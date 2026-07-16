Koronavírus: emelkedett az örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben, nőhet a fertőzések száma

Az elmúlt héten – az előző hetekhez képest – országos szinten enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) a honlapján csütörtökön.

A tájékoztató szerint az év 28. hetében az örökítőanyag Budapest Észak- és Dél-Pesti, Budapest Központi Szennyvíztisztító Telep ellátási területén, valamint Debrecenben volt kimutatási határ felett. Az örökítőanyag koncentrációja valamennyi mintában az alacsony tartományban volt a 28. naptári héten.

Az NNGYK közlése szerint

a szennyvízminták alapján a koronavírus-fertőzések számának lokális emelkedése nem zárható ki.