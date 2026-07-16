Különös történések a magántőkealapoknál: 281 milliárd forintot kezelhettek hűtlenül, feljelentést tett a Transparency

Számos vakfoltot feltárt a Transparency International (TI) Magyarország elemzése a Baross Gábor Tőkeprogram háttérdokumentumainak vizsgálata során. A program két legutóbbi szakaszában a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) és az MFB Invest mintegy 388 milliárd forintnyi tőke befektetését vállalta 11 tőkealapban. Ebből a TI Magyarország öt magántőkealap döntéselőkészítő dokumentumait vizsgálta meg. A háttéranyagok a titkolt társbefektetők kilétét is felfedik. Az eredmény: rendszerszintű hiányosságok a kockázatkezelésben, kétes megalapozottságú piaci tesztek, fel nem tárt összeférhetetlenségek – és 281 milliárd forintnyi állami forrás, amelynek sorsa évekig nyomon követhetetlen marad. Az ügyben a TI Magyarország feljelentést tesz és számvevőszéki vizsgálatot kezdeményez – közölte a szervezet.

A 2023-ban életre hívott, 600 milliárd forint keretösszegű Baross Gábor Tőkeprogram három pillére közül az első – ingatlan- és értékpapíralapok – nyílt pályáztatás keretében valósult meg. A másik kettőnél, a Zöld Alapok Tőkeprogramnál és a Ráemelési, vagy más néven Gazdaságélénkítés pillérnél azonban nem volt nyilvános pályáztatás, és több esetben a kedvezményezett alapkezelők neve, sőt a befektetés összege sem jelent meg az állami szervezetek, a programot koordináló Nemzeti Tőkeholding és a befektetéseket előkészítő és megvalósító, MFB Zrt. és MFB Invest kommunikációjában. A befektetésekbe az állami fél privát hátterű társbefektetőt is bevont, akinek a kilétét ezidáig szintén homály fedte – írja a Transparency.

A program II. és III. pillérének keretében összesen 11 tőkealap részesült állami befektetésben, ennek összege meghaladja a 388 milliárd forintot.

A Transparency International (TI) Magyarország – több pert követően, amelyeket az adatszolgáltatás megtagadása miatt indított és nyert meg – hozzájutott az érintett tőkealapok döntéselőkészítő irataihoz.

A Baross Gábor Tőkeprogram II. és III. pillérében befektetésben részesülő tőkealapok Tőkealap neve Alapkezelő neve Állami befektető neve Állami részesedés mértéke (%) Állami kötelezettségvállalás mértéke (Mrd Ft) Futamidő Biggeorge 40. Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alap Biggeorge Alapkezelő Zrt. MFB Invest Zrt. 74% 19,6 2023– (nyíltvégű) Finext Helloparks Two Alapok Alapja Értékpapír Befektetési Alap FINEXT Befektetési Alapkezelő Zrt. MFB Zrt. 70% 37,5 2024–2031 Solva V Magántőkealap Gran Private Equity Zrt. MFB Invest Zrt. 70% 14 2024–2034 Impact Ventures III. Tőkealap Impact Ventures Kockázati Magántőkealapkezelő Zrt. MFB Invest Zrt. 49% 7,5 2024–2034 Digital and Circular Tomorrow Magántőkealap Lead Ventures Alapkezelő Zrt. MFB Invest Zrt. 49% 18,4 2024–2034 Platina Digitalizációs Magántőkealap Platina Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. MFB Invest Zrt. 70% 10 2023–2033 MBH Magántőkealap Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. MFB Zrt. 70% 166,2 2021–2036 Xanga RED Magántőkealap Xanga Ventures Alapkezelő Zrt. MFB Invest Zrt. 69,9% 10 2024–2039 CLM Future Magántőkealap Crux Tőkealap-kezelő Zrt. MFB Zrt. 70% 35 2023–2038 Trustify Impact I. Magántőkealap Trustify Befektetési Alapkezelő Zrt. MFB Zrt. 70% 35 2024–2038 Andezit Magántőkealap Gránit Alapkezelő Zrt. MFB Zrt. 70% 35 2025–2040 Állami kötelezettségvállalás mértéke összesen (Mrd Ft) 388,2 Forrás: Transparency International Magyarország, Portfolio

A TI Magyarország e 11 tőkealap közül öt magántőkealap – az Andezit Magántőkealap, a Trustify Impact I. Magántőkealap, a CLM Future Magántőkealap, az MBH (korábbi nevein Equilor II., majd MKB) Magántőkealap, és a XANGA RED Magántőkealap – esetében végzett részletes, dokumentumalapú kockázatelemzést. Ez az öt magántőkealap önmagában 281 milliárd forintnyi állami kötelezettségvállalást testesít meg.

Szemet hunytak a szisztematikus hiányosságok felett

A vizsgált dokumentumok mind az öt magántőkealapnál ugyanazt a mintázatot mutatják:

magánkézben lévő alapkezelő és ismeretlen hátterű társbefektető jelenik meg, jellemzően 70 százalékos állami tulajdoni hányad mellett – ám ezzel arányban nem álló, mindössze 20–50 százalékos szavazati joggal. Az állam tehát a legtöbb esetben többségi tulajdonosként is kisebbségbe szorul.

Ehhez társul a kockázatkezelési funkció szisztematikus hiánya. A törvény által megkövetelt, a befektetési döntéshozataltól elkülönült, érdemi kockázatfeltárás egyik vizsgált magántőkealapnál sem volt dokumentumokkal alátámasztható. Egy esetben, a Xanga RED Magántőkealapnál az előterjesztés szövege szó szerint megegyezik a kockázatkezelői véleménnyel. Ennél is szemléletesebb hiányosságok jellemzik az MBH Magántőkealap esetét: az ezen magántőkealap által felvásárolt egyik céltársaság, az Aqua Lorenzo Kft. már a befektetés előtt is több milliárdos veszteséget termelt, az állami tőke mégis a háromszorosára nőtt a magántőkealapban a program során.

Egy esetben, a Xanga RED Magántőkealapnál az előterjesztés szövege szó szerint megegyezik a kockázatkezelői véleménnyel. Ennél is szemléletesebb hiányosságok jellemzik az MBH Magántőkealap esetét: az ezen magántőkealap által felvásárolt egyik céltársaság, az Aqua Lorenzo Kft. már a befektetés előtt is több milliárdos veszteséget termelt, az állami tőke mégis a háromszorosára nőtt a magántőkealapban a program során. Az állami támogatás tilalmának való megfelelést igazoló ún. MEIP-tesztek – amelyeknek azt kellene alátámasztaniuk, hogy egy piaci szereplő is hasonló feltételekkel fektetett volna be – több esetben kritika nélkül vették át a kérelmezők saját, optimista pénzügyi terveit. Az MBH Magántőkealapnál például a korábbi befektetések 4,3, az újak 15,65 százalékos elvárt hozammal szerepelnek – a különbség indoklás nélkül marad.

A dokumentumok alapján a privát hátterű társbefektetők is azonosíthatóvá váltak.

Ezek nyomán mind az öt magántőkealapnál feltárható valamilyen tulajdonosi összefonódás az alapkezelő és a társbefektető, illetve a céltársaságok között.

A rendelkezésre álló dokumentumok arra utalnak, hogy az összefonódást nem kezelte összeférhetetlenségi kockázatként az állami befektető, noha az átfedések kihathatnak a céltársaságok kiválasztására és a magántőkealapok értékelésére is. Néhány példa a tulajdonosi összefonódásokra:

A CLM Future Magántőkealap esetében az alapkezelő és társbefektető azonos érdekkör állt: a létrehozáskor Jellinek Dániel, az alapkezelő változását követően pedig a svájci székhelyű Largus Holding AG tulajdonában volt.

Az MBH Magántőkealap társbefektetője mögött Mészáros Lőrinc érdekeltségei azonosíthatók, miközben a korábbi miniszterelnök gyermekkori barátjának érdekeltségei eladóként és társbefektetőként is megjelennek a magántőkealap által befektetésben részesített céltáraságokban.

A Trustify Impact I. Magántőkealap alapkezelője és tárbefektetője mögött szintén azonos személy áll: a Nagy Márton korábbi nemzetgazdasági miniszter érdekköréhez kötött szereplő, Fenyvesi Péter.

Az Andezit Magántőkealap alapkezelője pedig Tiborcz István tulajdoni körébe tartozik, miközben a társbefektető az Alteo Nyrt., melyben az alapkezelő egy másik magántőkealapja, a Főnix Magántőkealap rendelkezik érdekeltséggel.

A Xanga RED Magántőkealap esetében az alapkezelő (Herdon-csoport) és a társbefektető (XID Zrt.) közötti összefonódást az előterjesztés rögzíti, kizáró feltételként nem kezeli.

Hűtlen kezelés gyanúja

A kockázatkezelés, az átlátható pályáztatás és az összeférhetetlenség kizárása azért lényeges, mert ezek nélkül utólag nem rekonstruálható, hogy a közpénz valóban a legjobb, legmegalapozottabb döntés mentén került-e magánkézbe. Az Alaptörvény kifejezetten előírja, hogy a nemzeti vagyont az átláthatóság és az elszámoltathatóság elve szerint kell kezelni, és azt a követelményt támasztja, hogy

nemzeti vagyon hasznosítására csak átlátható tulajdonosi szerkezetű szervezettel köthető szerződés.

A TI Magyarország álláspontja szerint a feltárt mintázatok együttesen megalapozzák a hűtlen kezelés bűncselekményének gyanúját, tekintettel arra, hogy az állami vagyon kezelésével megbízott MFB és MFB Invest a gondos vagyonkezelés kötelezettségeit megszegve okozhatott vagyoni hátrányt – amelynek pontos mértéke a hosszú, többnyire tizenöt éves futamidők miatt jellemzően csak az alapok zárásakor lesz megállapítható.

Mindezek alapján a TI Magyarország az ügyben

számvevőszéki vizsgálatot kezdeményezett, és büntetőfeljelentést is tett.

Egyúttal javaslatot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy az Állami Számvevőszéknek, illetve a nyomozó hatóságnak mely további, a TI Magyarország számára jelenleg nem hozzáférhető dokumentumokat érdemes megvizsgálnia ahhoz, hogy a több száz milliárd forintnyi közpénz sorsa végre teljeskörűen átlátható legyen.

A magántőkealapokat érintő korrupcióellenes intézkedésekről és azok várható hatásairól itt írtunk korábban.

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