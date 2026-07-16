Magyar Péter: a magyar történelem egyik legnagyobb vasútfejlesztési programjáról döntött a kormány

A miniszterelnök bejelentése szerint jön a Baross Gábor Program, amelynek részleteit jövő héten Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel ismertetik.

A programról már Vitézy Dávid miniszteri felkérésekor szó volt, Magyar Péter akkor azt mondta, a miniszter feladata az lesz, hogy kivezesse a magyar vasutat a jelenlegi működési problémákból, és megkezdje a TISZA közlekedési és városfejlesztési programjának végrehajtását. Ennek részeként – az elérhető európai uniós források bevonásával – egy átfogó fejlesztési időszak elindítását vázolta fel, amelyet a magyar vasút „második aranykoraként” írt le, utalva Baross Gábor korszakára.

Szintén miniszteri felkérésekor Vitézy azt írta:

Az uniós források hazahozatalával el kell indítani a Baross Gábor nevét méltán viselő átfogó vasút- és hév-fejlesztési programot: pályafelújítások és átfogó járműcsere nélkül nincs fordulat. Amíg ez elérhető, addig is életben kell tartani a beteget, hiszen a magyar vasút állapota szó szerint válságos.

A miniszterelnök friss bejegyzése szerint tehát a vasútfejlesztés is téma volt a szerdai kormányülésen. Korábbi tájékoztatása alapján tudjuk, hogy emellett szó esett a Szent István nevét viselő vidékfejlesztési programról, így várhatóan erről is szó lesz a ma 3 órától kezdődő kormányszóviviői tájékoztatón.

A sajtótájékoztatót élőben követjük majd.

Címlapkép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala