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Gazdaság

Koronavírus: emelkedett az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben, nőhet a fertőzések száma

MTI
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Az elmúlt héten – az előző hetekhez képest – országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.

A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítőanyag Budapest Észak- és Dél-Pesti, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint

a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki.

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