Különös történések a magántőkealapoknál: 281 milliárd forintot kezelhettek hűtlenül, feljelentést tett a Transparency

A 2023-ban életre hívott, 600 milliárd forint keretösszegű Baross Gábor Tőkeprogram három pillére közül az első – ingatlan- és értékpapíralapok – nyílt pályáztatás keretében valósult meg. A másik kettőnél, a Zöld Alapok Tőkeprogramnál és a Ráemelési, vagy más néven Gazdaságélénkítés pillérnél azonban nem volt nyilvános pályáztatás, és több esetben a kedvezményezett alapkezelők neve, sőt a befektetés összege sem jelent meg az állami szervezetek, a programot koordináló Nemzeti Tőkeholding és a befektetéseket előkészítő és megvalósító, MFB Zrt. és MFB Invest kommunikációjában. A befektetésekbe az állami fél privát hátterű társbefektetőt is bevont, akinek a kilétét ezidáig szintén homály fedte – írja a Transparency.
A program II. és III. pillérének keretében összesen 11 tőkealap részesült állami befektetésben, ennek összege meghaladja a 388 milliárd forintot.
A Transparency International (TI) Magyarország – több pert követően, amelyeket az adatszolgáltatás megtagadása miatt indított és nyert meg – hozzájutott az érintett tőkealapok döntéselőkészítő irataihoz.
|A Baross Gábor Tőkeprogram II. és III. pillérében befektetésben részesülő tőkealapok
|Tőkealap neve
|Alapkezelő neve
|Állami befektető neve
|Állami részesedés mértéke (%)
|Állami kötelezettségvállalás mértéke (Mrd Ft)
|Futamidő
|Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap
|Biggeorge Alapkezelő Zrt.
|MFB Invest Zrt.
|74%
|19,6
|2023– (nyíltvégű)
|Finext Helloparks Two Alapok Alapja Értékpapír Befektetési Alap
|FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt.
|MFB Zrt.
|70%
|37,5
|2024–2031
|Solva V Magántőkealap
|Gran Private Equity Zrt.
|MFB Invest Zrt.
|70%
|14
|2024–2034
|Impact Ventures III. Tőkealap
|Impact Ventures Kockázati Magántőkealapkezelő Zrt.
|MFB Invest Zrt.
|49%
|7,5
|2024–2034
|Digital and Circular Tomorrow Magántőkealap
|Lead Ventures Alapkezelő Zrt.
|MFB Invest Zrt.
|49%
|18,4
|2024–2034
|Platina Digitalizációs Magántőkealap
|Platina Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
|MFB Invest Zrt.
|70%
|10
|2023–2033
|MBH Magántőkealap
|Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.
|MFB Zrt.
|70%
|166,2
|2021–2036
|Xanga RED Magántőkealap
|Xanga Ventures Alapkezelő Zrt.
|MFB Invest Zrt.
|69,9%
|10
|2024–2039
|CLM Future Magántőkealap
|Crux Tőkealap-kezelő Zrt.
|MFB Zrt.
|70%
|35
|2023–2038
|Trustify Impact I. Magántőkealap
|Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt.
|MFB Zrt.
|70%
|35
|2024–2038
|Andezit Magántőkealap
|Gránit Alapkezelő Zrt.
|MFB Zrt.
|70%
|35
|2025–2040
|Állami kötelezettségvállalás mértéke összesen (Mrd Ft)
|388,2
|Forrás: Transparency International Magyarország, Portfolio
A TI Magyarország e 11 tőkealap közül öt magántőkealap – az Andezit Magántőkealap, a Trustify Impact I. Magántőkealap, a CLM Future Magántőkealap, az MBH (korábbi nevein Equilor II., majd MKB) Magántőkealap, és a XANGA RED Magántőkealap – esetében végzett részletes, dokumentumalapú kockázatelemzést. Ez az öt magántőkealap önmagában 281 milliárd forintnyi állami kötelezettségvállalást testesít meg.
Szemet hunytak a szisztematikus hiányosságok felett
A vizsgált dokumentumok mind az öt magántőkealapnál ugyanazt a mintázatot mutatják:
- magánkézben lévő alapkezelő és ismeretlen hátterű társbefektető jelenik meg, jellemzően 70 százalékos állami tulajdoni hányad mellett – ám ezzel arányban nem álló, mindössze 20–50 százalékos szavazati joggal. Az állam tehát a legtöbb esetben többségi tulajdonosként is kisebbségbe szorul.
- Ehhez társul a kockázatkezelési funkció szisztematikus hiánya. A törvény által megkövetelt, a befektetési döntéshozataltól elkülönült, érdemi kockázatfeltárás egyik vizsgált magántőkealapnál sem volt dokumentumokkal alátámasztható. Egy esetben, a Xanga RED Magántőkealapnál az előterjesztés szövege szó szerint megegyezik a kockázatkezelői véleménnyel. Ennél is szemléletesebb hiányosságok jellemzik az MBH Magántőkealap esetét: az ezen magántőkealap által felvásárolt egyik céltársaság, az Aqua Lorenzo Kft. már a befektetés előtt is több milliárdos veszteséget termelt, az állami tőke mégis a háromszorosára nőtt a magántőkealapban a program során.
- Az állami támogatás tilalmának való megfelelést igazoló ún. MEIP-tesztek – amelyeknek azt kellene alátámasztaniuk, hogy egy piaci szereplő is hasonló feltételekkel fektetett volna be – több esetben kritika nélkül vették át a kérelmezők saját, optimista pénzügyi terveit. Az MBH Magántőkealapnál például a korábbi befektetések 4,3, az újak 15,65 százalékos elvárt hozammal szerepelnek – a különbség indoklás nélkül marad.
A dokumentumok alapján a privát hátterű társbefektetők is azonosíthatóvá váltak.
Ezek nyomán mind az öt magántőkealapnál feltárható valamilyen tulajdonosi összefonódás az alapkezelő és a társbefektető, illetve a céltársaságok között.
A rendelkezésre álló dokumentumok arra utalnak, hogy az összefonódást nem kezelte összeférhetetlenségi kockázatként az állami befektető, noha az átfedések kihathatnak a céltársaságok kiválasztására és a magántőkealapok értékelésére is. Néhány példa a tulajdonosi összefonódásokra:
- A CLM Future Magántőkealap esetében az alapkezelő és társbefektető azonos érdekkör állt: a létrehozáskor Jellinek Dániel, az alapkezelő változását követően pedig a svájci székhelyű Largus Holding AG tulajdonában volt.
- Az MBH Magántőkealap társbefektetője mögött Mészáros Lőrinc érdekeltségei azonosíthatók, miközben a korábbi miniszterelnök gyermekkori barátjának érdekeltségei eladóként és társbefektetőként is megjelennek a magántőkealap által befektetésben részesített céltáraságokban.
- A Trustify Impact I. Magántőkealap alapkezelője és tárbefektetője mögött szintén azonos személy áll: a Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter érdekköréhez kötött szereplő, Fenyvesi Péter.
- Az Andezit Magántőkealap alapkezelője pedig Tiborcz István tulajdoni körébe tartozik, miközben a társbefektető az Alteo Nyrt., melyben az alapkezelő egy másik magántőkealapja, a Főnix Magántőkealap rendelkezik érdekeltséggel.
- A Xanga RED Magántőkealap esetében az alapkezelő (Herdon-csoport) és a társbefektető (XID Zrt.) közötti összefonódást az előterjesztés rögzíti, kizáró feltételként nem kezeli.
Hűtlen kezelés gyanúja
A kockázatkezelés, az átlátható pályáztatás és az összeférhetetlenség kizárása azért lényeges, mert ezek nélkül utólag nem rekonstruálható, hogy a közpénz valóban a legjobb, legmegalapozottabb döntés mentén került-e magánkézbe. Az Alaptörvény kifejezetten előírja, hogy a nemzeti vagyont az átláthatóság és az elszámoltathatóság elve szerint kell kezelni, és azt a követelményt támasztja, hogy
nemzeti vagyon hasznosítására csak átlátható tulajdonosi szerkezetű szervezettel köthető szerződés.
A TI Magyarország álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját, tekintettel arra, hogy az állami vagyon kezelésével megbízott MFB és MFB Invest a gondos vagyonkezelés kötelezettségeit megszegve okozhatott vagyoni hátrányt – amelynek pontos mértéke a hosszú, többnyire tizenöt éves futamidők miatt jellemzően csak az alapok zárásakor lesz megállapítható.
Mindezek alapján a TI Magyarország az ügyben
számvevőszéki vizsgálatot kezdeményezett, és büntetőfeljelentést is tett.
Egyúttal javaslatot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy az Állami Számvevőszéknek, illetve a nyomozó hatóságnak mely további, a TI Magyarország számára jelenleg nem hozzáférhető dokumentumokat érdemes megvizsgálnia ahhoz, hogy a több száz milliárd forintnyi közpénz sorsa végre teljeskörűen átlátható legyen.
A magántőkealapokat érintő korrupcióellenes intézkedésekről és azok várható hatásairól itt írtunk korábban.
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