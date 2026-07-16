Megjött a friss bérstatisztika: már 760 ezer forint felett van a bruttó átlagkereset Magyarországon

Fennmaradt a magyarországi keresetek erőteljes növekedési üteme májusban is, ugyanis a KSH csütörtök reggeli adatközlése szerint éves szinten 8,7% volt a bővülés mértéke. A fizetések folyamata idehaza tehát továbbra is hozza a pozitív képet.

2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 100, a nettó átlagkereset 535 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó átlagkereset 11,0, a reálkereset pedig 9,0%-kal múlta felül az egy évvel korábbit - közölte a KSH.

Az előző hónapban a bruttó átlagkeresetek 9%-kal emelkedtek, vagyis némi lassulás volt megfigyelhető, ám a magabiztos keresetjavulás képe nem tört meg.

A bruttó keresetnövekedési adat úgy jött össze, hogy a vállalati szektorban 8,5%-os volt a növekedési ütem, míg a költségvetési szektorban 9,4%-kal emelkedtek a bérek év/év alapon.

A KSH arra is kitér, hogy

a nettó átlagkereset emelkedése többek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 718 200 forint volt, ami 9,1%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 716 100, a költségvetésben 715 100, a nonprofit szektorban 745 700 forintot tett ki, 9,2 és 8,9, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt.

Reálbérek

A reálkereset 9,0%-kal nagyobb lett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 1,8%-os növekedése mellett.

A bruttó mediánkereset 615 600 forintot ért el, ami 9,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A nettó kereset mediánértéke 436 200 forintot tett ki, ez 11,5%-kal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Mit mondanak az elemzők?

Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza szerint a KSH friss átlagkereset-statisztikája továbbra is pozitív képet fest a bérfolyamatokról, a friss adat ugyan lassulást mutat mérsékelten, de a piaci konszenzusnak megfelelő.

Virovácz Péter ING Bank, vezető elemző Virovácz Péter jelenleg a magyarországi ING Bank vezető elemzője. Pályafutását a Költségvetési Tanácsban kezdte, majd a Századvég Gazdaságkutató tudományos munkatársa, később a kutatócsoport vezetője … Tovább

A mediánkereset továbbra is a minimálbér-emeléshez közeli, annál valamivel gyorsabb ütemben nőtt. Ez a bértorlódás fennmaradására utalhat, elsősorban a második és harmadik jövedelmi ötödben, amit a vállalatok igyekeztek kezelni - írta az elemző.

A vásárlóerő továbbra is látványosan nő. Az alacsony infláció és a dinamikus bérkiáramlás mellett a nettó reálkereset éves alapon 9 százalékkal emelkedett.

Ez érdemben bővíti a háztartások elkölthető jövedelmét, ami a második negyedév eddig ismert fogyasztási adataiban is megjelent.

A szakértő arra is rámutat, hogy a következő hónapok különösen fontosak lehetnek a közigazgatási kereseti folyamatok szempontjából. Itt ugyanis számos területen jelentősen visszavágták az illetményeket. Érdekes lesz megfigyelni, hogy ez milyen mértékben befolyásolja majd az éves bázison mért bérstatisztikát az állami szféra egészében.

A friss májusi adat nem változtatott az összképünkön, így a 2026. év egészében 9–10 százalék körüli éves átlagbér-növekedést várunk

- fogalmaz Virovácz Péter.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza szerint májusban folytatódott a keresetek dinamikus, inflációt meghaladó emelkedése, bár az ütem hónapról hónapra történő kismértékű lassulása is folytatódott.

A dinamikus keresetemelkedés nem egyetlen tényezőre vezethető vissza: fontos szerepet játszanak benne a közszféra béremelései (az állami szektorban 9,4 százalékkal nőttek az átlagkeresetek), de ennél nem sokkal alacsonyabb a versenyszféra 8,5 százalékos béremelése sem. Ez meghaladja a garantált bérminimumemelés mértékét, ami arra utal, hogy sok helyen még mindig az egyébként kevesebb embert érintő minimálbér emelésének mértékét tartják irányadónak. Szintén utal arra is, hogy bár az elmúlt időszakban a munkaerőpiac feszessége enyhült, a jól képzett munkaerőt még mindig meg kell fizetni - állapítja meg az elemző.

A következő hónapokban nagyobb változásra már nem számítok a keresetek emelkedésének ütemében – legfeljebb az eddig tapasztalható minimális lassulás folytatódhat - vetíti előre.

Dr Regős Gábor Gránit Alapkezelő, vezető közgazdász Regős Gábor a Budapesti Corvinus Egyetem gazdaságmatematikai elemző közgazdász szakának elvégzése után ugyanott közgazdasági doktori fokozatot is szerzett. Pályája során több think tank-nél dolgozott … Tovább

Egy alacsony inflációs környezetben vagyunk, amelyet egy ennél érdemben nagyobb keresetemelkedés kísért, így a reálkeresetek emelkedése jó alapot biztosít a fogyasztás bővüléséhez, ami az idei évben is a GDP fő húzóereje lehet - mutat rá.

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