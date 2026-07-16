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Megszólalt a benzinárról Magyar Péter!
Gazdaság

Megszólalt a benzinárról Magyar Péter!

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Magyar Péter miniszterelnök szerint szükség esetén az állam beavatkozhat az üzemanyagárak alakulásába. A védett árat június végén vezette ki a kormány, az elmúlt hetek geopolitikai eseményeinek hatására azonban jelentősen emelkedett az olaj világpiaci ára, valamint a forint is érdemben gyengült, ebből adódóan pedig az árnövekedés kockázata is jelentősen nőtt a hazai kutakon.

Kész beavatkozni a kormány

A miniszterelnök csütörtök délután elmondta, hogy szerinte nem felelnek meg a valóságnak azok az állítások, amelyek szerint a magyarországi benzinkutak többségén az üzemanyagok ára meghaladja a meghatározott védett árszintet. Közlése szerint csak elszórtan fordulnak elő ilyen esetek,

ezért szerinte nem beszélhetünk általános jelenségről.

A kormányfő azt is cáfolta, hogy problémák lennének az ország üzemanyag-tartalékaival. Elmondása szerint Kapitány István nemrég arról tájékoztatott, hogy

a vészhelyzeti készleteket már visszatöltötték.

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Hozzátette: ha az üzemanyagárak jelentősebb mértékben emelkednének, és ez érdemi többletterhet jelentene a lakosság vagy a vállalkozások számára, akkor

Kapitány István beavatkozhat a helyzet kezelésébe.

Június vége óta ismét a piaci viszonyok határozzák meg az árakat

A kontextus kedvéért érdemes kiemelni, hogy június 27-e óta ismét a piaci viszonyok határozzák meg az üzemanyagok fogyasztói árát Magyarországon, miután kivezették a védett áras intézkedést.

A védett üzemanyag-árat még az Orbán-kormány vezette be 2026. március 9-én, miután a közel-keleti feszültségek és az olaj világpiaci árának emelkedése miatt jelentősen drágult az üzemanyag. Az intézkedés célja az volt, hogy átmenetileg megvédje a lakosságot és a vállalkozásokat a hirtelen áremelkedéstől, valamint mérsékelje az inflációs nyomást.

A 95-ös benzin literenkénti árát 595 forintban, a gázolajét pedig 615 forintban rögzítették.

A 2026-os országgyűlési választások után hivatalba lépő Tisza-kormány kezdetben fenntartotta a védett árat, arra hivatkozva, hogy a nemzetközi energiapiaci helyzet továbbra is bizonytalan. Június közepére azonban a forint erősödése, az olajár csökkenése és a piaci üzemanyagárak mérséklődése miatt a kormány arra a következtetésre jutott, hogy az intézkedés elvesztette jelentőségét. Magyar Péter miniszterelnök bejelentése szerint a piaci árak már a védett árszint alá süllyedtek vagy rövid időn belül az alá kerültek volna, miközben a rendszer fenntartása jelentős költségvetési kiadással járt.

A kormány ezért kezdeményezte a védett ár kivezetését, amelyről az Országgyűlés 2026. június 23-án döntött. A jogszabály megszüntette a 595, illetve 615 forintos maximált árakat, ugyanakkor meghagyta annak lehetőségét, hogy rendkívüli piaci helyzetben a mindenkori kormány ismét hatósági árat vezethessen be miniszteri rendelettel. A Tisza-kormány hangsúlyozta, hogy a jövedékiadó-csökkentést és a Mol korábban vállalt alacsonyabb árrését továbbra is fenntartja, ezért a védett ár megszüntetésétől sem számított érdemi áremelkedésre.

Hol tartanak most az árak?

Jelenleg a 95-ös benzin literje 594 forintba, a gázolajé pedig mintegy 613 forintba kerül.

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