatlakozási pályázatot kell kiírnia.
A folyamat gazdája egyértelműen a MEKH lesz: a Hivatal készíti el és teszi közzé a hirdetményt, dolgozza ki a kiírást és értékeli a pályázatokat, az Értékelő Bizottság elnökét, tagjait és póttagjait pedig a MEKH elnöke jelöli ki a Hivatal köztisztviselői közül. A minisztérium egy szavazati jog nélküli megfigyelőt delegálhat a testületbe, aki a pályázati dokumentumokba betekinthet.
Maga a MEKH egy független szabályozó szerv, amelynek elnökét a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A szervezet úgy van kialakítva, hogy független, szakmai alapon szabályozza az energiaszektort, de az elmúlt években több olyan visszhang is megjelent, hogy a gyakorlatban a kormányzati célokkal összhangban működött.
A menetrend így néz majd ki:
- Az első pályázatot 2026. augusztus 31-ig kell kiírni, összesen legalább 700 megawatt hálózati betáplálását biztosító csatlakozási teljesítményre. A hálózati csatlakozás igénybevételére 24 hónapos időkeret társul.
- 2027. január 1. és 2030. december 31. között – az első kiírással együtt – összesen legalább 4000 megawattnyi szélerőművi csatlakozási kapacitást kell meghirdetni. Ez azt jelentené, hogy a Paksi Atomerőmű névleges teljesítményének duplája jelenne meg szélerőműben pár éven belül.
Az idei széltender tehát nem egyszeri lehetőség lesz, hanem rendszeresen meghirdetett, jogszabályban rögzített ütemben zajlik majd a kapacitáskiosztás, ami kiszámítható beruházási lehetőségeket teremt a fejlesztők és a finanszírozó bankok számára. Ha a névleges teljesítményt nézzük, ezzel éves átlagban nagyságrendileg 1000 megawattnyi kapacitást jelent, ami a hazai szélenergia történetében példátlan ütem, hiszen jelenleg összesen van 330 MW.
Érdemes egy pillanatra elidőzni az arányokon:
AZ ELKÖVETKEZŐ ÖT ÉVBEN megtízszereződhet a szélerőművi teljesítmény az ORSZÁGBAN.
A nagy lehetőség mellé szoros határidő jár. A tervezet szerint az első tenderen nyertes pályázók kötelesek az erőművet 24 hónapos határidővel üzembe helyezni és a hálózati csatlakozást ténylegesen igénybe venni – a mentesülés feltételeit a pályázati kiírás rögzíti majd. Ez azt jelenti, hogy aki idén csatlakozási jogot nyer, annak két éven belül el kell kezdenie használni azt.
A logika ismerős lehet a naperőműves évekből: a hálózati kapacitás szűkös jószág, és a rendszer legnagyobb ellensége az a fejlesztő, aki leköti a csatlakozási pontot, majd évekig ül rajta. A "use it or lose it" elv éppen ezt a kapacitásfoglalást hivatott kiszűrni. Ez a rendelekezés egyben azt is jeleneti, hogy a
az első pályázaton nagyobb eséllyel indulhat az, akinek az új projektje már most előrehaladott fázisban van, vagy már meglévő csatlakozási pontot alakít át.
De több ponton jön könnyítés is
Eddig az ajánlati, a teljesítési és az igénybejelentési biztosítékot egyaránt kizárólag pénzbeli letét formájában lehetett teljesíteni – ez a kitétel most mindenhonnan kikerül a szövegből, vagyis a jövőben más,
a fejlesztők likviditását kevésbé terhelő formák (például bankgarancia-jellegű megoldások) előtt is megnyílhat az út
- a konkrét feltételeket a pályázati kiírás határozza majd meg. Egy több száz megawattos tendernél ez nem apróság: a készpénzletét hónapokra parkoltatott volna el milliárdokat.
Szintén a lebonyolítási kockázatot csökkenti egy kevésbé látványos, de fontos módosítás, hogy eddig a MEKH akkor is eredménytelenné nyilváníthatta a teljes eljárást, ha a pályázók legalább 10 százalékával szemben kizárási ok állt fenn – ez a küszöb most 50 százalékra emelkedik. Magyarul: néhány problémás jelentkező a jövőben nem tudja magával rántani az egész tendert.
A tervezet emellett jogszabályi alapra helyezi az előzetes felmérés intézményét: ez egy nyilvános, elektronikus adatgyűjtés, amelyben a lehetséges beruházók tájékoztató jelleggel jelzik tervezett erőműveik csatlakozási elképzeléseit, a MEKH pedig a megadott információkat alátámasztó dokumentumokat is ellenőrizheti. A Hivatal az első ilyen felmérést valójában már júniusban elindította, és piaci információk szerint akár 1500 megawattnyi szélerőmű-fejlesztés is a csőben lehet különböző előkészítettségi fázisban - vagyis az első 700 megawattra papíron bőven van jelentkező.
Az Orbán-kormány árnyékában
Nézzük meg, honnan indul a magyar szélenergia. A beépített kapacitás a 2010-es évek közepe óta 330 megawatton stagnál: 37 szélerőműfarm 172 toronnyal, túlnyomórészt az ország északnyugati csücskében, miután az előző évtized végére a szabályozási környezet – élén a hírhedt 12 kilométeres települési védőtávolsággal – gyakorlatilag lehetetlenné tette új turbinák építését.
A fordulat több lépcsőben jött.
- 2024-ben, még az Orbán-kormány főleg EU-s nyomásra a védőtávolság 700 méterre csökkentette, miközben megjelentek a gyorsított engedélyezést biztosító könnyített térségek.
- Ezt követően 2026 július elején az Tisza-kormány bejelentette, hogy új könnyített térségeket jelöl ki, ahol a szélerőművekre vonatkozó magassági korlát 199 méter.
- Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter júniusban azt is bejelentette, hogy a kapcsolódó hálózatfejlesztésekre uniós források bevonásával mintegy 1,5 milliárd eurót fordítanak.
Egy szélerőműprojekt a tervezéstől a kereskedelmi üzemig még könnyített térségben is jellemzően 3-4 évet vesz igénybe (a madármonitoringtól a hálózati megerősítéseken át a turbinagyártók várólistájáig sok minden lassítja a folyamatot). A most piacra engedett kapacitások zöme tehát
reálisan az évtized legvégén kezdhet termelni
- a 2030-as célszám tarthatónak tűnik, de a menetrend feszes.
Nem csak a Kisalföld szeles
Hogy egyáltalán van-e hova építeni ennyi turbinát, arról a Portfolio energetikai témájú EnergyTalks podcastjában beszélgettünk Csontos Csabával, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetőjével, aki részt vett a hazai szélenergia-potenciált vizsgáló RENewLand projektben. A szakértő szerint szakmailag nehezen indokolható, hogy az elmúlt közel 15 évben egyetlen nagyobb léptékű szélturbina sem épült Magyarországon, miközben a napenergia látványosan felfutott, az ország energiaimport-függősége pedig magas maradt.
A kidolgozott modell szerint az országban 7-10 ezer megawattnyi, viszonylag könnyen azonosítható, kihasználatlan szélenergia-potenciál rejlik. Ezzel megdőlni látszik az a közhiedelem, hogy idehaza csak a Kisalföld alkalmas szélenergia-termelésre. A modern, magasabb tengelymagasságú turbinák a szélnyírás fizikájának köszönhetően az alföldi térségekben is elérik a gazdaságos működéshez szükséges szélsebességet.
Csontos szerint a másfél évtizedes kényszerpihenő paradox módon még előnnyé is fordítható, hiszen
Magyarország úgy építheti ki a saját szélenergia-portfólióját, hogy már a legújabb, modern technológiából válogat.
Amíg mi a szárazföldön, Európa már vizen jár
Hogy a szélenergia mennyire az európai zöld átállás egyik fő mozgatórugója, azt jól megmutatja Dánia, ahol a megújulók részaránya a villamosenergia-termelésben 2024-re meghaladta a 86 százalékot, ennek gerincét pedig a szél adja.
Az ország most a Bornholm-energiaszigettel kísérletezik, amely 3,8 gigawattnyi tengeri szélerőműpark áramát gyűjtené össze, és tenger alatti kábeleken osztaná el Dánia és Németország között.
Az EU a projektre a jövő integrált offshore hálózatainak mintadarabjaként tekint, nem véletlenül: az unió 2030-ra 86-89, 2050-re pedig 355-366 gigawatt tengeri szélkapacitással számol.
Magyarország szempontjából ez két dolog miatt érdekes:
- Egyrészt jól látszik, hogy a kontinens energiajövőjében a szélnek megkerülhetetlen szerepet szánnak, és ebben a versenyben Magyarország szárazföldi lemaradása valóban behozandó adósság.
- Másrészt – ahogy a podcastban is elhangzott – a késői indulás lehetőség is: amíg a dán offshore úttörőprojektek a költségrobbanással és az ellátási láncok zavaraival küzdenek, addig a hazai fejlesztők a mai, 5 megawattos kiszerelésű, sorozatgyártott szárazföldi turbinákkal, kiforrott technológiával "szórhatják tele" az országot.
a 2010-es évek 1-2 megawattos gépeihez képest fajlagosan kisebb területigénnyel és környezetterheléssel.
A nap- és szélenergia legjobb barátja: az akkumulátor
A szélprogram nem légüres térben indul: a napokban írták alá az EU történetének első háromoldalú energiatárolási megállapodását, amelyhez Magyarország is csatlakozott. A cél a jelenlegi 55 gigawattos uniós teljesítmény megnégyszerezése, 200 gigawattra 2030-ig – a sürgetést jól jelzi, hogy 2026 első negyedévében rekordot döntött, 1223 órára rúgott a negatív árampiaci áras órák száma az uniós másnapi piacokon, vagyis egyre több megújuló termelés vész kárba tárolás híján.
A nap, szél és a tároló ráadásul kifejezetten jó triumvirátust alkot. Egy tisztán napelemes rendszer a csatlakozási pont elérhető kapacitásának mindössze 15-20 százalékát használja ki (a többi lényegében kárba vész), egy modern szélerőmű 30-35 százalékot, a kettő együtt – kihasználva, hogy a szél éjjel és télen, a nap nappal és nyáron erősebb – akár 50 százalékot is elérhet, tárolóval kiegészítve pedig 60-70 százalékos kihasználtság sem elképzelhetetlen.
Vagyis minden megawattnyi szélkapacitás mellé telepített tároló a drágán kiépített hálózati csatlakozás értékét is növeli.
Nem véletlen, hogy a készülő új magyar energiastratégiában a tárolás kiemelt helyet kap: Tótth András energetikai államtitkár a Budapest Energy and Security Talks konferencián arról beszélt, hogy az év végére elkészülő keretrendszer a nukleáris és a megújuló pillér mellett az energiatárolásra, a hálózatfejlesztésre és az energiahatékonyságra épül majd, hosszú távon pedig olyan piaci környezet a cél, amelyben ezek a beruházások támogatás nélkül is megállnak a lábukon.
Címlapkép forrása: Bruce Bennett/Getty Images
Kiderült, hogyan állnak a magyar gáztárolók a tél előtt
Nagyon visszaesett a kivitel.
Magyar Péter: a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány
Jön a Baross Gábor Program.
A bűnözés fellegvárává válik Budapest – Öt pontban sürgetnek azonnali intézkedéseket kerületi polgármesterek
Rohamosan romlik a közbiztonság a fővárosban.
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára!
Megjöttek a friss adatok.
Masszív beruhását jelentett be az USA-ban a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója
További 100 milliárd dollárt fektet be.
Megszólalt Brüsszel Zelenszkij váratlan húzása után: "nagy meglepetés"
Kérdéseket vet fel az elnök döntése.
Több mint tízszeres (!) túlárazás is előfordult a Balásy-cégek kormánynak végzett munkája során
Egy netes visszaszámláló megtervezése 66 óra programozást igényelt a papírok szerint.
Megszólalt a Mol az üzemanyagárakról
Szerintük nincs szükség extra tartalékokra.
Már az AI fizet a kártyáddal Magyarországon - új lehetőségek a lakossági és vállalati bankolásban
Három hét alatt két magyar bank is engedélyezte, hogy egy mesterséges intelligencia a nevedben fizessen. Májusban előbb az OTP Bank, majd a Gránit Bank hajtott végre ilyen tranzakciót, júliusban
Top 10 osztalék részvény - 2026. július
Július elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
10 tény az SAP bérszámfejtés kiszervezéséről - mikor éri meg külső partnerre bízni?
Az SAP bérszámfejtés sok vállalatnál nem egyszerű háttérfolyamat, hanem az egyik legérzékenyebb üzleti működési terület. Összekapcsolódik a HR-rel, a pénzüggyel, a munkaidő-nyilvántart
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Dermesztő jóslat jött: aki lefejleszti a szuperintelligenciát, azé lesz minden?
Ránk ijesztettek.
Órákon belül elbúcsúzhatunk kedvenc állampapírjainktól − Meddig folytatódhat a kamatvágás?
Kérdés, hogy megéri-e még ezek után az államnak hitelezni.
Mutatunk egy magyar részvényt, amire érdemes lehet odafigyelni
Bárány Kristóffal, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnökével beszélgettünk.