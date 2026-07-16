Melléthei-Barna Márton: jön az új választási törvény, nem lesz alkotmányos válsághelyzet

Melléthei-Barna elmondta, hogy az új alkotmány elfogadása, és várhatóan annak népszavazással történő megerősítése után a prioritások közt egy új választási törvény elfogadása következik, "biztos vagyok benne, hogy erre másfél-két éven belül sor kerül majd". Az új választási rendszer arányosabb lesz majd, így nehezebbé válik, hogy egyetlen politikai erő kétharmados többséget szerezzen.
Jelenleg olyan választási törvényünk van, amely a győzteskompenzációval és a levélszavazatok működésével gátat szabott az egyenlő versenynek. A Tisza-frakció 141 tagja pont arra vállalkozott, hogy ezeket a szabályokat helyreigazítsuk
– mondta a 24.hu-nak a politikus.
A 17. alkotmánymódosításról, amellyel többek közt Sulyok Tamás köztársasági elnököt is eltávolítaná a Tisza, azt mondta, hogy szerinte nem fog jogi válsághelyzetet eredményezni, sőt, valószínűleg gyorsan leváltják majd az államfőt. Sulyoknak a módosítás kapcsán 3 lehetősége van: vagy aláírja, vagy lemond (ebben az esetben Forsthoffer Ágnes házelnök írja alá az alkotmánymódosítást), vagy elküldi az Alkotmánybíróságnak, aminek azonban igen korlátozott jogkörei vannak annak vizsgálatára.
Az Alkotmánybíróság egykori elnöke nem fog vállalni olyan beadványt, amelyről pontosan tudja, hogy legfeljebb csak időhúzásra lehet alkalmas. Én inkább arra számítok, hogy aláírja, vagy önként lemond, de abban biztos vagyok, hogy Sulyok Tamás helyzete nagyon rövid időn belül megoldódik
– vélekedett.
A 12 éves képviselői mandátumkorlátozásról emellett elmondta, hogy célja, hogy új politikai erők érkezzenek a politikába, és szerinte a megválaszthatósági jog ilyen korlátozása arányos a céllal, emellett összhangban áll az uniós normákkal.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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