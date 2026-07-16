Megjött a friss bérstatisztika: már 760 ezer forint felett van a bruttó átlagkereset Magyarországon

2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 100, a nettó átlagkereset 535 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11,0, a reálkereset pedig 9,0%-kal múlta felül az egy évvel korábbit - közölte a KSH.
Az előző hónapban a bruttó átlagkeresetek 9%-kal emelkedtek, vagyis némi lassulás volt megfigyelhető, ám a magabiztos keresetjavulás képe nem tört meg.
A bruttó keresetnövekedési adat úgy jött össze, hogy a vállalati szektorban 8,5%-os volt a növekedési ütem, míg a költségvetési szektorban 9,4%-kal emelkedtek a bérek év/év alapon.
A KSH arra is kitér, hogy
a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.
A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 718 200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716 100, a költségvetésben 715 100, a nonprofit szektorban 745 700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt.
Reálbérek
A reálkereset 9,0%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8%-os növekedése mellett.
A bruttó mediánkereset 615 600 forintot ért el, ami 9,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A nettó kereset mediánértéke 436 200 forintot tett ki, ez 11,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.
Mit mondanak az elemzők?
Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza szerint a KSH friss átlagkereset-statisztikája továbbra is pozitív képet fest a bérfolyamatokról, a friss adat ugyan lassulást mutat mérsékelten, de a piaci konszenzusnak megfelelő.
A mediánkereset továbbra is a minimálbér-emeléshez közeli, annál valamivel gyorsabb ütemben nőtt. Ez a bértorlódás fennmaradására utalhat, elsősorban a második és harmadik jövedelmi ötödben, amit a vállalatok igyekeztek kezelni - írta az elemző.
A vásárlóerő továbbra is látványosan nő. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás mellett a nettó reálkereset éves alapon 9 százalékkal emelkedett.
Ez érdemben bővíti a háztartások elkölthető jövedelmét, ami a második negyedév eddig ismert fogyasztási adataiban is megjelent.
A szakértő arra is rámutat, hogy a következő hónapok különösen fontosak lehetnek a közigazgatási kereseti folyamatok szempontjából. Itt ugyanis számos területen jelentősen visszavágták az illetményeket. Érdekes lesz megfigyelni, hogy ez milyen mértékben befolyásolja majd az éves bázison mért bérstatisztikát az állami szféra egészében.
A friss májusi adat nem változtatott az összképünkön, így a 2026. év egészében 9–10 százalék körüli éves átlagbér-növekedést várunk
- fogalmaz Virovácz Péter.
Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint májusban folytatódott a keresetek dinamikus, inflációt meghaladó emelkedése, bár az ütem hónapról hónapra történő kismértékű lassulása is folytatódott.
A dinamikus keresetemelkedés nem egyetlen tényezőre vezethető vissza: fontos szerepet játszanak benne a közszféra béremelései (az állami szektorban 9,4 százalékkal nőttek az átlagkeresetek), de ennél nem sokkal alacsonyabb a versenyszféra 8,5 százalékos béremelése sem. Ez meghaladja a garantált bérminimumemelés mértékét, ami arra utal, hogy sok helyen még mindig az egyébként kevesebb embert érintő minimálbér emelésének mértékét tartják irányadónak. Szintén utal arra is, hogy bár az elmúlt időszakban a munkaerőpiac feszessége enyhült, a jól képzett munkaerőt még mindig meg kell fizetni - állapítja meg az elemző.
A következő hónapokban nagyobb változásra már nem számítok a keresetek emelkedésének ütemében – legfeljebb az eddig tapasztalható minimális lassulás folytatódhat - vetíti előre.
Egy alacsony inflációs környezetben vagyunk, amelyet egy ennél érdemben nagyobb keresetemelkedés kísért, így a reálkeresetek emelkedése jó alapot biztosít a fogyasztás bővüléséhez, ami az idei évben is a GDP fő húzóereje lehet - mutat rá.
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